Ở tuổi ngoài 40, Akira Phan khiến nhiều khán giả bất ngờ khi quyết định "yên bề gia thất" với một nữ doanh nhân thành đạt.

Không chỉ là chuyện tình của một nghệ sĩ nổi tiếng, cuộc hôn nhân này còn thu hút sự chú ý bởi bà xã của Akira Phan hiện giữ vị trí CEO trong lĩnh vực dược phẩm và sở hữu cuộc sống sung túc tại TP.HCM.

Akira Phan vừa tổ chức đám cưới với nữ CEO một công ty dược phẩm

"Hoàng tử Vpop" một thời

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985. Anh từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt vào cuối những năm 2000.

Nam ca sĩ ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit như Mùa đông không lạnh, Đứng dậy vươn vai, Lời nguyền hay Thiên đường thứ hai... Thời điểm đó, anh được yêu mến nhờ ngoại hình thư sinh cùng phong cách âm nhạc trẻ trung, dễ nghe.

Sau thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp của Akira Phan có phần trầm lắng. Anh từng gây chú ý khi chi một khoản tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2019 nhằm thay đổi ngoại hình, lấy lại vóc dáng cân đối. Sự thay đổi này cho thấy mong muốn làm mới bản thân và quay trở lại với nghệ thuật một cách nghiêm túc hơn.

Không chỉ sự nghiệp, đời tư của nam ca sĩ cũng nhận được nhiều quan tâm. Trò chuyện với MC Nguyên Khang trong chương trình The Khang Show, Akira Phan thẳng thắn chia sẻ về quá khứ tình cảm của mình.

Nam ca sĩ cho biết từng có một con riêng với bạn gái cũ, hiện đang sinh sống cùng mẹ tại Australia. Dù không có nhiều cơ hội gần gũi, anh vẫn dõi theo con qua mạng xã hội và giữ sự quan tâm nhất định.

Trước đây, Akira Phan từng vướng không ít tin đồn về giới tính và cũng thừa nhận bản thân không mặn mà với hôn nhân. Anh từng muốn tập trung phát triển sự nghiệp, không thích sự ràng buộc. Tuy nhiên, mọi suy nghĩ dường như thay đổi khi anh gặp được bà xã hiện tại.

Cuộc sống và suy nghĩ của Akira Phan thay đổi từ khi gặp bà xã hiện tại

Akira Phan chia sẻ, chính sự xuất hiện của vợ đã khiến anh sống chậm lại, suy nghĩ chín chắn hơn và khao khát xây dựng một mái ấm. Anh nhận ra giá trị của việc có một nơi để trở về sau những bộn bề cuộc sống.

Quyết định kết hôn ở tuổi 41 vì thế không còn là điều bất ngờ, mà là bước chuyển mình của Akira Phan như một người đàn ông trưởng thành.

Cưới nữ CEO dược phẩm, mẹ đơn thân 3 con và tổ ấm mới trong biệt thự mặt tiền

Người phụ nữ "định mệnh" của Akira Phan là Phương Maika sinh năm 1988, quê ở Khánh Hòa. Cô hiện là CEO của một công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm. Không chỉ thành công trong kinh doanh, Phương Maika còn gây chú ý khi là mẹ đơn thân của ba người con từ những mối quan hệ trước.

Hiện tại, nữ doanh nhân đang sống trong một căn biệt thự 3 tầng khang trang nằm ngay mặt tiền đường số 26, phường Bình Phú, TP.HCM. Không gian sống rộng rãi, tiện nghi phần nào cho thấy sự ổn định về tài chính và cuộc sống của cô trước khi kết hôn.

Vợ Akira Phan sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm

Chia sẻ trên truyền thông, Akira Phan cho biết anh hoàn toàn thoải mái khi bước vào mối quan hệ với một người phụ nữ đã có con riêng. Anh không đặt nặng quá khứ mà chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm rõ ràng nếu các con ngoan ngoãn, hiếu thảo thì anh sẵn sàng yêu thương như con ruột.

Trước khi tiến tới hôn nhân, Akira Phan đã thẳng thắn kể cho bạn đời về toàn bộ chuyện riêng tư, bao gồm cả việc mình có con riêng. Điều này không những không tạo khoảng cách mà còn giúp cả hai thêm thấu hiểu. Anh mô tả bà xã là người tâm lý, luôn ủng hộ anh duy trì mối liên hệ với con.

Ngày 2/5 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại TP.HCM trong không khí ấm cúng, có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, anh thức dậy từ rất sớm vì hồi hộp và xúc động. Khoảnh khắc được đón người phụ nữ mình yêu về làm vợ mang lại cho anh niềm hạnh phúc đặc biệt.

Đáng chú ý, ba người con riêng của Phương Maika cũng có mặt trong buổi lễ. Các bé vui vẻ chụp ảnh cùng bố mẹ, thể hiện sự ủng hộ và niềm vui khi mẹ tìm được bến đỗ mới.

Trong lễ hỏi, Akira Phan còn chuẩn bị nhiều sính lễ giá trị dành cho bà xã như trang sức, đồng hồ kim cương, sổ đỏ và tiền mặt. Hành động này phần nào thể hiện sự trân trọng và nghiêm túc của anh đối với cuộc hôn nhân.

Theo kế hoạch, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 26/9 tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP.HCM. Sau khi kết hôn, cả hai dự định sẽ có thêm con chung. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định anh không phân biệt con riêng hay con chung, mà sẽ yêu thương tất cả như nhau.