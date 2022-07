Mổ cấp cứu lúc thai 11 tuần, mẹ bỉm viết 161 trang nhật ký cầu mong con an toàn suốt 9 tháng 10 ngày, khoảnh khắc sau cùng rưng rưng xúc động

Có con là niềm hạnh phúc và thiêng liêng nhất đối với người phụ nữ. Để chào đón một em bé khoẻ mạnh chào đời, không ít chị em đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn trong suốt thai kỳ của mình. Và chị Thái Thu Trang (sinh năm 1991, sống tại Hà Nội) là một người mẹ như vậy. Câu chuyện về hành trình 9 tháng 10 ngày giữ em bé Pi an toàn đã khiến nhiều bà mẹ đồng cảm.

''Trong hành trình làm mẹ, nếu gặp khó khăn, hãy đặt hết niềm tin vào những đứa trẻ.

Hôm nay vô tình đọc được chia sẻ của 1 người mẹ đang từng ngày cố gắng giữ gìn giọt máu nhỏ chưa thành hình trong mình. Chợt nhớ lại hành trình bé Nem và Pi đến với mình, và muốn chia sẻ để thêm hy vọng cho những người mẹ đã và đang chiến đấu để đưa con yêu đến với thế giới này!

Bé Pi đến 1 cách rất bất ngờ, đến mức thử que lên 2 vạch còn không dám tin vào mắt mình. Khi ấy 2 vợ chồng mình đang có những thay đổi lớn cả về công việc lẫn cuộc sống. Mặc dù biết sẽ phải đối diện với nhiều vất vả, thử thách, nhưng phần hạnh phúc vẫn lớn hơn nhiều. Giai đoạn ấy cũng là lúc Nem mới đi học mẫu giáo, đi học được 1 tuần con lại ốm. Mỗi lần ốm là sốt, thậm chí có lúc còn bị co giật và nhập viện. Bao đêm con sốt là ngần ấy đêm trắng mẹ lau chườm và bế con trên tay. Khi ấy Pi mới tròn 11 tuần tuổi.

Thời gian với chiếc bụng tròn luôn là kỷ niệm đẹp nhất của chị Trang.

Đêm Nem chuẩn bị ra viện, mẹ đau bụng âm ỉ, siêu âm ngay trong đêm không ra vấn đề gì. Mẹ an tâm ngủ vì Nem cũng đã hạ sốt. Không ngờ rằng sáng dậy, cơn đau dữ dội ập đến chỉ trực quật mẹ ngã xuống. Cứ tưởng đau đẻ đã là cơn đau dữ nhất, nhưng không là gì so với cơn đau này. Đến mức mẹ đạp gãy cả chân bàn lúc nào không biết. Nằm trên cáng y tá đấy xuống phòng cấp cứu, Nem khóc ướt áo đòi mẹ, mẹ tự dặn mình, phải ổn, phải vượt qua để trở về với con gái nhỏ của mẹ.

Sau hội chẩn, bác sĩ báo mẹ bị u nang xoắn buồng trứng và quyết định mổ cấp cứu ngay giữ an toàn cho 2 mẹ con. Bác sĩ nói ca mổ đơn giản lắm, nhưng mẹ biết đó chỉ là an ủi, vì nếu đơn giản thì đã không tập trung đến 10 giáo sư tiến sĩ xung quanh hội chẩn. Nhưng mẹ vẫn mãnh liệt tin rằng, giọt máu nhỏ của mẹ sẽ cùng mẹ vượt qua. Không 1 cơn đau nào được phép quật ngã mẹ lúc này, và chiến binh nhỏ sẽ phải bình an đến bên mẹ, chắc chắn là vậy!

Mẹ nhắm mắt, niệm phật, tay mẹ đặt lên bụng cảm nhận con qua từng hơi thở yếu ớt lúc ấy của mẹ.

Khoảnh khắc chị Trang từ phòng hậu phẫu về giường bệnh.

Sau ca mổ 3 tiếng, mẹ tỉnh dậy và biết rằng 2 mẹ con đã an toàn! Mẹ tiếp tục chiến đấu cùng 4 mũi kim đùi - bắp tay 5 ngày 5 đêm để giữ an toàn cho con. Khi chuẩn bị ra viện, mẹ lại nhận tin kết quả siêu âm của con không ổn, và mẹ cần làm xét nghiệm để biết chính xác mẹ có giữ được con không. 15 ngày chờ đợi, mẹ vẫn giữ chặt niềm tin rằng không gì có thể chia cách 2 mẹ con mình. Và khi nhận kết quả, mẹ vỡ òa hạnh phúc khi biết con được an toàn!

Các mẹ biết không! 39 tuần 5 ngày mang con trong bụng, là 161 trang nhật ký hàng ngày mình viết cho con. Mình tin rằng bằng cách nào đó, con có thể cảm nhận được từng câu từng chữ mình nhắn nhủ cho con. Chuỗi ngày chờ đợi sự an toàn của con, mình đều đặt tay lên bụng, tĩnh tâm và nhắn nhủ đến con: "Không gì có thể chia cách mẹ và con, an toàn đến bên mẹ để biết được mẹ yêu con thế nào, con nhé!". Và khi đức tin của mình đủ mãnh liệt, khi tinh thần chiến đấu của mình đủ mạnh mẽ, vũ trụ sẽ gửi đến bên mình điều mình hằng mong muốn. Khi lựa chọn làm mẹ, đồng nghĩa với việc bạn phải trở thành 1 chiến binh thép!'', chị Trang tâm sự.

Và thành quả là em bé siêu đáng yêu này. Em Pi hiện tại đã được 18 tháng tuổi.

Hiện tại, em bé Pi đã được 18 tháng tuổi. Nhìn con trưởng thành, lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc vô vàn của chị Trang cùng gia đình. Với bà mẹ trẻ, những ngày tháng vất vả mang thai con trong bụng được đánh đổi bằng một em bé khoẻ mạnh là quá xứng đáng.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, chị Trang nói thêm: ''Gửi những năng lượng tích cực và sự bình an tới tất cả những người mẹ, đặc biệt là những người mẹ đang phải chiến đấu để đưa con yêu đến với thế giới. Hãy nhớ: không gì mạnh hơn tình yêu của mẹ, không gì thiêng liêng hơn sợi dây kết nối tình mẫu tử và không gì có thể chia cách mẹ và con''.

Hy vọng câu chuyện của chị Trang sẽ là nguồn động lực cho những mẹ đang trên hành trình có con và gặp nhiều khó khăn khi mang thai nhé.

