Mẹ Việt 10 năm sinh 4 con gái, nhìn gương mặt của các bé nhiều người tấm tắc: "Nhà máy sản xuất hot girl là đây"

10 năm sinh 4 bé gái, mang thai ốm nghén nặng đến mức "đi đâu ngất đấy"

Chị Nguyễn Thùy Trang (33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Nhật) kết hôn với ông xã người Nhật đến nay đã được hơn 10 năm. Chị sinh được 4 cô con gái lần lượt là: Yuna (10 tuổi), Yuka (9 tuổi), Kana (8 tuổi) và Mina (3 tuổi).

Bà mẹ 8x cho hay chị vốn rất thích có nhiều con nên muốn sinh nhiều. 3 bé đầu chị mang thai đều nằm trong kế hoạch còn bé thứ 4 là "vỡ kế hoạch".

"Lần nào mang thai mình cũng ốm nghén kinh khủng, nôn nhiều, không ăn uống được gì mà gần như ngày nào cũng ngất. Đi khám thai thì ngất trên tàu, đi siêu thị thì ngất ở siêu thị, nói chung là đi đâu ngất đấy.

4 tiểu công chúa xinh xắn của gia đình chị Trang.

Các bé rất yêu thương nhau nhưng còn ở tuổi ẩm ương nên cũng hay cãi vã, dỗi hờn.

Nhưng bản tính mình lì lợm nên cũng không sợ, sinh bé đầu xong được 3 tháng đã bầu bé thứ 2. Sinh bé thứ 2 xong 8 tháng thì có bé thứ 3. Sau bé thứ 3 mình còn mang thai 2 lần nữa nhưng không giữ được các bé. Một bé là do mang thai ngoài tử cung, còn một bé do cơ thể mẹ yếu nên không giữ được. Cũng may trời thương nên cuối cùng sinh thêm được 1 em bé, tuy hơi cách xa các chị chút nhưng cũng rất đáng yêu.

Vì cơ địa dễ mang thai nên sau khi bé thứ tư mình đã cắt ống dẫn trứng. Hơn nữa vì đã sinh mổ 3 lần nên nếu mang thai tiếp cũng sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và bé" - chị Trang cho hay.

Lần nào đi sinh với chị Trang cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cả 4 bé đều quậy nên nằm ngôi thai ngược. Bé đầu thì chị Trang phải tập luyện mãi bé mới quay thuận ngôi. Đến bé thứ 2 thì chị quyết định sinh mổ vì lúc này không còn sức khỏe để tập nữa.

Ông xã đi làm xa thỉnh thoảng mới về nên có lần chị Trang đi đẻ mà không có chồng bên cạnh. Khi thấy người ta có gia đình vào thăm còn mình nằm trơ trọi, chị Trang cũng cảm thấy rất tủi thân. Nhưng sinh xong, nhìn thấy con thì mọi mệt mỏi, tủi thân cũng tan biến hết.

Thỉnh thoảng, chị Trang có nhận được những lời nói đùa của bạn bè rằng: "Cố sinh con trai hay sao" nhưng chị không quan tâm lắm bởi chị là người rất vô tư. Hơn nữa, ở nơi chị sống không phân biệt nam nữ nên chị cũng không gặp áp lực phải sinh con trai.

Nhiều lần stress vì nuôi con nhưng 4 cô con gái càng lớn càng xinh xắn, tự lập, biết vâng lời nên hiện tại cảm thấy hạnh phúc

Về việc chăm sóc các con, chị Trang không biết dùng từ gì để miêu tả bởi nếu nói không vất vả thì không phải, nhưng nói vất vả cũng chưa đúng.

"Khi còn bé thì các con hay khóc, ăn uống không tốt, nhiều khi mãi không tăng cân nên mình cũng cảm thấy áp lực. Nhưng giờ các con đã lớn, mọi thứ vào nếp hơn, các con cũng giúp đỡ mẹ được nhiều việc như: Giặt giũ, phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Bé lớn có thể giúp mẹ chăm em, thay bỉm, tắm, cho em ăn. Tuy nhiên có lúc cả 5 mẹ con cùng ốm thì mình phải thuê người đến dọn dẹp, nấu ăn theo giờ.

Hiện tại đang cách ly vì dịch bệnh, các bé ở nhà thêu tranh.

Cùng nhau học cách pha trà.

Mỗi bé nhà mình đều có tính cách khác nhau nhưng đều rất hiếu động, phá banh nhà luôn. Có khi 1 tuần thay 2 cái tivi hoặc nhà cửa đổ vỡ tùm lum. Ông xã thì hay động viên mình rằng, việc của trẻ con là ăn rồi phá, phá là khỏe mạnh. Mấy chị em ngang ngang tuổi nên cũng hay cãi nhau, dỗi, rồi mỗi đứa ra một góc nhà ngồi.

Hàng ngày cả nhà ăn sáng sau đó các con đi học còn mẹ đi làm. Để mọi việc dễ dàng hơn thì mình cũng rèn các con vào nếp. Sáng 7h các bé sẽ dậy, đi học về học bài xong mới được xin phép đi chơi. Đúng 5h chiều các bé phải có mặt ở nhà để tắm rửa, phụ mẹ việc nhà, 9h tối thì các bé phải lên giường đi ngủ.

Cuối tuần thì mấy mẹ con lại cùng nhau đi công viên. Đợt này dịch bệnh phải cách ly thì mấy mẹ con ở nhà làm đồ hanmade, làm bánh, vẽ tranh, trồng cây" - chị Trang chia sẻ về các con.

Chị lớn giúp mẹ nhiều trong việc chăm sóc em út.

Các bé nhà chị Trang đều rất xinh xắn, đáng yêu, lại được mẹ thường xuyên sắm đồ đẹp cho mặc nên nhìn bé nào cũng dễ thương. Những bức ảnh chụp các con được chị Trang đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ nhận xét: "Nhà máy sản xuất hot girl là đây".

Bà mẹ đông con thổ lộ, trong hành trình làm mẹ, có những lúc chị cảm thấy vô cùng stress, áp lực, đặc biệt là chị còn bị tái phát bệnh trầm cảm. Có những lúc con không ăn uống, không nghe lời. Thậm chí từ ngày sinh bé thứ 4, bé thứ 3 không được cưng chiều nên luôn phá hoặc làm những việc không ai ngờ tới để gây chú ý. Tất cả điều đó khiến chị đôi lúc hay cáu gắt và quát nạt các con.

Nhưng may mắn là các bé đều thương mẹ, biết vâng lời, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình. Mỗi khi mẹ ốm là bé nấu cơm, bé xoa bóp, trông em giúp cho mẹ nghỉ ngơi...

Bé út Mina có má lúm đồng tiền rất xinh xắn, dễ thương.

Ông xã cũng luôn động viên, an ủi chị Trang từ xa. Anh là người chồng tâm lý, biết khen chê đúng lúc và không bao giờ to tiếng với vợ. Vì kinh tế còn khó khăn nên vợ chồng chị Trang bảo nhau cùng cố gắng, ông xã của chị dự định 2-3 năm nữa mới về hẳn. Nhưng hiện tại do dịch bệnh nên anh cũng không đi làm được, thu nhập của chị Trang chỉ đủ trang trải tiền nhà cửa và sinh hoạt hàng tháng của 5 mẹ con, hết khoảng 70-80 triệu đồng.

Sau bao nhiêu khó khăn, chị Trang vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.