Met Gala và 'Nền kinh tế chú ý': Bữa tiệc vài tiếng tạo ra 1,4 tỷ USD giá trị truyền thông, kích hoạt cỗ máy kiếm tiền tỷ USD của giới xa xỉ

Met Gala 2026 diễn ra tối 4/5 (giờ New York) đã chính thức mở màn với chủ đề “Costume Art” cùng dress code “Fashion Is Art”.

Trong mắt số đông, Met Gala là đêm của những bộ váy kỳ dị, những bộ suit cầu kỳ và thảm đỏ đầy ngôi sao. Nhưng nếu bóc lớp hào nhoáng ấy ra, sự kiện diễn ra chỉ trong vài tiếng tại The Metropolitan Museum of Art thực chất là một trong những cỗ máy tạo giá trị kinh tế hiệu quả nhất hành tinh trong lĩnh vực văn hóa, thời trang.

NỀN KINH TẾ CHÚ Ý﻿

Nhưng đằng sau những bộ váy haute couture mất hàng trăm giờ chế tác, những viên kim cương lấp lánh dưới hàng nghìn ống kính và những khoảnh khắc viral phủ kín mạng xã hội, Met Gala thực chất không đơn thuần là một bữa tiệc xa hoa của giới siêu giàu.

Đây là một cỗ máy kinh doanh được thiết kế gần như hoàn hảo, nơi vài trăm khách mời, vài tiếng xuất hiện và một bậc thềm đá có thể tạo ra hàng chục triệu USD tiền mặt cho bảo tàng, đồng thời kích hoạt hơn 1 tỷ USD giá trị truyền thông cho ngành công nghiệp thời trang xa xỉ.

Nếu Hollywood có Academy Awards, thể thao có Super Bowl, thì với thế giới xa xỉ, Met Gala chính là đỉnh cao của nền kinh tế mang tên Attention Economy - nền kinh tế của sự chú ý.

Met Gala đã biến sự khan hiếm thành tài sản, biến sự chú ý thành tiền và biến vị thế văn hóa thành một loại hàng hóa xa xỉ có thể định giá.

Năm 2025, riêng tiền gây quỹ trực tiếp cho Costume Institute, viện thời trang trực thuộc The Met đã đạt gần 31 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử sự kiện. Đó là lượng tiền mặt chảy vào chỉ sau một đêm, tương đương doanh thu cả năm của không ít doanh nghiệp quy mô vừa.

Nhưng 31 triệu USD thực ra mới chỉ là phần nổi.

Khoản tiền lớn nhất Met Gala tạo ra nằm ở nơi vô hình hơn rất nhiều: Giá trị truyền thông.

Attention economy (Nền kinh tế chú ý) là một phương pháp tiếp cận kinh doanh coi sự tập trung của con người là tài nguyên khan hiếm, được thu thập, phân tích và trao đổi như tiền tệ. Trong thời đại dư thừa thông tin, các nền tảng kỹ thuật số (như mạng xã hội) cạnh tranh khốc liệt để giành sự chú ý của người dùng, biến thời gian và lượt tương tác thành lợi nhuận qua quảng cáo.

Theo công ty đo lường Launchmetrics, Met Gala 2025 tạo ra khoảng 1,3 tỷ USD Media Impact Value (MIV), tức giá trị quy đổi của toàn bộ bài viết, video, lượt đề cập trên mạng xã hội, hình ảnh lan truyền, tương tác của influencer và sức nóng truyền thông toàn cầu xoay quanh sự kiện. Một năm trước đó, con số này thậm chí còn chạm mốc 1,4 tỷ USD.

Nói cách khác, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Met Gala tạo ra lượng “giá trị chú ý” tương đương ngân sách quảng cáo cả năm của nhiều tập đoàn lớn.

Điều khiến mô hình này đặc biệt nằm ở chỗ nó được xây dựng trên nền tảng của sự khan hiếm cực đoan.

AI HƯỞNG LỢI?﻿

Một ghế dự Met Gala hiện có giá khoảng 100.000 USD, trong khi một bàn tài trợ bắt đầu từ khoảng 350.000 USD. Mức giá vốn đã điên rồ với hầu hết mọi chuẩn mực, nhưng tiền vẫn chưa đủ để mua đường vào. Danh sách khách mời cuối cùng vẫn phải được Anna Wintour phê duyệt - người phụ nữ đã biến Met Gala từ một buổi gây quỹ văn hóa thành đỉnh cao quyền lực mềm của ngành thời trang toàn cầu.

Khi được khóa lại bởi hai lớp cửa gồm khoản tiền cực lớn và quyền tiếp cận cực hiếm, sự kiện này lập tức biến thành một biểu tượng địa vị.

Ở đó, thương hiệu xa xỉ mua bàn không chỉ để quảng bá. Họ mua quyền được xuất hiện đúng nơi quyền lực nhất.

Một chiếc váy haute couture được mặc bởi đúng ngôi sao, bước lên đúng bậc thềm, dưới đúng chủ đề của năm, có thể tạo ra lượng hình ảnh phủ sóng toàn cầu mà không một bảng quảng cáo ngoài trời, không một TVC 30 giây, cũng không một chiến dịch digital ads nào có thể sao chép.

Và khác với quảng cáo truyền thống, thứ luôn mang cảm giác “bị bán hàng”, Met Gala tạo ra thứ mạnh hơn nhiều: khao khát tự nhiên của công chúng muốn xem, muốn bàn luận, muốn chia sẻ.

Các nhãn hiệu xa xỉ hiểu điều đó hơn ai hết. Trong thời đại người tiêu dùng ngày càng miễn nhiễm với quảng cáo, các thương hiệu cao cấp không còn chỉ bán túi xách, đồng hồ hay trang sức. Họ bán biểu tượng. Họ bán cảm giác thuộc về một tầng lớp. Và không có sân khấu nào làm điều đó hiệu quả hơn Met Gala.

Một khoảnh khắc trên thảm đỏ có thể biến một thiết kế thành biểu tượng văn hóa, một bức ảnh lan truyền có thể nâng vị thế một thương hiệu lên thêm một nấc trong tâm trí người tiêu dùng, một lần xuất hiện đúng cách có thể tạo ra hiệu ứng thương mại kéo dài nhiều tháng.

Đó là lý do dù kinh tế xa xỉ toàn cầu đang chậm lại, các nhà mốt vẫn sẵn sàng chi khổng lồ cho một đêm tiệc vài tiếng.

Một thương hiệu bước vào Met Gala là tuyên bố rằng: Chúng tôi vẫn là trung tâm của cuộc chơi.

Một ngôi sao được mời là lời xác nhận: Cái tên này vẫn có sức nặng.

Một tỷ phú xuất hiện ở hàng ghế danh giá là tín hiệu rằng: Tiền của họ đã được quy đổi thành vị thế xã hội.

Đó là lý do Met Gala ngày càng đắt đỏ, ngày càng độc quyền, nhưng cũng ngày càng có giá.

Và mỗi năm, trong vài tiếng ngắn ngủi của một đêm tháng 5, Met Gala lại chứng minh rằng họ đang là một trong những cỗ máy in tiền hiệu quả nhất hành tinh.