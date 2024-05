Mina Phạm nghiêm túc đu trend Jennie, đầu tư outfit khớp với bản gốc lắm chứ không đùa

Cuối tháng tư vừa qua, Jennie (BLACKPINK) và nam rapper, ca sĩ Zico đã chính thức phát hành ca khúc kết hợp mang tên “Spot!”. Sản phẩm này đã thu về vô vàn thành tích đáng nể và phản hồi tích cực và từ người hâm mộ thế giới từ khi mới tung ra sneak peek dài 20 giây. Giai điệu bắt tai và giọng ca gợi cảm của nữ thần tượng BLACKPINK chính là một trong những điểm sáng mở đường cho thành công vang dội “Spot!” ngay những ngày đầu trình làng.

Không phụ công chờ đợi của những người yêu nhạc, chiều 26/4 Jennie và Zico chính thức “thả xích” bản hit đình đám. Phần nghe đúng như dự đoán vô cùng gây nghiện với đoạn hook bắt tai từ Jennie, nhưng phần hấp dẫn mà các fan chưa ngờ tới chính là phần hình mãn nhãn của hai thần tượng xứ Hàn.

Ở đầu MV, Jennie và Zico lần lượt xuất hiện trong những phân cảnh riêng của mỗi người. Vào đến phần giữa, những khung cảnh chung giữa hai rappers xuất hiện nhiều hơn. Các fans nhận xét trông họ giống như một cặp song sinh cá tính.

Màn vibing đậm chất hiphop của cặp đôi khiến cộng đồng mạng thốt lên: quả là một tổ hợp điên đảo!

Bản hit rất nhanh chóng xuất hiện tràn ngập các mạng xã hội thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó. Vô vàn màn cover tạo hình và vũ điệu nhún nhảy của Jennie được đăng tải, trong số đó phải nhắc đến video gây chú ý của bà xã Minh Nhựa - Mina Phạm. Cô là một trong số ít những người chịu khó đầu tư hình ảnh nhất trend này, từ phục trang, góc quay đến bạn diễn đều rất tâm huyết.

Full clip cover chỉn chu và tâm huyết của Mina Phạm.

Nữ đại gia đã thật sự rất chịu chi cho trang phục chỉ để thực hiện màn cover. Các items được sử dụng cho clip giống đến hơn 80% bản gốc.

Jennie & Zico trong bản gốc MV

Ở phần bình luận, vô số lời khen ngợi đã được ưu ái dành tặng Mina Phạm. Trong khi đó, cô chỉ khiêm tốn nhận mình còn nhiều khuyết điểm.

Đây không phải là lần đầu tiên Mina Phạm thể hiện mình là người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm nữ BLACKPINK, đặc biệt là thành viên Jennie. Từ 2022, nữ đại gia đã nhiều lần vung tiền đầu tư những bản dance cover chất lượng các ca khúc của chị em nhà “hắc hường” như: Pink Venom, Crazy Over You (BLACKPINK); Solo, One of a girl (JENNIE).

Từ bộ tứ BLACPINK trong MV “Pink Venom”...

…. đến Jennie trong “Solo” và “Spot!” sneak peek. Mina quả thật là một Blink chính hiệu.

Mina Phạm được biết đến là bà xã đại gia Minh Nhựa, cô từng là một hot girl Sài Thành trước khi lên xe hoa ở độ tuổi 22 cùng người chồng giàu có. Những năm vừa qua, Mina nổi tiếng với những hình ảnh xa hoa, cô có sở thích vi vu du lịch thế giới và trải nghiệm đồ hiệu.