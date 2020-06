Mang thai 33 tuần mà không hay biết, nhưng bất ngờ hơn là em bé không hề nằm trong tử cung của mẹ

Mang thai ngoài tử cung hay còn gọi là chửa ngoài dạ con là hiện tượng sản khoa vô cùng nguy hiểm, khi mà trứng thụ tinh không nằm trong tử cung như bình thường mà lại nằm ở bên ngoài. Mang thai ngoài tử cung có thể gây biến chứng đặc biệt nghiêm trọng như vỡ vòi trứng gây mất máu nhiều, thậm chí đe dọa tính mạng người mẹ. Tuy nhiên trên thế đã ghi nhận 17 trường hợp thai ngoài tử cung nhưng người mẹ vẫn may mắn sinh con an toàn, trong đó có chị Evgenia Baturina, 38 tuổi đến từ Nga.

Bà mẹ 38 tuổi không hề biết bản thân mang thai trong ổ bụng thay vì dạ con suốt thời gian dài.

Chị Baturina đã có 2 con, thời điểm chị sinh bé thứ 3 là khi 38 tuổi. Tuy nhiên chị có một thai kì lần thứ 3 khá đặc biệt khi mà chị không hề hay biết mình đã có thai cho tới tuần thứ 33. Em bé Anastasia được chào đời bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở Nga, 3 tuần sau sinh bé mới chỉ nặng 2,3kg.

Bác sĩ Galina Nikonova phụ trách ca sinh mổ đặc biệt này cho hay: "Cô bé nằm trong bào thai, có một nhau thai, nằm giữa buồng trứng và ống dẫn trứng. Việc bé gái này vẫn phát triển bình thường bên ngoài tử cung, nằm trong ổ bụng của người mẹ và chào đời an toàn thực sự là một phép màu."

Rất may mắn em bé chào đời an toàn và khỏe mạnh, tỉ lệ sống cực hiếm trên thế giới.

Lí giải nguyên nhân khiến chị Baturina không biết mình có thai là do bụng chị vốn rất béo và khá lớn. Người mẹ này làm việc ở nhà nên cũng vô tình không chú ý mấy đến vòng bụng to bất thường của mình. Điều đáng nói là khi thai tròn 33 tuần, các cơn đau dồn dập, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm ổ bụng nhưng không hề phát hiện ra bào thai nằm ngoài tử cung này. Các mô xung quanh thai nhi đã khiến các bác sĩ lầm tưởng là tử cung bình thường. Rất may, nhau thai không ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng gần đó, nó chỉ gắn liền với phần phụ của tử cung. Đến tuần thứ 36, chị Baturina bị chảy máu và được phẫu thuật lấy thai nhi, người mẹ mất hơn 3 lít máu. Đây thực sự là trường hợp vô cùng hiếm gặp trên thế giới với tỉ lệ 1/1 tỉ ca sinh.

Dù mang thai ngoài tử cung nhưng bà mẹ người Nga đã tạo nên kỳ tích cực hiếm khi hoàn thành thai kỳ và sinh con an toàn.

Mang thai ngoài tử cung có tỉ lệ tử vong cao ở cả bà mẹ và thai nhi. Tại Anh, có khoảng 1% trường hợp mang thai ngoài dạ con. Các nghiên cứu cũng cho thấy các ca mang thai nằm trong khoang bụng cũng chỉ chiếm 1% trong tổng số các ca thai ngoài tử cung. Thai nằm trong ổ bụng thường gần với gan hoặc các bộ phận khác có nguồn cung cấp máu dồi dào. Người mẹ khi sinh cũng gặp nhiều khó khăn tùy thuộc vào vị trí của các mạch máu hoặc cơ quan chính trong cơ thể người mẹ.

Thai có thể phát triển tới 37 tuần trong bụng mẹ và thường không sống sót được, nếu may mắn sống sót trẻ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ dị tật bẩm sinh khá cao. Vì vậy trường hợp thai nhi phát triển bình thường trong ổ bụng mẹ, chào đời khỏe mạnh thực sự rất hiếm, chỉ với 17 ca đến nay.

Các mẹ trong thời gian mang thai cần chú ý thăm khám đều đặn để kịp thời phát hiện các yêu tố bất thường cũng như tình trạng phát triển của thai nhi. Mẹ cũng cần lưu ý tới các dấu hiệu lạ của cơ thể để có biện pháp can thiệp kịp thời.