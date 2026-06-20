Hat-trick thứ hai diễn ra trên cổ Messi. Và cả ba đều là Rolex dù Messi chẳng có hợp đồng đại sứ với nhãn hàng xa xỉ này.

Rolex Day-Date 36 mặt đá turquoise, vàng trắng 18k - khoảng 1,82 tỷ đồng, không bán công khai

Chiếc đầu tiên được ghi nhận khi Messi đến "căn cứ" của đội tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup 2026.

Đây là chiếc Rolex Day-Date 36 vỏ vàng trắng 18k với mặt số bằng đá turquoise tự nhiên màu xanh da trời, các chỉ giờ là đá sapphire cắt kiểu baguette (tức cắt hình chữ nhật dài, thường dùng cho đá quý cao cấp) màu xanh, đi kèm dây đeo President huyền thoại của Rolex.

Điểm đặc biệt: chiếc này thuộc dòng không bán công khai, nghĩa là không có trên website Rolex, không có trong cửa hàng thông thường. Chỉ một số khách hàng được các đại lý ủy quyền chọn lọc mới có cơ hội tiếp cận. Giá được báo cáo khoảng 69.100 USD, tức khoảng 1,82 tỷ đồng. Trên thị trường mua bán lại, các phiên bản mặt đá tự nhiên kiểu này có lịch sử tăng giá bền vững vì nguồn cung ngày một cạn và hầu hết đều nằm trong bộ sưu tập tư nhân.

Khi đến Kansas City trận gặp Algeria: Rolex Oyster Perpetual 40mm mặt đá xanh pistachio - mới ra mắt 2026, chưa có giá thứ cấp

Chiếc thứ hai xuất hiện khi Messi đến Kansas City chuẩn bị cho trận gặp Algeria, và đây là chiếc gây chú ý nhất trong cộng đồng đồng hồ.

Năm 2026, Rolex phát minh ra một loại vàng mới đặt tên là Jubilee Gold, hợp kim 18k pha trộn vàng vàng, xám ấm và hồng nhạt, tạo ra màu kim loại không giống vàng truyền thống cũng không phải hồng vàng thông thường. Chiếc Oyster Perpetual 40mm này có vỏ làm từ Jubilee Gold và mặt số bằng đá aventurine (một loại đá tự nhiên có ánh nhũ) màu xanh pistachio.

GQ nhận xét màu sắc vàng kết hợp xanh pistachio trông rất giống màu của chiếc cúp Jules Rimet, tức chiếc cúp vàng nguyên bản của World Cup. Messi đeo nó đúng vào ngày Argentina bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch.

Trong suốt giải đấu: Rolex Oyster Perpetual 36 mặt nhiều màu - khoảng 178 triệu đồng bán lẻ, thị trường thứ cấp gấp 2-3 lần

Chiếc thứ ba là sản phẩm nổi bật nhất Rolex ra mắt năm 2026: Oyster Perpetual 36 với mặt số nhiều màu theo họa tiết kỷ niệm 100 năm Rolex, được ra mắt tại triển lãm đồng hồ lớn nhất thế giới Watches and Wonders 2026 ở Geneva.

Đây là chiếc "bình dân" nhất trong ba chiếc, với giá bán lẻ 6.750 USD, tức khoảng 178 triệu đồng. Nhưng cũng là chiếc khó mua nhất theo nghĩa thông thường: số lượng phân phối cực kỳ hạn chế, và trên thị trường mua bán lại các phiên bản mặt số màu đặc biệt thường giao dịch gấp 2 đến 3 lần giá bán lẻ.

GQ ghi nhận đây là chiếc mà đến thời điểm bài đăng, gần như chưa có ngôi sao lớn nào đeo, ngoài Messi và Lamine Yamal, người được xem là người kế nhiệm của anh. Hai thế hệ, cùng một chiếc đồng hồ.

Tại sao điều này khác với Mbappé hay Haaland

Mbappé đeo Hublot vì anh là đại sứ thương hiệu. Haaland đeo Breitling phiên bản mang tên mình vì hợp đồng đại sứ. Đó là những chiếc đồng hồ đẹp, nhưng có lý do thương mại đứng sau.

Messi không có hợp đồng đại sứ với Rolex. Ba chiếc Rolex tại World Cup 2026 là lựa chọn cá nhân thuần túy. Không phải phí quảng cáo, không phải đồng hồ được tặng để chụp ảnh, chỉ là một người đàn ông 38 tuổi với gu đồng hồ được tinh chỉnh suốt gần 20 năm, chọn đúng thứ mình muốn đeo.

Và cả ba chiếc đều là Rolex, ba phiên bản khác nhau, mỗi chiếc gắn với một khoảnh khắc khác nhau trong hành trình World Cup này.