Mê mẩn "style bạn gái" của Meichan: Diện đồ bình dân mà siêu xinh siêu cuốn, có item giá chưa đến 100 "cành"

Một outfit "hack" tuổi khác mà Meichan diện lên trông không khác gì cô nữ sinh cấp 3 trẻ trung là set đồ gồm váy caro của Hope to be around và áo sơ mi trắng cách điệu của miyou__miyou. Outfit này vừa đủ nữ tính nhưng vẫn năng động, mặc đi làm hay đi chơi đều "okela".