Clip bé gái khóc lóc khi mẹ cắt tóc ngắn khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: Bự Makeup)

Đoạn video ghi lại phản ứng mạnh của bé gái khoảng 5 tuổi khi mẹ đi cắt tóc về nhà đang được cộng đồng mạng đua nhau chia sẻ. Khi người mẹ với mái tóc ngắn và chiếc khẩu trang xuất hiện trước cánh cửa mở hé, con gái không lập tức chạy đến ôm như thường ngày mà có phản ứng chối bỏ, rồi bật khóc nức nở khi “người phụ nữ lạ” bước vào nhà.

Dù mẹ đã tiến lại gần, tìm cách trò chuyện và dỗ dành, bé vẫn không ngừng khóc lớn, gương mặt thể hiện rõ sự phản đối và có phần hoảng hốt. Bé vừa khóc vừa hét: “Không phải đâu. Không phải mẹ đâu”.

Tình huống đáng yêu và hài hước giúp clip nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội với vô số bình luận đầy thích thú: “Trời ơi, nhìn cái mặt vừa khóc vừa nhìn mẹ mà không nhịn được cười. Chắc trong đầu bé đang nghĩ người phụ nữ này là ai mà tự nhiên vào nhà nhận là mẹ mình”.

“Mẹ còn vẫn cố không cởi khẩu trang ra để trêu em. Người lớn cắt tóc về được khen trẻ ra vài tuổi, còn mẹ bé cắt tóc về thì con khóc như vừa lạc mẹ”; “Chắc bình thường nhiều năm mẹ chưa làm đẹp, vẫn trung thành với kiểu tóc cũ nên hôm nay thay đổi đột ngột, bé chưa kịp thích nghi”; “Đúng là hồi bé bị bố mẹ cấm làm tóc, lớn lên bị con cấm làm tóc”....

Dân mạng chia sẻ chắc lâu rồi mẹ chưa được làm đẹp, chăm sóc bản thân, nên nay con thấy như thành người khác. (Ảnh chụp màn hình)

Kiều Oanh viết: “Mẹ chắc háo hức đi làm tóc về để con gái khen xinh, ai ngờ nhận lại một màn khóc hết nước mắt. Nhìn bé vừa sợ vừa ấm ức mà không biết nên dỗ hay nên cười. Mẹ thì vẫn là mẹ của con, chỉ có điều phiên bản hôm nay hơi khác một chút. Đề nghị lần sau mẹ đi làm đẹp nhớ báo trước cho con, gửi ảnh kiểu tóc mới để bé duyệt rồi hãy về nhà nhé”.

Thanh Vân bình luận: “Chắc mẹ phải ra hỏi chủ tiệm là em ơi em gắn tóc cũ lại cho chị được không, con chị không chịu nhận nhau nữa rồi. Mẹ đi làm đẹp một buổi, con ở nhà trải qua cú sốc nhân sinh lớn nhất cuộc đời. Sau đi làm đẹp, mẹ nhớ dẫn cả con theo để bé yên tâm. Một lời khen cho việc biết tránh xa người lạ, không sợ bị dụ dỗ đi”.

Xem clip, nhiều người kể về tình huống tương tự trong gia đình mình. “Nhà tôi có lần bố đi cạo bộ râu quai nón đã nuôi mấy năm. Vừa bước vào cửa, con trai đang chơi liền ngẩng lên nhìn chằm chằm rồi hỏi: “Bố cháu đâu?”. Bố bảo bố đây thì cu cậu nhất quyết không nhận, còn chạy đi tìm khắp nhà. Đến lúc bố nói đúng tên mình, thằng bé mới chịu lại gần”, Hải Nguyễn kể.

Như Quỳnh tâm sự: “Đợt tôi bị bệnh K phải hóa trị. Tôi cạo tóc xong về con cũng khóc quá chừng khóc, thấy đầu tôi cứ ôm xong xoa. Hai vợ chồng phải hỏi mãi, dỗ dành thì con mới chịu nói thương mẹ quá rồi lại khóc tiếp. Lúc này, cả nhà ôm nhau khóc, may mắn thời điểm đó cũng đã qua hết rồi”.