Khi nhắc đến những màn giao thoa giữa thời trang và thể thao, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Louis Vuitton cùng những chiếc rương đựng cúp vàng World Cup hay những chiến dịch thời trang lấy cảm hứng từ bóng đá, bloke-core. Thế nhưng, từ gần ba thập kỷ trước, Yves Saint Laurent (nay là Saint Laurent) đã tạo nên một khoảnh khắc còn táo bạo hơn thế khi nhà mốt này biến sân vận động quốc gia Pháp trở thành một sàn diễn thời trang khổng lồ ngay trước thềm trận chung kết World Cup.

Ngày 12/7/1998, cả thế giới hướng về Stade de France để chờ đợi trận chung kết World Cup giữa đội tuyển Pháp và Brazil. Đó là trận đấu được mong chờ nhất hành tinh, nơi những huyền thoại như Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário hay Rivaldo chuẩn bị bước ra sân cỏ. Nhưng trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hàng chục nghìn khán giả trên sân và hàng tỷ người xem truyền hình đã chứng kiến một khung cảnh, một màn giao thoa chưa từng có trong lịch sử bóng đá và thời trang.

Sân vận động quốc gia Pháp bất ngờ trở thành một sàn runway ngoài trời khổng lồ dành riêng cho Yves Saint Laurent.

Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm 40 năm sự nghiệp của nhà thiết kế huyền thoại người Pháp. Hơn 300 người mẫu xuất hiện trên mặt cỏ Stade de France, trình diễn những thiết kế biểu tượng nhất từng làm nên tên tuổi YSL. Từ bộ tuxedo nữ Le Smoking mang tính cách mạng, những chiếc váy Mondrian nổi tiếng cho đến các thiết kế haute couture lộng lẫy, toàn bộ di sản thời trang của NTK Yves Saint Laurent được tái hiện giữa không gian vốn chỉ dành cho bóng đá.

Đây cũng không phải một show diễn thời trang thông thường mà nó còn là một màn trình diễn mang ý nghĩa lịch sử. Chỉ với thời lượng vỏn vẹn gần 15 phút, runway show đặc biệt này đã ghi dấu khi có lượng khán giả khổng lồ: 80 nghìn người xem trực tiếp trên sân vận động cùng 1,7 tỷ người xem trên các kênh truyền hình khắp thế giới.

Được thực hiện bởi ekip với hơn 900 nhân sự và chỉ kéo dài 15 phút, màn trình diễn của Yves Saint Laurent vẫn thu hút khoảng 1,7 tỷ khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới, trở thành show diễn thời trang có lượng người xem lớn nhất từng được ghi nhận.

Không phải các cầu thủ, những người đầu tiên xuất hiện trên mặt cỏ Stade de France hôm ấy lại là dàn siêu mẫu quyền lực nhất nước Pháp. Laetitia Casta, Carla Bruni, Katoucha,… cùng hàng trăm model khác lần lượt trình diễn những thiết kế mang tính biểu tượng trong suốt 40 năm sự nghiệp của Yves Saint Laurent. Giữa không gian vốn dành cho bóng đá, hình ảnh các người mẫu sải bước trong những bộ haute couture đã tạo nên một khung cảnh gần như chưa từng có trong lịch sử World Cup.

Show diễn này giống một cuộc triển lãm sống về lịch sử và sự nghiệp NTK Yves Saint Laurent, nơi hơn 300 thiết kế mang tính biểu tượng được tái hiện trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Thay vì trình diễn trong những salon haute couture xa hoa hay các Tuần lễ thời trang dành riêng cho giới mộ điệu, thời trang của Yves Saint Laurent lần đầu tiên được đưa đến trước mắt hàng tỷ khán giả đại chúng. Đó là lời khẳng định rằng thời trang không chỉ thuộc về giới tinh hoa mà đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi trình diễn xuất hiện ở phần kết, khi hàng trăm người mẫu cùng di chuyển trên mặt cỏ để tạo thành logo "YSL" khổng lồ giữa sân vận động. Hình ảnh ấy vừa giống một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, vừa như một tuyên ngôn về sức ảnh hưởng của thời trang Pháp ngay tại sự kiện được quan tâm bậc nhất hành tinh.

Việc tổ chức runway show đặc biệt trên mặt sân cỏ ngay trước thềm trận bóng đá gay cấn nhất thế giới lúc bấy giờ còn là lời khẳng định đanh thép đầy tự hào của nước Pháp trước bạn bè quốc tế về các di sản văn hoá của mình: nghệ thuật - thời trang - thể thao.

Hình ảnh hậu trường các người mẫu tập duyệt cho show diễn.

Chỉ ít phút sau, ánh đèn sân khấu nhường chỗ cho trái bóng. Đội tuyển Pháp bước vào trận chung kết lịch sử và đánh bại Brazil với tỷ số 3-0 để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Thế nhưng, trước khi Zidane trở thành người hùng dân tộc Pháp, Yves Saint Laurent đã kịp ghi dấu một chương đặc biệt khác trong lịch sử đất nước này.

Cố NTK Yves Saint Laurent xuất hiện trên khán đài cổ vũ cho trận đấu.

Gần 30 năm đã trôi qua, ngành thời trang ngày càng gắn bó chặt chẽ với thể thao. Các thương hiệu xa xỉ xuất hiện tại Olympic, World Cup hay những giải đấu hàng đầu thế giới đã trở thành điều quen thuộc. Nhưng rất ít khoảnh khắc có thể sánh với ngày hè năm 1998, khi Yves Saint Laurent biến sân vận động lớn nhất nước Pháp thành sàn runway và khiến cả thế giới phải dõi theo. Đây không chỉ là một show diễn mà còn là khoảnh khắc thời trang bước ra khỏi khuôn khổ của chính mình để trở thành một phần của lịch sử văn hóa đại chúng toàn cầu.

- Nguồn ảnh: Instagram, Getty Images, Vogue France