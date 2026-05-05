Vé Met Gala 2 tỉ đồng, khách mời không phải muốn ngồi thế nào cũng được

Met Gala bắt đầu từ khoảng năm 1948. Trong những năm đầu này, giá vé tham dự sự kiện thời trang danh tiếng chỉ khoảng 50 USD ở thập niên 50 (hơn 1,2 triệu đồng) và 85 USD ở thập niên 70 (khoảng 2,2 triệu đồng). Về sau , giá vé tuy có tăng nhưng cũng chỉ dao động quanh mức 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) - con số gần như “muối bỏ biển” nếu so với mức giá hiện tại.

Đến năm 1995, Anna Wintour - khi đó là Tổng biên tập Vogue và cũng là “bộ não” đứng sau Met Gala tiếp quản, bà đã biến sự kiện từ một buổi gây quỹ khiêm tốn dành cho giới thượng lưu New York thành một đêm hội thời trang quy tụ dàn sao đình đám.

Kể từ đó, giá vé tham dự Met Gala tăng chóng mặt. Năm 2018, New York Times đưa tin vé của Met Gala đã lên đến khoảng hơn 800 triệu đồng. Đến năm 2023, giá vé tăng lên 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Và hiện tại, năm 2026, con số đã chạm đỉnh mới: BBC ước tính vé cá nhân đã khoảng 75.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng), trong khi bàn tiệc bắt đầu từ 350.000 USD (hơn 9,2 tỷ đồng).

Tờ The Time of India còn đưa tin giá vé lẻ đã lên tới 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) - mức giá “khủng” phản ánh sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn của sự kiện (cũng như lạm phát tại Mỹ).

Toàn bộ số tiền từ vé và tài trợ đều được dùng để gây quỹ cho Viện Trang phục, với kỷ lục 31 triệu USD được ghi nhận vào năm ngoái.

Người nổi tiếng có phải tự trả tiền không?

Với những cái tên đình đám như Zendaya, Rihanna và các sao châu Á như BLACKPINK... luôn là tâm điểm tìm kiếm, câu hỏi đặt ra là: Họ có phải tự trả tiền không? Câu trả lời là không.

Các sao hạng A thường tham dự với tư cách khách mời của các nhà mốt, diện thiết kế riêng từ những thương hiệu như Chanel, Dior hay Louis Vuitton... Điều này đồng nghĩa với việc chi phí vé và trang phục đều sẽ được các thương hiệu chi trả. Dù vậy, với khối tài sản khổng lồ của những ngôi sao như Zendaya hay Rihanna, mức giá vé sáu chữ số cũng không phải vấn đề quá lớn nếu họ tự chi trả.

Trước đây, các nhà thiết kế hoặc nhà tài trợ sẽ mua cả bàn và mời khách theo danh sách riêng. Tuy nhiên, mọi khách mời đều phải được Anna Wintour phê duyệt, và Vogue kiểm soát cả sơ đồ chỗ ngồi. Trong phim tài liệu First Monday in May (2016), Sylvana Ward Durrett - cựu Giám đốc dự án đặc biệt của Vogue đã tiết lộ một quy tắc thú vị tại Met Gala: “Không bao giờ xếp vợ chồng ngồi cạnh nhau”.

“Ý nghĩa của sự kiện là để gặp gỡ những người mới và quan tâm đến công việc của họ. Nếu đến đây chỉ để ngồi cạnh chồng mình thì còn gì thú vị?” - Chính triết lí này lí giải vì sao bạn thường thấy bạn bè, người thân hay bạn diễn nổi tiếng bị “tách ra”, ngồi xen kẽ giữa các nhà thiết kế, diễn viên, ca sĩ, người mẫu và cả influencer ( người có ảnh hưởng ).

Ai chi trả cho trang phục của celeb?

Dù hiếm khi được “mua đứt”, chi phí thiết kế và sản xuất các bộ cánh Met Gala thường dao động từ 50.000 đến 500.000 USD (1,3 - 13 tỷ đồng). Thậm chí, có những trường hợp đắt đỏ hơn nhiều, như chiếc váy vàng của Rihanna tại Met Gala 2015 được ước tính lên tới 3,97 triệu USD.

Các nhà mốt thường chấp nhận chi trả toàn bộ chi phí này, xem đó là khoản đầu tư xứng đáng để đổi lấy hiệu ứng truyền thông và cơ hội lọt vào “hall of fame” những bộ cánh ấn tượng nhất Met Gala.

Một số ngôi sao sẽ tự chi trả cho đội ngũ làm tóc và trang điểm, trong khi những người có hợp đồng với các thương hiệu làm đẹp có thể không cần tốn khoản này.

Nguồn: BBC, ELLE Australia