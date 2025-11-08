Meghan Markle mất mặt vì bị Dior lơ đẹp, Hermès thẳng thừng từ chối?

Giữa nỗ lực tái khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang cao cấp, Meghan Markle đang đối mặt với hàng loạt sóng gió. Hai thương hiệu danh tiếng bậc nhất – Dior và Hermès – được cho là đã lần lượt từ chối các đề nghị hợp tác, khiến hình ảnh của cô trong giới xa xỉ phẩm trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện bắt đầu khi Meghan Markle xuất hiện bất ngờ tại trụ sở Dior ở Paris, giữa thời điểm rộ tin cô sắp trở thành gương mặt đại diện mới của thương hiệu. Cô cùng ekip, stylist và đoàn quay phim đến với lý do là buổi thử đồ riêng, dù phía Dior khẳng định không có lịch hẹn, không lời mời và không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào.

Các nhân viên Dior giữ thái độ bình tĩnh tuyệt đối, dù không khí trong sảnh chờ đã trở nên căng thẳng. Nụ cười tự tin của Meghan dần nhường chỗ cho sự lúng túng khi cô được thông báo rằng không có buổi fitting nào được ghi nhận.

Ngập tràn tin đồn về việc Dior đã phớt lời động thái tiếp cận của Meghan Markle.

Theo nhiều nguồn tin, đây là một phần trong dự án phim tài liệu mà Meghan đang thực hiện, có tên "The Doors That Close". Phim được cho là kể lại hành trình Meghan "vượt qua sự khước từ của các thể chế quyền lực". Tuy nhiên, ý đồ đó nhanh chóng phản tác dụng. Hình ảnh nữ Công tước xuất hiện cùng ekip quay phim xuất hiện tại store Dior trong khi thương hiệu không hề hay biết khiến giới mộ điệu cho rằng đây là một pha xử lý vụng về, thiếu tinh tế trong thế giới đồ xa xỉ - nơi tính xác thực được xem là giá trị tối thượng.

Dior chọn cách im lặng. Không ra thông cáo, không giải thích, không phản ứng. Thế nhưng chính sự im lặng đó lại trở thành đòn phản công mạnh mẽ nhất. Sau sự cố, tên của Meghan được cho là đã bị ghi chú nội bộ trong hệ thống Dior, xác nhận rằng sẽ không có bất kỳ hợp tác nào trong tương lai.

Dior luôn là thương hiệu yêu thích của Meghan trước khi ồn ào diễn ra.

Không lâu sau sự cố với Dior, Meghan Markle tiếp tục vướng vào một tình huống khó xử khác. Theo các nguồn tin trong ngành, cô đã liên hệ với Hermès để đặt làm một phiên bản Birkin đặc biệt - chiếc túi mang tính biểu tượng của giới thượng lưu. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối thẳng thừng.

Tin đồn Meghan Markle bị Hermès từ chối thẳng thừng vì yêu cầu đặt túi lan truyền.

Nguồn tin từ Paris cho biết Hermès cảm thấy yêu cầu của Meghan quá phô trương và không phù hợp với tinh thần thương hiệu. Một giám đốc cấp cao thậm chí cho rằng Hermès làm ra những sản phẩm cho người yêu nghệ thuật thủ công, không phải để phục vụ chiến dịch đánh bóng hình ảnh cá nhân. Khi thông tin bị rò rỉ ra truyền thông, dư luận nhanh chóng chú ý.

Hermès là thương hiệu tiếp theo "quay lưng" với nữ Công tước.

Từ tin đồn bị Dior làm ngơ đến sự từ chối của Hermès, Meghan Markle đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trên hành trình khẳng định mình trong thế giới xa xỉ.