Dự sự kiện quốc tế: Jisoo "mang cả 1 căn nhà", Jennie diện đồ không phải có tiền là mua được

Hai thành viên đình đám của BLACKPINK - Jennie và Jisoo - vừa có màn "đụng độ" phong cách cực kỳ thú vị khi cùng xuất hiện tại hai sự kiện quốc tế lớn trong cùng một ngày. Không cần đứng chung một khung hình, cả hai vẫn khiến dân tình đặt lên bàn cân so sánh bởi mỗi người mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt: một bên là vẻ đẹp ngọt ngào, chuẩn tiểu thư sang trọng; bên còn lại là hình ảnh cá tính, thời thượng và đầy táo bạo.

Tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, Jisoo tiếp tục khẳng định vị thế "nữ thần visual" khi lựa chọn một thiết kế đến từ Miss Sohee. Chiếc đầm tông hồng ngọt ngào với phom dáng quây giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, kết hợp cùng phần tùng váy bồng bềnh tạo nên hiệu ứng như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tổng thể trang phục không chỉ giúp Jisoo khoe trọn vẻ yêu kiều mà còn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng - đúng với hình ảnh mà cô luôn theo đuổi.

Điểm nhấn đắt giá trong outfit của Jisoo chính là bộ trang sức đến từ Cartier, có giá trị lên tới 5,5 tỷ đồng. Những món phụ kiện lấp lánh được lựa chọn tinh tế, không hề lấn át trang phục mà ngược lại còn nâng tầm tổng thể, giúp cô tỏa sáng dưới ánh đèn thảm đỏ. Kiểu tóc buộc nửa nhẹ nhàng cùng lớp makeup tông hồng trong trẻo càng làm nổi bật làn da mịn màng và đường nét thanh tú của nữ idol. Tất cả hòa quyện tạo nên một hình ảnh hoàn hảo, không có điểm nào để chê.

Trong khi đó, ở một "chiến tuyến" khác, Jennie lại mang đến hình ảnh hoàn toàn đối lập khi xuất hiện tại sự kiện TIME 100 Gala. Không đi theo hướng an toàn, Jennie lựa chọn một thiết kế mới toanh vừa được Schiaparelli trình làng trên sàn runway cách đó không lâu. Điều này khiến bộ trang phục của cô trở nên đặc biệt hơn, bởi không phải ai "có tiền cũng mua được" - yếu tố độc quyền luôn là điểm cộng lớn trong thế giới thời trang cao cấp.

Thiết kế mà Jennie diện gây ấn tượng mạnh với phần cúp ngực táo bạo, kết hợp giữa chất liệu xuyên thấu và vải nhung sang trọng. Sự đối lập giữa hai chất liệu tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, vừa gợi cảm vừa bí ẩn. Đây là kiểu trang phục đòi hỏi người mặc phải có thần thái và sự tự tin nhất định - điều mà Jennie hoàn toàn đáp ứng. Nữ idol lựa chọn kiểu tóc búi gọn gàng, giúp làm nổi bật phần cổ và vai, đồng thời giữ cho tổng thể không bị rối mắt. Lối makeup tông nâu sắc sảo cùng đôi khuyên tai đính đá nổi bật càng làm tăng thêm vẻ cá tính, hiện đại.

Nếu như Jisoo mang đến cảm giác "mang cả một căn nhà" lên người với vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy và chỉn chu từ đầu đến chân, thì Jennie lại giống như một fashion icon thực thụ - người luôn sẵn sàng thử nghiệm, phá vỡ giới hạn và dẫn dắt xu hướng. Hai phong cách, hai tinh thần hoàn toàn khác nhau, nhưng đều thể hiện rõ cá tính riêng của từng người.

Sự thú vị của màn so kè này nằm ở chỗ không có ai thực sự "lép vế". Jisoo ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp thanh lịch, dễ tiếp cận và phù hợp với số đông. Trong khi đó, Jennie lại chinh phục những tín đồ thời trang yêu thích sự khác biệt và phá cách. Một bên là "công chúa" chuẩn mực, một bên là "IT girl" thời thượng - cả hai đều có lý do để tỏa sáng.

Cũng từ đây có thể thấy rõ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của hai thành viên BLACKPINK trên bản đồ thời trang quốc tế. Dù xuất hiện ở hai sự kiện khác nhau, họ vẫn đủ sức khiến truyền thông và người hâm mộ đặt lên bàn cân so sánh. Điều này không chỉ đến từ danh tiếng cá nhân, mà còn từ khả năng định hình phong cách và tạo dấu ấn riêng biệt.

Cuối cùng, câu hỏi "ai ấn tượng hơn" có lẽ sẽ không có đáp án chung. Bởi thời trang vốn dĩ là câu chuyện của gu thẩm mỹ cá nhân. Bạn yêu thích sự ngọt ngào, thanh lịch hay cá tính, táo bạo? Dù lựa chọn thế nào, không thể phủ nhận rằng cả Jennie và Jisoo đều đã có một màn xuất hiện đáng nhớ, góp phần làm nóng thêm đường đua thời trang quốc tế.