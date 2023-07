Mẹ GenZ thức đến 1 giờ sáng làm lễ thôi nôi, mong con có cuộc sống màu hồng

Cũng như tục cúng đầy tháng thì cúng thôi nôi hiện nay vẫn được nhiều gia đình thực hiện bởi chúng là một nét văn hoá đẹp không thể thiếu của người Việt. Theo dân gian, để đánh dấu cột mốc phát triển của con, gia đình tổ chức lễ thôi nôi cho các bé, hay còn được biết đến với cái tên "ngày bé có tuổi". Các nghi lễ như bày trí mâm cúng và thực hiện bài khấn là những hoạt động không thể thiếu trong lễ thôi nôi.

Mới đây, chị Phan Ngọc Khánh (sinh năm 1998, sống tại Ninh Thuận) chia sẻ mâm cúng thôi nôi cho con gái tròn 1 tuổi. Con là cô bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, vui vẻ và rất hay cười. Nhân dịp ý nghĩa này, thay vì tổ chức ngoài hàng hay thuê đặt cỗ, chị Khánh cùng gia đình đã tự tay chuẩn bị từ A đến Z các món ăn, đồ uống trong mâm lễ.

Chị Khánh và con gái.

"Đây là bé đầu của vợ chồng mình, mình đã ấp ủ làm một bữa tiệc ngập sắc hồng cho con từ lâu lắm rồi. Nhìn thấy các mẹ khác tự tay làm cho con, mình thích lắm và cũng muốn học hỏi làm một mâm cúng thôi nôi cho riêng bé nhà mình. Đây có lẽ sẽ là kỷ niệm đặc biệt của ông bà, ba mẹ và con gái yêu, là tâm huyết mà cả nhà muốn dành cho con.

Mình chọn màu chủ đạo của mâm thôi nôi là màu hồng vì mong con có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, giống như câu nói cuộc sống màu hồng vậy. Hơn nữa, bé nhà mình là bé gái nên màu hồng biểu tượng cho sự ngọt ngào, nhẹ nhàng, thanh khiết", chị Khánh tâm sự.

Toàn bộ mâm cúng thôi nôi được chuẩn bị trong vòng 2 ngày do chị Khánh và bà ngoại phụ giúp. Hai mẹ con đã thức tới 1h sáng và dậy từ 5h kém để đồ xôi, chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho buổi lễ quan trọng này.

Vì là con gái nên chị Khánh chuẩn bị món chè trôi, chè đỗ mong con sau này thành danh, đỗ đạt. Ngoài ra còn có xôi, rau câu và bánh bao.

Mâm thôi nôi xinh xắn, đẹp mắt.

Thông thường, để chuẩn bị 1 mâm đồ cúng thôi nôi bé gái được đầy đủ theo phong tục tập quán, gia chủ cần chuẩn bị những lễ vật sau. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu của mỗi người mà có thể thêm các lễ vật khác.

Hoa tươi; Trái cây ngũ quả; Gạo trắng, muối trắng; Hương nhang; Đèn cầy; Gà hoặc vịt luộc; Thịt heo quay để nguyên con hoặc cắt miếng nhỏ; Đĩa xôi gấc, xôi tam sắc, đậu xanh hoặc tứ sắc tùy ý; Chè trôi nước; Bánh kẹo; Nước lọc; Rượu trắng; Bộ tam sên; Đĩa xôi lớn; Trầu têm 13 phần (gồm 12 phần nhỏ, 1 phần lớn); Tiền giấy cúng, 13 bộ váy áo...

Mẹ GenZ đảm đang

Bởi vì đây là lễ cúng đầy năm nên sẽ có nghi thức bốc đồ, nên bố mẹ cần chuẩn bị thêm các món đồ như lược, vàng, cuốn tập, viết, gương, nắm xôi,...

Mâm cúng thôi nôi chị Khánh dành cho con đã nhận về "bão like" của cộng đồng mạng. Hội chị em bỉm sữa bấn loạn vì mâm cơm cúng thôi nôi quá đẹp mắt, cầu kỳ với tông màu chủ đạo hồng vô cùng bắt mắt. Nhiều người tâm sự chắc chắn khi có con gái sẽ tham khảo cách bài trí và sắp xếp của chị Khánh.

Những món đồ nhỏ xinh.

Xưa nay, lễ cúng thôi nôi cho bé khi tròn một năm tuổi là tập tục luôn được duy trì. Lễ cúng đầy năm vô cùng ý nghĩa với bé, bởi đây là điểm đánh dấu bước đầu cuộc đời của bé. Ở ngày này, mọi người đều gửi nhiều lời chúc may mắn, tình yêu thương từ gia đình và mọi người đến với bé và cầu mong cho bé cuộc sống sau này hạnh phúc, no đủ, vui vẻ và an yên. Bố mẹ có thể tham khảo mâm cúng của chị Khánh cho các bé nhà mình trong lễ thôi nôi nhé.