Mẹ Hà Nội đẻ thường con nặng 4kg dễ dàng, chia sẻ bí quyết cực hay cho các mẹ ngại sinh mổ

Hiện nay, quá trình sinh con được tiến hành theo hai phương pháp là sinh thường hoặc sinh mổ. Việc lựa chọn sinh con theo kiểu nào còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như cân nặng của thai nhi, ngôi thai, tử cung, cơ địa của mẹ, khả năng chịu đau...

Mới đây, chị Thảo (sinh năm 1991, sống tại Hà Nội) đã chia sẻ quá trình sinh con của mình khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Với nhiều bà mẹ khác, thai nhi có cân nặng khoảng trên 3,5kg thì bác sĩ có thể đưa ra gợi ý đẻ mổ để an toàn cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Tuy nhiên, chị Thảo hai lần mang thai trước đều sinh thường nên lần này chị được bác sĩ theo dõi rất sát sao và cẩn thận.

Đến gần tuần thai thứ 39, thai nhi đã được hơn 3,9kg, thai đủ trưởng thành, khung chậu tốt, cổ tử cung thuận lợi nên bác sĩ đã trao đổi với chị Thảo về vấn đề tách ối khởi phát chuyển dạ. May mắn ca sinh diễn ra thuận lợi và kết quả là em bé chào đời với cân nặng 4kg khiến cả bác sĩ lẫn y tá và gia đình đều vô cùng hạnh phúc.

Chị Thảo hạnh phúc khi nguyện vọng sinh thường đã thành hiện thực.

Chia sẻ thêm về lần sinh thứ 3 của mình, chị Thảo tâm sự lần mang thai này ngoài việc hơi nghén một chút thì mọi thứ đều khá suôn sẻ và thuận lợi. Nhiều người xin bí quyết ăn uống để vào con chứ không vào mẹ, bà mẹ 3 con cho biết chị ăn uống rất bình thường, chủ yếu là do cơ địa và gen.

"Cả 3 bé nhà mình khi siêu âm bác sĩ đều khen con chân dài hơn các bé khác. Mình không uống sữa bầu vì có tiền sử con to. Bé đầu 3,7kg, bé thứ hai 4,2kg và bé này là 4kg. Bên cạnh đó, khi mang thai bé thứ 3 mình còn mắc phải tiểu đường thai kỳ, thế nên thực đơn ăn uống cần phải điều chỉnh khá nhiều. Thực ra là không dám ăn gì nhưng con vẫn có cân nặng khá lớn", chị Thảo tâm sự.

Tuy vậy, bà mẹ trẻ tăng chỉ khoảng 7kg suốt cả thai kỳ. Việc sinh sớm ở tuần thứ 38 là do bác sĩ chỉ định vì sợ con to dễ biến chứng gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và bé. Vậy mà bé vẫn đạt cân nặng khá lớn là 4kg.

Em bé thứ 3 nặng 4kg. Trước đó 2 lần sinh trước của bà mẹ 3 con, các bé đều có cân nặng khủng.

"Mình hạnh phúc lắm vì nguyện vọng sinh thường cũng đạt được. Lúc đi khám nhiều nơi nói rằng con to là chắc chắn sẽ chỉ định mổ. Sinh lần 3 mình đã có kinh nghiệm hơn một chút, có tiêm giảm đau để mẹ có sức rặn đẻ, thêm nữa là học cách hít thở và rặn đẻ người nên cong hình chữ C. Mình tự học trên mạng thôi, hiểu cách làm, và bác sĩ khen mình làm tốt chứng tỏ mình làm đúng cách.

Nguyện vọng sinh thường mình có trao đổi với bác sĩ ngay khi làm hồ sơ sinh, có tiền sử sinh thai to và kiểm tra sức khoẻ mẹ đủ điều kiện đáp ứng là bác sĩ cho tách ối sinh sớm (trước 9 ngày so với dự sinh). Trộm vía em bé chỉ ăn với ngủ, mọi chỉ số đều tốt, do sinh bé thứ 3 nên mình bị đau dạ con nhiều. Tuy nhiên may mắn mọi thứ đều ổn và hai mẹ con được sớm xuất viện về nhà", chị Thảo tâm sự thêm.