Bữa tiệc thôi nôi trăm hoa đua nở ngập sắc hồng mẹ dành cho con gái

Xưa nay, lễ cúng thôi nôi cho bé khi tròn một năm tuổi là tập tục luôn được duy trì. Lễ cúng đầy năm vô cùng ý nghĩa với bé, bởi đây là điểm đánh dấu bước đầu cuộc đời của bé. Ở ngày này, mọi người đều gửi nhiều lời chúc may mắn, tình yêu thương từ gia đình và mọi người đến với bé và cầu mong cho bé cuộc sống sau này hạnh phúc, no đủ, vui vẻ và an yên.

Mới đây, chị Thy Hương (sống tại Hà Nội) chia sẻ mâm cúng thôi nôi cho con gái Mây tròn 1 tuổi. Con là cô bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, vui vẻ và rất hay cười. Nhân dịp ý nghĩa này, thay vì tổ chức ngoài hàng hay thuê đặt cỗ, chị Hương cùng gia đình đã tự tay chuẩn bị từ A đến Z các món ăn, đồ uống trong bữa tiệc.

Mọi thứ đều màu hồng vô cùng xinh xắn.

"Nhà mình chuẩn bị hết đồ cúng đầy năm cho con, một số nguyên liệu mua và sắm sửa từ hôm trước. Những món còn lại sáng mình dậy sớm nấu xôi, nấu chè, làm bánh, rau câu cũng như các loại sữa hạt và đồ cúng 12 bà mụ cho con.

Bé nhà mình mệnh Thổ nên hợp với màu Tím, Vàng, Nâu ngoài ra kết hợp với màu hồng tượng trưng cho Hành Hoả, màu tương sinh, và vàng tượng trưng cho Hành Thổ, màu bản mệnh. Giúp tăng tinh thần, năng lượng và gửi gắm tình yêu đến con gái, mong con luôn khoẻ mạnh và bình an", chị Hương tâm sự.

Mâm cỗ trăm hoa đua nở. Tự tay chuẩn bị từ A - Z dù mệt nhưng là tâm huyết của chị Hương và gia đình gửi gắm cho con gái.

Thông thường, để chuẩn bị 1 mâm đồ cúng thôi nôi bé gái được đầy đủ theo phong tục tập quán, gia chủ cần chuẩn bị những lễ vật sau. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu của mỗi người mà có thể thêm các lễ vật khác.

Hoa tươi; Trái cây ngũ quả; Gạo trắng, muối trắng; Hương nhang; Đèn cầy; Gà hoặc vịt luộc; Thịt heo quay để nguyên con hoặc cắt miếng nhỏ; Đĩa xôi gấc, xôi tam sắc, đậu xanh hoặc tứ sắc tùy ý; Chè trôi nước; Bánh kẹo; Nước lọc; Rượu trắng; Bộ tam sên; Đĩa xôi lớn; Trầu têm 13 phần (gồm 12 phần nhỏ, 1 phần lớn); Tiền giấy cúng, 13 bộ váy áo...

Những món đồ xinh yêu, nhìn ngon không nỡ ăn.

Bởi vì đây là lễ cúng đầy năm nên sẽ có nghi thức bốc đồ, nên bố mẹ cần chuẩn bị thêm các món đồ như lược, vàng, cuốn tập, viết, gương, nắm xôi,...

Mâm cúng thôi nôi chị Thy Hương dành cho con đã nhận về "bão like" của cộng đồng mạng. Hội chị em bỉm sữa bấn loạn vì mâm cơm cúng thôi nôi quá đẹp mắt, cầu kỳ với tông màu chủ đạo hồng vô cùng bắt mắt. Nhiều người tâm sự chắc chắn khi có con gái sẽ tham khảo cách bài trí và sắp xếp của chị Hương.

Chủ nhân của bữa tiệc ngọt ngào.

"Với xã hội hiện đại như bây giờ việc đặt 1 mâm cúng đầy đủ như thế này không phải khó với nhiều gia đình. Tuy nhiên mình muốn tự làm cho con vì ngoài việc chuẩn bị có ý nghĩa thì khi cùng nhau làm cả gia đình sẽ quây quần, ấm cúng hơn. Mỗi người mỗi việc chia ra thì việc to cũng thành nhỏ.

Qua mâm cúng này mình biết nhiều chị em cũng rất muốn làm cho con nhưng có thể dụng cụ không đủ, hoặc nghĩ mình không làm được. Tuy nhiên các mẹ đừng lo, cũng đừng ngại. Chúng mình cứ lên 1 list danh sách cần chuẩn bị, sau đó tìm tòi trên youtube hoặc google cũng có hướng dẫn làm rất nhiều. Không quan trọng là xấu hay đẹp, quan trọng là tâm tư tình cảm mà chúng ta dành cho con, mình tin con sẽ cảm nhận được sự yêu thương mà gia đình dành cho bé", chị Thy Hương gửi gắm.