Minji (NewJeans) được tuyên Đại sứ hẳn 3 mảng của Chanel: Fan tung hô cho Jennie ra "chuồng gà", người lại bóc "nổ tung trời"

Mặc dù fan lấy lý lẽ rằng thông tin được công bố hẳn trên báo chí chính thống, nhưng netizen lại dựa vào câu từ "According to the agency Ador" (Tạm dịch: Theo nguồn tin từ công ty Ador, tức công ty chủ quản của NewJeans) để khẳng định rằng công ty bày trò media-play (sử dụng, lợi dụng truyền thông để lôi kéo sự chú ý của khán giả vào nghệ sĩ, sản phẩm nghệ thuật) cho gà nhà. Đáng ra một tin tức quan trọng thế sẽ do đích thân nhà mốt phát thông cáo.