Mổ lấy thai kịp thời cho thai phụ bị rắn cắn

Ảnh: Bệnh viện Quân y 121

Bệnh viện Quân y 121 tiếp nhận người bệnh N.N.X.T., 27 tuổi, đang mang thai 36 tuần, sau khi bị rắn cắn vào ngón II chân phải.

Theo gia đình, khoảng 13h cùng ngày, thai phụ bị một con rắn màu đen, thân dài, nhỏ như chiếc đũa cắn khi đang sinh hoạt tại nhà. Sau đó, vị trí bị cắn đau, sưng và đỏ. Người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thai phụ được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau khi đánh giá tổn thương và hội chẩn liên khoa, các bác sĩ nhận định tình trạng ngộ độc do rắn cắn có thể diễn biến nặng, với nguy cơ rối loạn đông máu, tổn thương thần kinh, suy hô hấp và ảnh hưởng tuần hoàn.

Đối với thai phụ, tình trạng của người mẹ có thể ảnh hưởng đến thai nhi, đặc biệt khi xuất hiện thiếu oxy hoặc rối loạn tuần hoàn. Sau hội chẩn, ekip thống nhất phẫu thuật lấy thai nhằm chủ động xử trí trong bối cảnh nguy cơ ngộ độc có thể diễn tiến.

Các bác sĩ Khoa Phụ sản - Nhi tiến hành phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bé gái chào đời an toàn, nặng 2,6 kg.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn cho phép và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo khi bị rắn cắn, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá và theo dõi, kể cả khi ban đầu chỉ xuất hiện đau, sưng hoặc đỏ tại vị trí tổn thương. Với phụ nữ mang thai, cần thông báo ngay tình trạng thai kỳ để bác sĩ có phương án xử trí phù hợp.