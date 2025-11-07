4 mỹ nhân Việt mặc quần jeans đẹp nhất, hóa ra item cơ bản lại có thể diện theo những cách sang đến vậy

Nếu hỏi đâu là món thời trang đáng sắm nhất cho tủ đồ 4 mùa quanh năm, thì đó chính là quần jeans. Đây là kiểu quần rất dễ mặc, phù hợp với mọi nàng. Quần jeans còn có độ chuẩn mốt vượt thời gian, mang đến nét trẻ trung xen lẫn vẻ sang xịn mịn cho người mặc. Xoay quanh quần jeans, chị em có rất nhiều cách phối đồ.

Tuy nhiên, để vẻ ngoài ghi điểm sành điệu tối đa, đồng thời không phải suy nghĩ nhiều mỗi khi mix & match, chị em nên tham khảo ngay phong cách của các mỹ nhân Việt mặc quần jeans đẹp nhất:

Kỳ Duyên

Từ lâu, Hoa hậu Kỳ Duyên đã nổi tiếng với phong cách thời trang năng động, cá tính. Bởi vậy, quần jeans hiển nhiên là món thời trang phủ sóng những tấm hình street style của nàng hậu. Giữa muôn vàn dáng quần jeans, Hoa hậu Kỳ Duyên yêu thích nhất là jeans ống suông. Phiên bản này toát lên nét phóng khoáng và thời thượng, đồng thời giúp che nhược điểm rất hiệu quả, nên gần như ai cũng có thể mặc đẹp.

Bằng cách kết hợp quần jeans ống suông với áo len hoặc áo thun mỏng, Kỳ Duyên có được những bộ cánh thoải mái, trẻ trung. Ý tưởng diện đồ sang chảnh hơn là quần jeans + áo blazer hay quần jeans kết hợp với áo lụa. Các nàng cũng đừng bỏ qua ý tưởng diện quần jeans trắng của Kỳ Duyên. Công thức quần denim trắng + áo len xuyệt tông của Kỳ Duyên rất dịu dàng, thanh lịch và dễ ứng dụng.

Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh chính là ngôi sao mặc đẹp đáng chú ý trong thời gian gần đây. Nàng hậu sở hữu gu thời trang rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Dẫu vậy, item cơ bản như quần jeans vẫn không thể thiếu vắng trong tủ đồ của cô. Xoay quanh quần jeans, Lương Thùy Linh không bao giờ giới hạn style với 1 công thức nhất định.

Chị em sẽ tìm thấy những ý tưởng tuyệt đẹp như áo thun trắng + quần jeans ống suông và cardigan năng động, áo thun trễ vai + quần jeans quyến rũ, đậm chất nữ tính hay sang chảnh, long lanh hơn là combo áo vải tweed + quần jeans ống loe và giày cao gót… Lương Thùy Linh còn gợi ý một món phụ kiện rất lý tưởng để tăng vẻ yêu kiều cho những set quần jeans mùa lạnh, đó là mũ nồi.

Phạm Thanh Hằng

Phạm Thanh Hằng là một trong những mỹ nhân Việt trên 40 tuổi sành điệu nhất. Không khó để nhận ra niềm đam mê của Phạm Thanh Hằng đối với những chiếc quần jeans. "Chân ái" thực sự của Phạm Thanh Hằng không phải là quần skinny jeans mà là jeans ống rộng thoải mái, phóng khoáng. Kiểu quần này ngay lập tức mang đến nét thời thượng cho người mặc, ngay cả khi không phối đồ cầu kỳ.

Dẫu vậy, Phạm Thanh Hằng vẫn có những ý tưởng diện quần jeans ống rộng cực kỳ bắt mắt, chẳng hạn như công thức jeans ống rộng + áo thun họa tiết và giày sneaker màu đỏ rực rỡ. Những khi cần hoàn thiện vẻ ngoài trang nhã và thanh lịch, Phạm Thanh Hằng kết hợp quần jeans với các item cơ bản, quen thuộc như áo thun, áo sơ mi màu trung tính khoác ngoài áo dạ dáng dài hoặc áo chần bông.

Phương Khánh

Phương Khánh chưa bao giờ thiếu những set đồ đẹp trong suốt 4 mùa quanh năm. Vào mùa lạnh, Phương Khánh gây ấn tượng với các set quần jeans nổi bật nhưng cũng không kém phần sang chảnh, tinh tế. Những khi muốn tiết kiệm thời gian, lên đồ nhanh chóng, chị em hãy tham khảo công thức áo sơ mi trắng + trench coat + quần jeans ống suông hay áo thun cut-out kết hợp với quần denim xanh của Phương Khánh.

Những set đồ này đơn giản nhưng chuẩn thanh lịch và độ tinh tế khiến người đối diện phải đánh giá cao gu thời trang của người mặc. Bên cạnh đó, chị em cũng đừng bỏ qua cách mix & match ngọt ngào gồm quần jeans và áo cardigan cổ tròn, mang tông màu hồng hay đỏ rất tươi tắn, rạng rỡ của Phương Khánh.

Ảnh: Sưu tầm