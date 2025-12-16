Mọi thứ hoá điên khi Hailey Bieber "chuyển giới"

Internet chưa bao giờ thiếu trò vui, nhưng những tuần gần đây, dân mạng phương Tây thực sự bước vào một cơn sốt tập thể khi hình ảnh Hailey Bieber trong phiên bản nam bất ngờ viral khắp TikTok, Instagram và X. Bà xã Justin Bieber không phải thay đổi phong cách cũng không phải đổi tóc ngắn hay lên đồ với menswear, mà là được AI "chuyển giới" hoàn toàn, trở thành một người đàn ông không hề tồn tại, khiến hàng triệu fan girl phát cuồng.

Hailey Bieber "chuyển giới" đẹp đến thế này sao?!

Những bức ảnh và video do AI tạo ra mô phỏng Hailey Bieber với đường xương hàm sắc nét, góc mặt góc cạnh, thần thái lạnh lùng cùng phong cách ăn mặc cực kỳ chỉn chu. Phiên bản nam này vẫn giữ được khí chất tự tin đặc trưng của Hailey, nhưng mang thêm vẻ nam tính rất "điện ảnh". Nhiều người thừa nhận nếu không biết trước, họ hoàn toàn tin rằng đây là một nam diễn viên/người mẫu nào đó có thật.

Vốn có đường nét sắc sảo, khi trở thành nam giới, Hailey mang nét phong trần như những nam minh tinh Hollywood.

Từ đó, một làn sóng nội dung mới bùng nổ. Dưới mỗi bài đăng của Hailey Bieber trên TikTok hay Instagram, cư dân mạng liên tục mang hình ảnh Hayden Bieber (tên phiên bản nam của Hailey) vào bình luận. Không dừng lại ở ảnh tĩnh, nhiều tài khoản còn tạo ra cả video dạng cho phiên bản nam này, như thể đó là một người nổi tiếng hoàn toàn mới.

Cặp bạn thân Kendall và Hailey đều trở thành những nam thần trong phiên bản nam, 2 người đẹp cũng phải hưởng ứng, xuýt xoa với chính mình.

Có fan thẳng thắn tuyên bố: "Tôi đang yêu một người không hề tồn tại." Người khác thì đùa rằng nếu Hailey sinh ra là đàn ông, chẳng ai có thể cản nổi, chắc chắn sẽ là một nepobaby hạng A trong giới điện ảnh. Không ít bình luận còn mang Justin Bieber ra so sánh, thậm chí có người nói thẳng phiên bản nam của Hailey còn… điển trai hơn cả chồng cô.

Đây là hình dung khi Justin và Hailey Bieber đổi vai cho nhau.

Câu chuyện lan rộng đến mức chính chủ cũng không thể làm ngơ. Dù ban đầu Hailey Bieber không phản hồi ngay, nhưng sau đó cô đã có màn reaction đầy hài hước, cho biết cô thấy vừa buồn cười vừa… hơi tiếc vì mình không có anh em trai để mọi người khỏi phải nhờ đến AI.

Hailey Bieber đã quen với việc trở thành tâm điểm của đủ mọi kiểu bàn tán trên mạng. Từ ngoại hình, phong cách, cuộc hôn nhân với Justin Bieber cô gần như luôn nằm trong "vòng xoáy" dư luận. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue vào năm 2025, Hailey từng chia sẻ rằng cứ 2 ngày lại xuất hiện một tiêu đề vô lý về cuộc sống của cô. Đặc biệt, giai đoạn sau sinh là khoảng thời gian nhạy cảm nhất mà cô từng trải qua, nhưng vẫn phải đối diện với vô số tin đồn trên mạng, từ chuyện ly hôn đến việc bị cho là không hạnh phúc.

Việc phiên bản nam của Hailey Bieber gây sốt thực chất cũng phản ánh một điều quen thuộc: internet luôn bị ám ảnh bởi ngoại hình của cô. Cô bị phân tích, so sánh, khen ngợi lẫn chê bai cùng lúc.

Ảnh: TikTok, IGNV