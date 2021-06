Chuyện làm mẹ của cựu hot girl: Con phản ứng bất ngờ với hình xăm trên cơ thể mẹ, dạy con TỰ DO nhưng không NỔI LOẠN

Cựu hot girl Lee Zin (tên thật là Bùi Kim Thanh, sinh năm 1992) từng là một trong những gương mặt đình đám Hà thành nhờ ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu và đặc biệt là những hình xăm cá tính.

Hiện tại, Lee Zin kín tiếng hơn. Cô theo đuổi công việc xăm hình nghệ thuật và là mẹ của một bé gái 4 tuổi rất đáng yêu. Cuộc sống làm mẹ của cựu hot girl từng được nhận xét là có phần "dị dị" này có điều gì thú vị? Nếu bạn cũng đang tò mò thì hãy cùng lắng nghe những tâm sự từ chính nữ thợ xăm này nhé.

Phản ứng thú vị của cô con gái 4 tuổi với những hình xăm trên cơ thể mẹ

Lee Zin chia sẻ, con gái của cô tên là Tuệ Minh (nickname Mèo), hiện được 4 tuổi. Trộm vía từ nhỏ bé Mèo đã khá dễ nuôi, không quấy khóc và ăn uống rất ngoan. Thời gian đầu, Lee Zin nuôi con bằng sữa mẹ nhưng sau đó vì tính chất công việc, bà mẹ trẻ không ở nhà nhiều nên sữa dần ít đi. Lee Zin chủ động cai sữa mẹ cho con và chuyển sang dùng sữa công thức.



Nữ thợ xăm xinh đẹp là mẹ của một bé gái đáng yêu có nickname là Mèo.

Từng nổi tiếng với hình ảnh của một hot girl cá tính, nhiều người cũng tò mò không biết trong vấn đề chăm sóc con cái, Lee Zin có điểm gì giống và khác với những bà mẹ khác. Nói về điều này, nữ thợ xăm nổi tiếng Hà thành cho hay: "Thật ra thì người phụ nữ nào khi làm mẹ cũng sẽ giống nhau thôi, đều phải chăm chút cho em bé bằng đấy thứ. Mình thì không kiêng cữ nhiều như đa phần các mẹ khác, còn lại chăm con thì ai cũng vất vả như nhau. Nhưng mình may mắn có bà ngoại giúp đỡ, bé như có 2 người mẹ một lúc nên nhiều khi việc nuôi con cũng không quá vất vả với mình".

Chia sẻ về con gái, Lee Zin nghĩ rằng, khi lớn lên, bé sẽ giống cô nhưng là phiên bản hoàn thiện hơn. Bé Mèo qua lời kể của mẹ là một em bé rất hiếu động nhưng lại cực kỳ nữ tính, thích cười đùa, chạy nhảy và rất yêu động vật.

Theo Lee Zin, em bé nào cũng trải qua những giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3, Mèo cũng không ngoại lệ. Những lúc con mè nheo, ăn vạ, Lee Zin luôn giữ quan điểm cố gắng làm bạn với con, trò chuyện để giải quyết vấn đề trong hoà bình, không bạo lực. Tuy nhiên khi bé mè nheo những thứ không đúng, bà mẹ 9x thường... mặc kệ. Con khóc thì mẹ nào cũng xót, nhưng Lee Zin thấy rằng, cứ để con tự nín thay vì cố dỗ dành, bé sẽ hiểu nước mắt không phải cách để giải quyết mọi vấn đề.

Bé Mèo hiện đã được 4 tuổi, có nhiều nét xinh xắn giống mẹ.

Muốn con sống tự nhiên, tự do, tự lập, thoải mái nhưng không "nổi loạn"

Có lẽ khi nhìn Lee Zin với những hình xăm nghệ thuật đầy cá tính trên cơ thể, nhiều người sẽ thắc mắc không biết con gái của cô sẽ phản ứng thế nào với những hình xăm này? Về điều này, Lee Zin tiết lộ: "Đối với con, hình xăm trên người mẹ hiện tại chỉ đơn giản là tranh vẽ, còn mẹ là một hoạ sĩ. Con cũng quen với việc mẹ có nhiều hình xăm trên người, nên con cũng không thắc mắc nhiều và mặc định đó là cơ thể bình thường của mẹ.

Bây giờ bé Mèo chưa thể hiện rõ là có thích hình xăm hay không nhưng con luôn nói rằng con muốn mình giống mẹ. Sau này nếu con lớn và đủ tuổi chịu trách nhiệm với bản thân mình, mình sẵn sàng đồng ý với việc con xăm hình, thậm chí có thể tự tay làm cho con một hình ấy chứ".



Công việc và lịch trình tương đối kín, nên Lee Zin thú nhận, thật ra bà ngoại mới là người ở bên Mèo nhiều nhất. Nữ thợ xăm xinh đẹp chủ yếu dành thời gian cho con vào buổi tối, khi bé đi học về và mẹ đã xong việc. Lúc đó hai mẹ con sẽ chơi đùa và trò chuyện cùng nhau.

Đối với bé Mèo, những hình xăm trên người mẹ chỉ giống như những hình vẽ.

Nữ thợ xăm nổi tiếng muốn con được sống tự nhiên, tự do và tự lập.

Trước câu hỏi về quan điểm nuôi con, Lee Zin thẳng thắn cho biết: "Mình không phải một người mẹ kỷ luật thép, mình muốn con sống tự nhiên, tự do và tự lập. Bản thân mình cũng thế thôi, không có lý do gì để bắt trẻ con phải thành búp bê sống, phải tuân theo mọi khuôn khổ của người lớn đặt ra mà có khi chẳng phù hợp với tính cách của con. Tất nhiên, mọi tự do thì đều đi kèm với trách nhiệm, nên mình vẫn có những nguyên tắc nhất định để con thoải mái nhưng không “nổi loạn”.

Ở độ tuổi của con, mình để con thoải mái về chuyện học tập và phát triển năng khiếu, con thích múa mình cho con học múa, con thích vẽ mình dạy con vẽ... Bất kể những gì con muốn thử mình sẵn sàng hỗ trợ con và khi con muốn dừng lại mình cũng không ép buộc con phải theo ý mình".

Lee Zin bộc bạch, cô chỉ mong con nhiều sức khỏe và bình yên. Bà mẹ trẻ không kỳ vọng ở con quá nhiều, miễn con cảm thấy hạnh phúc là cô yên tâm!