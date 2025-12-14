5 sữa rửa mặt dùng thích đến nỗi muốn "chung thủy" cả đời

Ai cũng nghĩ bước skincare quan trọng chủ yếu từ serum, kem dưỡng… nhưng thật ra sữa rửa mặt cũng là yếu tố quyết định da bạn có khỏe hay không. Không hề "vô thưởng vô phạt", bước làm sạch này sẽ quyết định da bạn hấp thụ dưỡng chất tốt tới đâu, có bị bí tắc, xỉn màu hay luôn nhẹ bẫng, thoáng sạch.

Dưới đây là 5 gợi ý sữa rửa mặt xịn sò, nhẹ dịu nhưng hiệu quả để thấy da đẹp hơn theo từng ngày. Quan trọng là ngày Siêu Sale Sinh Nhật 12/12 của Shopee có loạt deal giảm giá siêu hời. Cùng mình check ngay nhé!

1. Lait-Crème Moussant Embryolisse

Lait-Crème Moussant là sữa rửa mặt "nhẹ như mây" của thương hiệu Pháp, giúp da được làm sạch dịu nhẹ mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Công thức chứa chiết xuất lê gai giàu chất chống oxy hóa, kết hợp phức hợp lipid sinh học và Glycerin để nuôi dưỡng lớp màng ẩm. Sau khi rửa, da mềm mịn, không khô căng, phù hợp cho mọi loại da kể cả da nhạy cảm.

Giờ đây, bạn có thể mua em sữa rửa mặt xịn xò này với giá chỉ hơn 300.000đ trên Shopee, giảm đến 33% so với ngày thường.

Nơi mua: Embryolisse Vietnam - Giá: 324.950đ

2. TIA’M Snail & Azulene Low pH Cleanser

Sữa rửa mặt TIA’M Snail & Azulene Low pH Cleanser là lựa chọn "chữa lành" dành cho những làn da dễ kích ứng nhờ độ pH chuẩn 5.5 và dịch lọc ốc sên siêu tinh khiết. Cùng với đó là Azulene từ hoa cúc hỗ trợ làm dịu da, giảm đỏ rát và phục hồi hàng rào bảo vệ. Sản phẩm phù hợp cho da dầu mụn, da nhạy cảm, da sau treatment, một phần nhờ kết cấu tạo bọt nhẹ giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa nhưng vẫn giữ lại độ ẩm tự nhiên, không gây khô căng, đúng chuẩn dịu nhẹ mà hiệu quả. Hiện em này đang được sale đến 46% trên Shopee.

3. SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule Foam



Tiếp theo là sữa rửa mặt SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule Foam với 30% chiết xuất rau má dịu da và bơ ca cao cũng giúp da bạn giảm khô căng, phù hợp với mọi loại da. Các chất làm sạch từ dừa như Sodium Cocoyl Isethionate, Coco-Betaine cũng giúp làm sạch hiệu quả mà không gây kích ứng nên dùng cho da nhạy cảm vẫn "okela". Mua ngay cùng dàn "Debut Master", giá sẽ được sale đến 20%.

4. SVR Sebiaclear Gel Moussant

SVR Sebiaclear Gel Moussant là 1 item quá quen thuộc trong cộng đồng yêu làm đẹp với kết cấu gel dịu nhẹ không chứa xà phòng, làm sạch sâu nhưng không làm da khô nứt kể cả trong mùa lạnh. Công thức 95% nguồn gốc tự nhiên chứa Gluconolactone và Salicylic Acid hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông, giảm dầu thừa và hỗ trợ cải thiện mụn. Em này phù hợp cho cả da dầu, da hỗn hợp nhạy cảm và cả thanh thiếu niên đang gặp tình trạng mụn.

Nơi mua: SVR Official Store - Giá: 469.000đ (giảm 14%)

5. Eucerin pH5 Facial Cleanser

Không thể thiếu Eucerin pH5 Facial Cleanser - dòng sữa rửa mặt siêu dịu nhẹ dành cho da nhạy cảm, thậm chí dùng được cho bé từ 1 tháng tuổi. Công thức của em này không cồn, không hương liệu, không paraben, không xà phòng giúp làm sạch sâu mà vẫn giữ trọn độ ẩm tự nhiên. Một điểm cộng nữa là thành phần Panthenol và hệ đệm pH5 hỗ trợ làm dịu, củng cố hàng rào bảo vệ da và giảm kích ứng. Kết cấu của em này cũng là dạng gel tạo bọt, phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da yếu, dễ đỏ hoặc dễ khô căng. Hiện sản phẩm đang được sale với giá 284.000đ trên Shopee.