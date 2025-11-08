"Mợ chảnh" nhà Khánh Thi - Phan Hiển 7 tuổi đã mang thần thái giống mẹ - nữ hoàng dancesport, visual công chúa xinh yêu

Dân mạng gần đây lại rần rần bàn luận trước loạt ảnh mới của bé Anna Vương Diễm - ái nữ thứ hai nhà bộ đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển. Mới 7 tuổi, cô bé đã sở hữu thần thái tự tin, dáng dấp chuẩn "con nhà nòi", và đặc biệt là visual xinh yêu như "công chúa" khiến netizen không khỏi xuýt xoa: "Nhìn là biết con gái mẹ Thi rồi!".

Bé Anna nhà Khánh Thi - Phan Hiển tạo dáng cực chuyên nghiệp, được khen có gen đỉnh của mẹ - Khánh Thi

Từ em bé sinh non chưa tới 2kg đến "công chúa nhỏ" của bố mẹ

Anna chào đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt - sinh non với cân nặng chưa tới 2kg. Thế nhưng hiện tại, cô bé đã phát triển khỏe mạnh, cao ráo, gương mặt sáng và đôi mắt to tròn y hệt mẹ. Mỗi lần xuất hiện bên cạnh bố mẹ, Anna đều khiến người hâm mộ phải chú ý vì nét "tiểu thư" dễ thương pha chút kiêu kỳ - đúng chất "mợ chảnh" mà gia đình đặt cho.

Khánh Thi từng chia sẻ, Anna có tính cách mạnh mẽ, tự lập và có phần "khó gần" từ nhỏ. Biệt danh "mợ chảnh" cũng ra đời vì cô bé ít cười, hay giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng càng lớn, Anna càng trở nên lanh lợi, hòa đồng và lộ rõ nét duyên dáng của một cô gái nhỏ yêu nghệ thuật.

Thừa hưởng tố chất nghệ sĩ nhưng không muốn nối nghiệp bố mẹ

Là con gái của hai kiện tướng dancesport đình đám, không khó hiểu khi Anna sớm bộc lộ năng khiếu nhảy múa. Cô bé di chuyển linh hoạt, cảm nhạc tốt và từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ với những clip "phiêu" cực tự nhiên.

Dù vậy, điều khiến nhiều người bất ngờ là Anna không có ý định nối nghiệp bố mẹ. Khánh Thi tiết lộ: "Mợ chả có nhu cầu theo nghề ba mẹ, mợ chỉ học thôi. Nhảy nhót, hát ca là mợ hát trong nhà, chứ tuyệt nhiên không hề có nhu cầu thi đấu hay biểu diễn".

Có thể thấy, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển luôn chọn cách tôn trọng sở thích riêng của con, để Anna lớn lên tự nhiên và hạnh phúc theo cách của mình.

Thần thái "chuẩn con nhà nòi"

Trong những lần xuất hiện cùng bố mẹ, Anna luôn gây chú ý bởi thần thái tự tin, dáng đứng chuẩn chỉnh. Cô bé không ngại ống kính, thường xuyên tạo dáng đầy biểu cảm khiến netizen phải công nhận: "Còn nhỏ mà khí chất nghệ sĩ đã ngấm trong máu".

Không ít người nhận xét, bé Anna giống mẹ Khánh Thi như đúc, từ đôi mắt, nụ cười cho đến phong thái khi đứng cạnh Phan Hiển. Nếu Khánh Thi là "nữ hoàng dancesport", thì Anna chính là "công chúa nhỏ" mang gen nghệ thuật nổi bật.

Con gái nhà "nữ hoàng dancesport" ngày càng ra dáng sao nhí

Mỗi lần được bố mẹ cho "lên sóng", Anna lại khiến dân tình phải thả tim vì gu ăn mặc cực đáng yêu. Khi thì váy trắng công chúa, khi lại áo dài truyền thống, lúc nào cũng chỉn chu và tỏa sáng như bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Cộng đồng mạng gọi cô bé bằng nhiều cái tên trìu mến: "Công chúa dancesport", "mợ chảnh đáng yêu", hay "bản sao mini của Khánh Thi".