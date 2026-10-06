"Mẹ quá mệt mỏi vì con rồi": Câu nói buột miệng 3 năm trước đã khiến con gái tôi sống với sự bất an trong chính căn nhà của mình

Nghe con nói câu ấy, tôi không còn muốn giải thích rằng hôm đó mẹ quá lo, quá bận hay quá kiệt sức. Tôi chỉ thấy đau vì con đã sống với nỗi sợ này ngay bên cạnh mình. Tôi vẫn chăm con, vẫn lo từng bữa ăn, từng buổi học, nhưng con lại không chắc tình yêu của mẹ có còn khi mình mắc lỗi. Tôi đã tưởng con ngoan hơn, biết giữ ý hơn. Hóa ra có lúc con chỉ đang cố để mẹ đừng chán mình.