Met Gala 2024 mời Gisele Bündchen, Rihanna, Kendall Jenner

Theo báo cáo của Page Six, những cái tên đầu tiên có trong danh sách khách mời của Met Gala gồm có ngôi sao Lily Gladstone của phim "Killers of the Flower Moon" và ngôi sao "The Bear" Ayo Edebiri. Cũng theo Page Six, ngoài những cái tên thuộc môn nghệ thuật thứ 7, danh sách của Met Gala 2024 còn có người mẫu Gisele Bündchen - chân dài đình đám và danh giá của sàn diễn thời trang thế giới trong 2 thập kỷ qua.

Ngôi sao của phim "Killers of the Flower Moon" - diễn viên Lily Gladstone - được cho biết có trong danh sách khách mời. (Ảnh: Getty Images)

Gisele Bundchen đã là gương mặt quen của Met Gala trong những năm qua. (Ảnh: WireImage)

Trong khi đó, Rihanna - người sở hữu những bộ trang phục bao gồm chiếc váy Guo Pei viền lông màu vàng vào năm 2015 và chiếc đầm Comme des Garçons màu hồng của năm 2017 gây chú ý tại sự kiện Vogue - sẽ lại bước lên những bậc thang mang tính biểu tượng của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại Met Gala năm nay.

Rihanna. (Ảnh: Getty/Vogue)

Hiện tại, Kendall Jenner cũng là cái tên đã được nhắc đến của "Oscar thời trang", tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin nào về việc Kim Kardashian và các chị em còn lại có tham dự sự kiện này như trước đây hay không.



Kendall Jenner là cái tên đầu tiên trong gia đình Kardashian được nhắc đến tại sự kiện của Met Gala 2024. (Ảnh: Getty Images)

Olivia Rodrigo, Uma Thurman, Sarah Paulson và Cara Delevingne - những gương mặt thường xuyên của Met Gala - được cho là cũng sẽ tham gia sự kiện này trong năm nay.

Chủ đề của buổi dạ tiệc năm nay của Met Gala (diễn ra vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5) được công bố là “Garden of Time" ("Khu vườn thời gian"). Theo báo cáo, giá vé của sự kiện cho một người là 50.000 USD. Tuy nhiên, việc có mua được vé và được đến Met Gala hay không được cho biết cần được người đàn bà quyền lực Anna Wintour chấp thuận mới được tham dự.