Mẹ trẻ đam mê "xin vía" lúc bầu, lưu loạt ảnh bé có mũi cao về ngắm, con sinh ra sở hữu diện mạo gây bất ngờ

Là mẹ, ai cũng mong con mình sẽ sở hữu vẻ đẹp đáng yêu, ưa nhìn. Không ít các mẹ bầu tin vào kinh nghiệm "xin vía" để con được xinh đẹp, dễ thương. Chị Nguyễn Hoàng Dung (27 tuổi) cũng là một trong số đó khi suốt cả thai kỳ của mình, bà mẹ trẻ đam mê đi xin vía như mọi người.

"Lúc mang thai, ai chỉ gì hay là mình cũng làm theo. Có người bảo tải mấy hình bé dễ thương trên mạng về ngắm là con sinh ra sẽ đẹp y hệt là mình cũng làm y chang. Có những bé đáng yêu quá mình còn để làm hình nền và ngắm suốt ngày vì thấy bảo nhìn và nghĩ đến ai nhiều nhất lúc bầu là con sinh ra sẽ có diện mạo giống như vậy. Không chỉ thế, mình thấy bà ngoại còn hay vuốt mũi bé mỗi ngày để cao hơn cơ", chị Dung chia sẻ.

Cậu bé Bắp sở hữu diện mạo ưa nhìn khiến ai cũng xuýt xoa.

Càng lớn, các đường nét trên khuôn mặt bé càng rõ nét.

Bé trai Liên Gia Hưng (biệt danh Bắp), con trai chị Dung hiện tại đã được 5 tháng tuổi. Bà mẹ trẻ nhớ lại sau khi làm tất cả các biện pháp trên, lúc con chào đời chị đã có chút giật mình. "Khi thực hiện phương pháp da kề da với mẹ, mình đã liếc sang thì ôi thôi mắt bé 1 mí, mũi cũng không cao lắm, chẳng rõ nét gì cả, tự nhiên mình nghĩ trong đầu sao xấu vậy nhỉ", bà mẹ trẻ hài hước kể lại.

Tuy nhiên, càng lớn, cậu bé Bắp lại càng đáng yêu hơn, các nét trên khuôn mặt cũng rõ nét hơn lúc mới sinh. Chị Dung chia sẻ hai bên nội ngoại đều khen bé có chiếc mũi cao vút. Thế nhưng, bà mẹ trẻ cho biết, theo quan điểm của chị tất cả những chuyện "xin vía" hay "vuốt sống mũi cho cao" chỉ là quan niệm dân gian mà thôi, còn thực tế khuôn mặt của em bé ra sao phụ thuộc phần lớn vào gen di truyền và thừa hưởng các đặc điểm từ bố mẹ.

Dù chia sẻ rằng suốt thai kỳ đều đi xin vía mũi cao của các mẹ nhưng chị Dung cũng cho rằng mũi bé có hình dạng ra sao tùy thuộc vào gen di truyền của gia đình.

Ai cũng khen bé Bắp sở hữu chiếc mũi cao thật đáng ghen tỵ. Ngoài các đường nét hài hòa trên khuôn mặt như đôi mắt tròn, tai to, môi chúm chím thì nhiều người công nhận chiếc mũi là đặc điểm thu hút nhất của bé. Nhìn ảnh bố mẹ của Bắp ai cũng phải đồng tình rằng hóa ra mũi bé cao là có lý do cả. Cả bố và mẹ của bé đều sở hữu sống mũi cao vút nên bé Bắp may mắn được di truyền và thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ.

Bà mẹ 1 con chia sẻ cậu bé Bắp trộm vía rất ngoan, không hề ốm vặt, không quấy khóc nên hai vợ chồng chị cảm thấy rất nhàn. Theo chị Dung, quả thật bất cứ người mẹ nào cũng mong con mình ra đời sở hữu một gương mặt dễ thương, ưa nhìn. Dù vậy dù con có diện mạo ra sao thì vẫn là em bé đáng yêu nhất cuộc đời đối với bố mẹ.

Ai cũng khen bé Bắp trộm vía rất đáng yêu. Chiếc mũi là điểm thu hút nhất của cậu bé.

Chị Dung và ông xã. Cả 2 bố mẹ đều sở hữu chiếc mũi cao thế này nên bé Bắp có vẻ ngoài như vậy là điều dễ hiểu thôi.

"Nếu gia đình nào may mắn có em bé xinh xắn như ý nguyện thì thật hạnh phúc và tốt cho bé trong tương lai. Thế nhưng nếu không thì cũng không sao cả bởi điều quan trọng nhất là con được khỏe mạnh, bình an và lớn lên từng ngày. Bản thân mình cũng chỉ mong bé được an yến, sống cuộc đời vui vẻ và tử tế", bà mẹ 1 con tâm sự.