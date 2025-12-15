Phong cách công sở của bạn mãi cứ già hơn tuổi là vì 5 món đồ

Không ít người chăm chút cho trang phục công sở mỗi ngày nhưng vẫn có cảm giác diện mạo của mình hơi "dừ", thiếu sự tươi mới dù không hề ăn mặc xuề xòa. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở vóc dáng hay tuổi tác, mà đến từ chính những món đồ quen thuộc trong tủ quần áo. Có những thiết kế tưởng chừng an toàn, thanh lịch nhưng lại vô tình cộng thêm vài tuổi nếu bạn không chọn đúng cách.

Dưới đây là 5 món thời trang dễ khiến phong cách đi làm trở nên già nua, kèm theo gợi ý thay thế giúp bạn trẻ trung và hiện đại hơn.

Áo thun cổ lọ màu nâu

Áo thun cổ lọ vốn được xem là món đồ "chuẩn mực" của mùa lạnh nơi công sở. Tuy nhiên, những gam màu nâu trầm, đặc biệt là nâu đậm hoặc nâu đất, lại dễ khiến tổng thể trang phục trở nên tối và nặng nề. Khi diện cả ngày trong môi trường văn phòng, màu sắc này còn làm gương mặt trông xỉn và kém tươi tắn.

Thay vì chọn áo thun cổ lọ màu nâu, bạn có thể chuyển sang các tông sáng hơn như trắng ngà, be nhạt hoặc xám sáng. Những màu này vẫn giữ được vẻ lịch sự nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại. Khi kết hợp với quần âu hay chân váy, áo sáng màu còn giúp tổng thể trông gọn gàng và "ăn ảnh" hơn hẳn.

Áo khoác viền lông

Áo khoác viền lông từng là biểu tượng của sự sang trọng, nhưng trong môi trường công sở hiện đại, thiết kế này lại khá kén người mặc. Phần viền lông dày dễ khiến tổng thể trở nên cồng kềnh và già dặn, nhất là khi kết hợp với váy dạ hoặc quần tối màu.

Giải pháp an toàn và trẻ trung hơn chính là áo vest. Áo vest có phom dáng gọn gàng, đường cắt may rõ ràng, tạo cảm giác chuyên nghiệp mà không bị nặng nề. Bạn có thể chọn vest màu sáng như kem, ghi nhạt hoặc pastel để làm mới phong cách đi làm, vừa lịch sự vừa hợp xu hướng.

Áo len đính hạt cườm

Những chiếc áo len đính hạt cườm, đá nhỏ hay họa tiết nổi thường được cho là nữ tính và nổi bật. Thế nhưng, trong thực tế, các chi tiết trang trí dày đặc lại dễ khiến trang phục trông rối mắt và "đứng tuổi", đặc biệt khi đi làm.

Thay vào đó, áo len trơn, thiết kế đơn giản sẽ là lựa chọn thông thái hơn. Áo len không họa tiết, màu trung tính hoặc pastel giúp bạn dễ phối đồ và tạo cảm giác hiện đại. Khi cần điểm nhấn, bạn có thể dùng phụ kiện như khuyên tai, khăn lụa hoặc thắt lưng mảnh thay vì để áo "gánh" quá nhiều chi tiết.

Váy dạ dáng dài, tối màu

Váy dạ dáng dài màu đen, xám đậm hay nâu sẫm là món đồ quen thuộc của mùa đông. Tuy nhiên, kiểu váy này rất dễ khiến tổng thể trở nên già dặn, đặc biệt khi kết hợp cùng áo tối màu và giày kín mũi.

Một gợi ý thay thế đáng thử là váy trắng. Váy trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch và trẻ trung hơn nhiều. Bạn có thể chọn váy chất liệu dày dặn, phom dáng đơn giản để vẫn giữ được sự chỉn chu cần có nơi công sở. Khi phối cùng áo len hoặc áo vest, váy trắng giúp tổng thể sáng sủa và hiện đại hơn hẳn.

Chân váy họa tiết tối màu

Chân váy họa tiết tối màu, đặc biệt là hoa nhí hoặc họa tiết cổ điển, thường được nhiều người chọn vì nghĩ rằng "an toàn". Thế nhưng, nếu họa tiết quá dày hoặc màu sắc quá trầm, chiếc váy sẽ nhanh chóng khiến phong cách của bạn trở nên cũ kỹ.

Chân váy trắng là lựa chọn thay thế đơn giản mà hiệu quả. Màu trắng giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, trẻ trung và dễ phối đồ. Dù kết hợp với áo sơ mi, áo len hay áo vest, chân váy trắng vẫn giữ được vẻ thanh lịch cần thiết cho môi trường công sở, đồng thời mang lại cảm giác mới mẻ, hiện đại hơn cho phong cách đi làm mỗi ngày.

Ảnh: Sưu tầm