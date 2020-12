Hot mom Văn Thùy Dương lần đầu kể hành trình tìm con và mang thai đầy gian nan nhưng chẳng khác nào "trúng số độc đắc"

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây trên trang cá nhân, hot mom Văn Thùy Dương đã gửi lời chúc mừng sinh nhật 1 tuổi đến 2 con sinh đôi Cơm, Canh. Kèm theo đó là những tâm sự nhớ về hành trình mang thai không hề dễ dàng của mình.

Được biết, cô Dương mang thai nhờ phương pháp IVF. Trong lần đi siêu âm đầu tiên, khi bác sĩ chưa nói gì nhưng con dâu của cô là ca nương Kiều Anh đã nhìn thấy 2 đốm sáng trong bụng mẹ và reo lên: "Có 2 em bé".

Việc cô Dương mang thai khiến cả nhà vô cùng vui mừng, hạnh phúc. Ông xã và các con của luôn dành thời gian để chăm sóc, động viên tinh thần cho người phụ nữ dũng cảm của gia đình.

Tháng 12/2019, cô Dương sinh con bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong niềm hân hoan của cả gia đình. Từ đó đến nay, những khoảnh khắc đáng yêu của Cơm, Canh thường xuyên được mọi người trong nhà chia sẻ lên MXH, rất nhiều người hâm mộ theo dõi cuộc sống của cô Dương đều cảm thấy thích thú vì sự đáng yêu của cặp sinh đôi này.

Hot mom Văn Thùy Dương mang thai đôi khi 47 tuổi.

Để có ngày hôm nay là cả một quá trình dài mà trước đó cô Dương rất ít khi chia sẻ với báo chí. Chỉ đến khi nhân dịp các con tròn 1 tuổi, những dòng tâm sự chất chứa yêu thương của cô mới được tiết lộ khiến mọi người rưng rưng xúc động theo từng câu, từng chữ của cô.

Nguyên văn chia sẻ của cô Văn Thùy Dương:

"Hôm nay Cơm Canh của mẹ tròn 1 tuổi! Trải qua bao vất vả mới có được hạnh phúc ôm hai đứa trong tay bởi vậy mẹ nhớ hết, nhớ hết mọi khoảnh khắc.

Mẹ nhớ những ngày nuôi hy vọng, nuôi khao khát, nuôi cả bản lĩnh để tự tay cắm những mũi kim tiêm vào bụng, rồi kiên trì chờ đợi. Đến trường hôm nào mắt cũng ngước nhìn dòng chữ "có chí thì nên" mà ông treo trên đỉnh toà nhà 3 tầng chính giữa trường.

Mẹ nhớ, những ngày nhẹ nhàng trong mọi việc từ đi lại đến nói năng... để chờ các con bám rễ sâu vào mẹ. Mẹ nhớ cả khoảnh khắc chờ đợi xét nghiệm Beta trong hồi hộp, mắt mẹ nhìn không chớp vào que thử chờ vạch số 2 dần dần hiện lên mà nước mắt mẹ chảy giàn giụa.

Mẹ nhớ lúc mẹ khóc vì hạnh phúc, khóc như lần đầu mẹ nhìn thấy anh Quỳnh ọ ẹ gào to, như lúc mẹ thấy chị Hin ngọ nguậy trong tay bác sĩ, như khi mẹ lần đầu nhìn thấy thằng Soup ngủ ngon ở cái nôi trong veo, hạnh phúc không có gì diễn tả nổi.

Bà mẹ U50 đã trải qua hành trình mang thai nhiều cảm xúc.

Mẹ nhớ cứ 2 tuần mẹ lại đi siêu âm 1 lần, mỗi lần qua đi là lần sau đều khệ nệ hơn lần trước. mẹ thật vui khi nhiều "các bà mẹ đang đi tìm con" nhìn mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ, chăm chú lắng nghe mẹ kể về hành trình đi tìm con mà mẹ đã trải qua. Mẹ vui khi chính mẹ là người mang lại hy vọng về tương lai của sự thành công cho nhiều bà mẹ, là nguồn năng lượng tốt cho các bà mẹ không nản lòng trong công cuộc tìm kiếm đứa con thân yêu của họ.

Mỗi lần bác sĩ siêu âm, mẹ nhìn thái độ bác sĩ chứ không nhìn màn hình, mẹ luôn nhìn để cảm nhận sức khoẻ của các con qua thái độ của bác sĩ trước khi nhìn màn hình để gặp các con. Chỉ cần bác sĩ nhíu mày là mẹ đã lo lắng khôn nguôi.

Mẹ nhớ những ngày 3 mẹ con mình cùng ngồi tụng kinh cầu phúc hồi hướng công đức cho ông bà và các con, chúng ta thuộc kinh hơn thuộc bài thơ hay nhất!

Mẹ nhớ ngày mẹ vào viện để chờ được gặp và ôm các con, mẹ đã là người chị người cô của các sản phụ khác, mẹ lớn tuổi nhất nhưng dường như lại người khoẻ và kiên cường nhất. Mẹ nói chuyện với người này, an ủi người kia, mẹ muốn là người gieo hy vọng, làm mọi người an lòng mà vượt qua khó khăn.

Cô Dương sinh con bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Và mẹ nhớ nhiều người đã lao tâm khổ tứ bên mẹ con mình. Nhớ gương mặt chị Kiều thất thanh kêu ầm lên khi nhìn thấy có tận hai đốm sáng trong bụng mẹ, nhớ gương mặt bác sĩ khi thốt ra câu: "Chị không chỉ may mắn mà chị đúng là trúng số độc đắc". Mẹ nhớ anh Quỳnh cười và bảo: "Tự dưng lại mất thêm í, đáng lẽ chỉ chia cho 1 đứa nay phải chia cho thêm 2 đứa". Nói vậy nhưng lấy máy nhắn tin cho bố ngay. Bao kỷ niệm của ba mẹ con mình khi các con còn trong bụng mẹ, khi mỗi lần mẹ đi siêu âm mẹ lại hạnh phúc khi gặp các con, thấy các con lớn nhanh như thổi.

Mẹ nhớ và nhớ lúc lên bàn mổ, tay mẹ và người mẹ đổ mồ hôi đầm đìa, chưa bao giờ mẹ sợ đến thế nhưng mong gặp các con đến mức mẹ sẵn sàng chìa lưng ôm gối để bác sĩ gây mê tuỷ sống, để sau đó 3 phút mẹ được nghe tiếng khóc đầu tiên của Cơm và 1 phút sau Canh cũng chào đời! Mẹ khóc khi bác sĩ khen mẹ dũng cảm, khóc khi khen hai đứa của mẹ nhỉnh hơn các cặp song sinh khác và thật kháu khỉnh, và mẹ chẳng ngủ được cho đến khi mẹ được về phòng, mẹ mới an lòng ngủ một giấc say thật say, chờ đến khi gặp các con.

Hai bé Cơm, Canh xinh xắn và đáng yêu.

Hai bé hiện đã được tròn 1 tuổi.

Mẹ nhớ nhiều vô cùng! Một năm qua mẹ có thể viết thành tiểu thuyết...

Một năm qua chẳng lúc nào mình không có nhau... mẹ thật sự tưởng tượng ra rồi có lúc khi mẹ bế con đi chơi, sẽ có người hỏi mẹ là bà nội hay bà ngoại nhưng ơn giời ai gặp cũng chỉ khen các con kháu khỉnh, khen mẹ giỏi chăm. Và mẹ hy vọng đến khi các con lấy vợ, mẹ vẫn có thể khoác lên mình tấm váy thật đẹp đi đến nhà gái trong hạnh phúc như mẹ đã từng đi hỏi chị Kiều Anh về với gia đình mình.

Tất cả mọi sự dũng cảm đều có phần thưởng và các con là phần thưởng dành riêng cho mẹ. Mẹ vẫn tin rằng con người khổ nhất khi mất lòng tin, mẹ chưa bao giờ khổ vì mẹ luôn có lòng tin, lòng tin khiến mẹ nỗ lực và mẹ đã nhận được rất nhiều phần thưởng trong đó có phần thưởng thật xứng đáng, đó là Cơm Canh của mẹ!

Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của hai con! Cơm và Canh".