Mix & match sắc màu – Chìa khóa vạn năng giúp phụ nữ khẳng định phong cách thời trang riêng biệt

Đối với phụ nữ, việc lựa chọn màu sắc trong trang phục chính là chìa khóa tạo nên vẻ ngoài thu hút. Ngày nay, việc chọn màu sắc cho trang phục không chỉ thể hiện bạn là ai, mà đó là thẩm mỹ, là cách khéo léo để trở nên đẹp hơn, tự tin hơn trong mắt người đối diện.



Màu sắc - "chìa khóa vạn năng" giúp chị em luôn đẹp thời thượng

Chẳng phải ngẫu nhiên chị em sẽ đứng hàng giờ trước tủ đồ lựa chọn quần áo hoặc thắc mắc liệu bộ đồ mình phối hôm nay có "tone-sur-tone" không? Bởi chỉ một chút sai sót trong "mix & match" trang phục thôi cũng khiến các nàng trở nên lỗi mốt, lòe loẹt và giá trị của món đồ đang mặc cũng bị giảm đi rất nhiều.

Việc lựa chọn màu sắc cũng vậy, có nhiều tiêu chí về màu sắc được phái đẹp đưa ra: màu có đúng trend năm nay hay không, có hợp màu tóc, màu da hay không... Thế nên, một chiếc váy dù kiểu dáng có hợp mốt, thời thượng nhưng nếu màu dìm da quá thì các nàng cũng sẵn sàng từ chối.

Tinh tế hơn, phái đẹp còn dùng màu sắc để thể hiện phong cách, cá tính của mình. Những nàng có phong cách nhẹ nhàng, dịu dàng sẽ chọn màu trắng thuẩn khiết. Ngược lại những cô nàng cá tính, tự tin sẽ chọn cho mình những màu mạnh mẽ, cuồng nhiệt như đỏ, vàng hay nàng nào phong cách sang trọng, quý phái thì màu sẽ rất ưa thích màu đen, xanh…

Màu sắc đã góp phần không nhỏ làm nên vẻ đẹp, thần thái bên ngoài cho phái đẹp. Vậy nên, cũng không khó lý giải khi thấy phụ nữ luôn ưu tiên lựa chọn màu trang phục khi đi mua sắm.

Khi lựa chọn màu sắc trở thành thói quen của phái đẹp

Từ thói quen lựa chọn chọn màu sắc trong thời trang, khi lựa chọn phương tiện đi lại như ô tô, hội chị em cũng ưu tiên đưa tiêu chí này lên hàng đầu.

Nếu phái mạnh khi chọn xe thường chỉ quan tâm đến thông số kĩ thuật, đời xe...thì chị em lại quan tâm đến màu sắc, kiểu dáng và những tiện nghi của xe. Chọn một chiếc xe không chỉ là chọn một phương tiện đi lại tốt mà còn phải đẹp, thời trang, màu sắc hợp sở thích và thể hiện được cá tính của mình.

Phụ nữ sử dụng màu sắc để khẳng định cá tính

Hiện nay, hầu hết các hãng xe đều có các màu đơn giản như đen, trắng, ghi để phù hợp với mọi giới tính, lứa tuổi nhưng không đủ hấp dẫn với phái đẹp. Và để "chiều lòng" chị em ưa màu sắc, Kia đã cho ra mắt dòng xe Kia Morning với nhiều màu sắc đa dạng, đa phong cách đáp ứng đủ mọi tiêu chí đẹp, tiện nghi và hợp thời trang cho chị em.

Kia Morning "được lòng" các quý cô thời thượng

Kia Morning là một cái tên đã rất thân quen với khách hàng Việt vì những thế mạnh của một mẫu Hatchback đô thị. Dòng xe được lòng phái đẹp bởi kiểu dáng xe trẻ trung, thời trang, nổi bật với các đường vuốt cong sống động đi kèm nhiều sắc màu lựa chọn.

Kia Morning có đủ các gam màu từ đỏ, xanh ngọc, xanh da trời, trắng, nâu, vàng, vàng cát...để phái đẹp tha hồ lựa chọn theo sở thích, cá tính. Sắp tới đây, Kia Morning sẽ ra mắt thêm 4 sắc màu mới là Shinny Red, Lime Light, Alice Blue, Honey Bee nhằm đem đến những phong cách mới lạ, hấp dẫn cho phụ nữ.

Những gam màu đa dạng của xe Kia Morning giúp chị em có thể có thể kết hợp nhiều phong cách thời trang khác nhau để đi làm, đi chơi… mà vẫn vô cùng thời thượng, hợp mốt. Những cô nàng mạnh mẽ, nồng nhiệt có thể chọn màu đỏ rực rỡ. Hội chị em dịu dàng, yêu thích nhẹ nhàng có thể chọn gam màu xanh ngọc, trắng. Hay với cô nàng năng động, tích cực thì màu vàng của Kia Morning là lựa chọn hoàn hảo.

Thu hút các nàng bởi sự thời trang và màu sắc chưa đủ, Kia Morning còn có mức giá vô cùng hấp dẫn. Chỉ từ 329 triệu đồng, chị em đã có thể sở hữu chiếc xe Kia Morning số tự động với thiết kế nội thất tiện nghi, rộng rãi, tay lái tích hợp âm thanh và ghế da 2 màu thời trang với đường may tinh tế, tỉ mỉ. Cùng với đó, 3 phiên bản số tự động Morning AT, Morning AT Deluxe, Morning AT Luxury của xe sẽ giúp phái đẹp dễ dàng thao tác, sử dụng và tiện nghi vô cùng.

Chắc chắn, với định hướng phát triển màu sắc theo trend mới nhất, cùng thiết kế tiện nghi, hiện đại, Kia Morning sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em khi lựa chọn cho mình một "xế cưng" phong cách, thời thượng.