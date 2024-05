Byeon Woo Seok đang là một trong những "nam thần" Hàn Quốc nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả nhờ bộ phim Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy).

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước tin đồn hẹn hò của nam diễn viên với 1 nữ người mẫu có tên Jeon Ji Su. Cụ thể, nhiều người hâm mộ đã phát hiện ra cặp đôi từng check in chung tại 1 địa điểm, sử dụng đồ đôi. Thậm chí, Byeon Woo Seok cũng nhiều lần like hình cô gái này trên MXH. Tuy nhiên, công ty của anh chàng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, lý do check in cùng địa điểm vì là bạn và đi cùng cả một nhóm.

Byeon Woo Seok với Jeon Ji Su bị phát hiện check in chung 1 địa điểm

Cả 2 cũng bị nghi vấn dùng nhấn đôi

Jeon Ji Su là một người mẫu tự do với hơn 191.000 người theo dõi trên MXH. Cô nàng sở hữu visual góc cạnh, cá tính cùng body săn chắc, thon gọn. Đặc biệt, bạn gái tin đồn của Byeon Woo Seok cũng gây ấn tượng với loạt hình xăm cực "chiến" và cũng không ngần ngại khoe hình xăm trên MXH.

Visual cá tính cùng thần thái sắc lạnh, cuốn hút của bạn gái tin đồn Byeon Woo Seok

Khác với sự ngọt ngào, nữ tính thường thấy ở gái Hàn, Jeon Ji Su được nhiều người yêu thích bởi "hệ điều hành" cực chiến

Body săn chắc, khỏe khoắn cùng cơ bụng đáng ngưỡng mộ của nữ người mẫu

Không những thế, Jeon Ji Su còn gây ấn tượng bởi style cực cool ngầu, phong cách. Nữ người mẫu thường ưa chuộng những item casual, basic nhưng được phối vô cùng thời thượng, hợp mốt. Streetstyle của cô nàng này hầu hết là những gam màu đen - trắng với kiểu dáng trơn đơn giản, nhưng đôi khi, nữ model cũng mix&match outfit nhiều layer đầy hợp mắt, có gu.