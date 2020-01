Mẹ và con gái 17 ngày tuổi mất mạng vào đầu năm mới vì phong tục hơ than cho bà đẻ

Anh Dương Kiến Hùng, sống ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, hạnh phúc đón con gái đầu lòng nặng 4kg vào chiều ngày 15 tháng 12. Lần đầu được làm cha nên anh Hùng vô cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng bàn bạc và quyết định làm tiệc đầy tháng cho con gái vào buổi chiều, ngày 1 tháng 1 năm mới.

Cả hai chọn 1 nhà hàng tại huyện Bình Bá, cách nhà khoảng 20km. Ngày tổ chức tiệc đầy tháng, khoảng 8 giờ sáng khách khứa đã đến chung vui với gia đình. Chị Lâm vẫn ở trong phòng vì đang trong giai đoạn ở cữ.

Vào lúc 3 giờ chiều, anh Hùng mời bạn bè đến nhà hàng tiệc tùng. Khi đó, trong nhà chỉ có con gái, vợ và mẹ 70 tuổi. Tan tiệc, anh trở về nhà thì phát hiện vợ đã ngất trong phòng ở cữ.

Chị đã đốt than trong phòng kín.

Chia sẻ với phóng viên, anh Hùng cho biết: "Vào lúc 7 giờ tối, bữa tiệc kết thúc. Tôi trở về nhà, mở cửa ra ngửi thấy mùi hăng khó chịu. Chiếc ghế nơi vợ tôi đang ngồi bị ngã xuống đất. Vợ tôi đang khụy gối trước giường, một tay bế con gái và quay mặt về phía tôi".

Anh Hùng đã hét lớn "xảy ra chuyện rồi", người thân lập tức chạy vào phòng xem thì ai nấy đều bàng hoàng trước bi kịch ập đến bất ngờ.

Anh Hùng phát hiện vợ trợn trắng mắt, lay gọi thế nào cũng không tỉnh nhưng vẫn còn chút hơi thở. Còn con gái 17 ngày tuổi, toàn thân lạnh ngắt và không còn hô hấp.

Anh Hùng lập tức đưa hai mẹ con đến bệnh viện cấp cứu. Đáng tiếc, dù cố gắng cứu chữa nhưng hai mẹ con vẫn không qua khỏi. Bác sĩ kết luận nguyên nhân hai mẹ con tử vong là ngộ độc khí khí cacbon monoxit (CO) do hơ than.

Anh Hùng nhớ lại ngày hôm ấy, anh mua than về sưởi cho bạn bè và người thân. Chị Lâm đã lấy một ít than mang về phòng sưởi ấm, do trong giai đoạn ở cữ nên căn phòng của chị Lâm đều bị đóng kín, phòng không thoáng khí nên đã dẫn đến ngộ độc khí CO. Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào đầu năm 2019.

Nhiều sản phụ hơ than kiêng cữ sau sinh: Người mất con, người nguy kịch

Trường hợp của chị Lâm trên đây không phải hiếm gặp. Thực tế đã có rất nhiều bà đẻ, đặc biệt ở khu vực miền Trung nước ta hiện nay vẫn áp dụng kiêng cữ bằng cách nằm than với suy nghĩ đây là cách giữ ấm cho sản phụ sau sinh. Và đã nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Ngày 21/11/2019, Trung tâm Y tế H.Kon Plông (Kon Tum) tiếp nhận 3 bệnh nhân trong 1 gia đình bị ngộ độc khí cacbon. Theo thông tin ban đầu, tối 19.11, do thời tiết lạnh cùng với việc mới sinh con 3 ngày nên trước khi ngủ sản phụ Mã Thị Trang (22 tuổi, ở thôn Măng Đen, TT.Đăk Long, H.Kon Plông) cùng chồng đốt bếp than trong phòng ngủ để sưởi ấm.

Đến sáng 20/11, gia đình phát hiện vợ chồng chị Trang và cháu bé sơ sinh có triệu chứng lơ mơ, khó thở nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kon Plông cấp cứu. Tuy nhiên, chị Trang tử vong ngay sau đó.

Ngày 4/12/2019, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết cũng tiếp nhận 2 mẹ con bị ngộ độc khí CO. Bệnh nhân là bà Trần Thị Xuân (65 tuổi) và con gái là chị Lê Thị Dung (28 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Người nhà bệnh nhân cho hay, chị Dung mới sinh con được 3 ngày. Do thời tiết trở lạnh nên tối 3/12, gia đình đã đốt than củi để sưởi ấm qua đêm trong phòng đóng kín cửa. Đến sáng 4/12, người thân phát hiện bà Xuân và chị Dung bị ngộ độc nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may, cháu bé sơ sinh con của chị Dung không bị ngạt khí.

Các chuyên gia cho biết việc đốt than trong phòng kín sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh, đồng thời sinh ra khí CO2 và CO. Khí CO2 gây ngạt thở còn CO gây ngộ độc, cả 2 khí tạo thành một hỗn hợp nguy hiểm. Trong thời gian rất ngắn, người ở trong phòng kín sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và rơi vào hôn mê. Chính vì vậy, các bà mẹ sau sinh phải hết sức cẩn trọng khi sử dụng các công cụ sưởi ấm trong mùa đông và kiêng cữ.