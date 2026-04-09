Là con gái út của cặp đôi kiện tướng dancesport đình đám Khánh Thi - Phan Hiển, ngay từ khi mới chào đời, bé Lisa (Thuỳ Linh) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô bé luôn gây ấn tượng bởi visual xinh xắn, rạng rỡ và những khoảnh khắc đáng yêu trên mạng xã hội.

Nhìn những hình ảnh mới đây của Lisa, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp bẩm sinh của bé gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng ngần mịn màng như sữa, kết hợp cùng đôi mắt to tròn, đen láy lấp lánh. Mỗi khi Lisa nhìn vào ống kính, ánh mắt ngây thơ ấy khiến người xem không thể rời mắt.

Đặc biệt, nụ cười chúm chím với đôi môi đỏ mọng tự nhiên của Lisa luôn tỏa ra năng lượng tích cực, ấm áp. Dù là khi diện váy xòe công chúa điệu đà hay chỉ mặc đồ bộ đơn giản ở nhà, Lisa vẫn toát lên thần thái tiểu công chúa xinh xắn và hồn nhiên. Nhiều fan hâm mộ còn ưu ái gọi cô bé là "búp bê sống" hay "tiểu mỹ nhân" tương lai của Vbiz vì visual quá mức hoàn hảo này.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến fan không thể rời mắt

Visual cực phẩm của út cưng nhà kiện tướng dancesport

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Lisa lại không hề hứng thú với dancesport. Phan Hiển mới đây đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lisa đang ở trong một buổi tập của bố mẹ. Trong khi mọi người xung quanh đều đang nhảy múa nhiệt tình, thì Lisa lại đứng ngớ ngác, không hề tỏ ra hứng thú.

Thậm chí, cô bé còn có những biểu cảm khuôn mặt khá ngộ nghĩnh khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười. Đăng lại video đó, Phan Hiển hài hước bình luận: "Khả năng nối nghiệp dancesport của con gái bằng 0".

Cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với đoạn video đáng yêu của Lisa. Nhiều người bình luận rằng cô bé quá xinh xắn và hồn nhiên. "Lisa xinh quá cơ, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, lấp lánh", một cư dân mạng viết. "Cô bé hồn nhiên, nhìn biểu cảm của cô bé mà không khỏi bật cười", "xinh như hoa, đề nghị Khánh Thi Phan Hiển đẻ tiếp"... một người khác bình luận.

Dù chưa rõ tương lai có thể nối nghiệp dancesport của bố mẹ hay không nhưng Lisa vẫn luôn là một cô bé rất đáng yêu và nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người xung quanh.

Phan Hiển chia sẻ lại video cho rằng Lisa anti nhảy múa

Nam kiện tướng dancesport cảm thán về con gái út: Khả năng nối nghiệp bằng không.