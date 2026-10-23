Không chỉ những màn trình diễn lộng lẫy của dàn thiên thần, Victoria’s Secret Fashion Show 2026 còn gây sốt mạng xã hội với khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Barbara Palvin và Dylan Sprouse. Trở lại sàn diễn chỉ khoảng 40 ngày sau khi sinh con, nữ người mẫu khiến công chúng trầm trồ trước vóc dáng cùng phong thái tự tin, quyến rũ.

Thế nhưng, điều chiếm trọn trái tim người hâm mộ lại là hình ảnh Dylan Sprouse có mặt để cổ vũ bà xã. Ánh mắt dõi theo đầy tự hào và những biểu cảm không giấu nổi niềm hạnh phúc của nam tài tử nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng tương tác khủng hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Giữa một sự kiện quy tụ những mỹ nhân hàng đầu, màn tương tác giản dị nhưng ngọt ngào của cặp đôi vẫn đủ sức khiến hàng triệu người xao xuyến, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa diễn năm nay.

Khoảnh khắc tạo nên nhiều reels đạt 30 tới 70 triệu lượt xem của vợ chồng Barbara Palvin và Dylan Sprouse. (Nguồn: Instagram)

Xuyên suốt màn trình diễn của Barbara Palvin, Dylan Sprouse đã biến hàng ghế khán giả thành "sân khấu riêng" để thể hiện tình yêu ngọt ngào dành cho bà xã. Ngay khi mỹ nhân sinh năm 1993 bước ra quyến rũ trong đôi cánh thiên thần trắng, Dylan không giấu nổi sự tự hào và hào hứng. Anh liên tục cầm điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc lộng lẫy của vợ, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Thậm chí, không thể ngồi yên trước sự tỏa sáng của Barbara, Dylan đã đứng hẳn dậy giữa đám đông, nhiệt tình vỗ tay và hú hò cổ vũ đầy phấn khích. Khi Barbara sải bước về phía hàng ghế khán giả, hai người còn dành cho nhau những nụ hôn gió ngọt ngào và ánh mắt tình tứ đầy tương tác. Màn "simp vợ" cực đáng yêu và ngọt ngào này của nam diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi trầm ồ, xứng danh "fan cứng" số một của nàng thiên thần Victoria's Secret.

Dylan Sprouse không rời mắt khỏi vợ.

Nam diễn viên đứng dậy suốt màn trình diễn của Barbara Palvin, dành nụ hôn gió cổ vũ đến vợ.

Những khoảnh khắc của cặp đôi đều nhận về lượt tương tác khủng trên MXH.

Đặt Barbara Palvin bên cạnh Kylie Jenner, cả hai đều có những điểm chung thú vị tại Victoria’s Secret Fashion Show năm nay: Đều là những mỹ nhân đã trải qua sinh nở, đồng thời sở hữu hậu phương đến cổ vũ khiến công chúng chú ý. Nếu Kylie gây tiếng vang khi lần đầu sải bước với tư cách "thiên thần", còn được trao cơ hội diện Fantasy Bra đắt giá bậc nhất lịch sử thì Barbara lại ghi điểm theo cách gần gũi hơn. Màn tái xuất chỉ khoảng 40 ngày sau sinh đã đủ khiến sắc vóc của chân dài Hungary trở thành chủ đề bàn tán, cộng thêm khoảnh khắc ông xã Dylan Sprouse hào hứng cổ vũ vợ đã thực sự tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Trong khi những khung hình của Kylie bên bạn trai Timothée Chalamet thu hút sự quan tâm nhờ sức hút của cặp đôi đình đám, Barbara và Dylan vẫn có phần áp đảo về độ viral của những khoảnh khắc tương tác tại show diễn, sắc vóc và skill chỉnh diễn cực slay của mỹ nhân người Hungary.

Dù diện Fantasy Bra đắt nhất lịch sử, có sự cổ vũ của bạn trai Timothée Chalamet nhưng Kylie vẫn không đạt được hiệu ứng truyền thông bùng nổ như Barbara Palvin.

Không quá khi nói rằng Barbara Palvin là một trong những thiên thần gây ấn tượng nhất tại Victoria’s Secret Fashion Show năm nay. "Bóng hồng" người Hungary không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ rằng sự trở lại của mình với thương hiệu nội y đình đám mang thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ và tôn vinh phụ nữ. Khi được hỏi về quá trình hồi phục một cách nhanh chóng sau sinh, Barbara cho biết cô luôn đặt sức khỏe của em bé lên hàng đầu, đồng thời duy trì chế độ ăn uống lành mạnh trong thai kỳ. Thay vì thường xuyên ăn đồ ăn vặt như trước, cô ưu tiên thực phẩm hữu cơ, tự đi chợ nông sản và nấu ăn mỗi ngày. Không chỉ có vóc dáng săn chắc, body chuẩn từng centimet như chưa hề trải qua cuộc sinh nở nào mà Barbara còn "đốn tim" mọi ánh nhìn với nhan sắc rạng rỡ, quyến rũ.

"Mẹ bỉm" Barbara Palvin đẹp không tì vết trên đường băng Victoria's Secret.

Dylan Sprouse và Barbara Palvin là một trong những cặp đôi được yêu thích của làng giải trí quốc tế, không chỉ bởi chuyện tình ngọt ngào mà còn vì cách cả hai luôn công khai ủng hộ đối phương. Nam diễn viên nổi tiếng qua series The Suite Life of Zack & Cody thường xuyên có mặt tại các sự kiện thời trang để cổ vũ bà xã, đặc biệt là những lần Barbara sải bước trên sàn diễn. Thay vì chiếm sóng bằng những cử chỉ phô trương, mỹ nam sinh năm 1992 không ngần ngại thể hiện sự "cuồng vợ" với ánh mắt dõi theo đầy tự hào, nụ cười rạng rỡ và biểu cảm hào hứng khi chứng kiến bà xã tỏa sáng. Sự hiện diện của anh cũng cho thấy Barbara luôn có một người đồng hành vững chắc phía sau sự nghiệp người mẫu.

Tại Victoria’s Secret Fashion Show 2024, Dylan từng gây sốt khi mang theo hai tấm hình cắt bìa cứng của thú cưng để tạo bất ngờ cho Barbara, liên tục cổ vũ và hét lớn “I love you, baby!” khi vợ sải bước. Đến show diễn năm 2025, anh tiếp tục thể hiện sự đồng hành bằng cách phát những chiếc ghim cài áo nâng cao nhận thức về bệnh lạc nội mạc tử cung, sau khi Barbara trải qua phẫu thuật điều trị căn bệnh này.

Dylan Sprouse không ngại thể hiện tình cảm với bà xã ở chốn đông người.

Nam diễn viên luôn có mặt để ủng hộ mỗi khi vợ catwalk cho Victorial's Secret.

Không chỉ ăn ý trong tình cảm, cặp đôi còn có gu thời trang đồng điệu. Trên thảm đỏ các sự kiện, Dylan Sprouse và Barbara Palvin cũng cho thấy sự ăn ý trong phong cách ăn mặc thông qua những màn phối đồ có chủ đích, ton sur ton hoặc các tông màu đối lập một cách tinh tế, tạo nên những khoảnh khắc đẹp đôi "tràn màn hình". Đáng chú ý, Barbara từng tiết lộ cặp đôi thường cố tình phối đồ ăn ý, thậm chí thiên thần Victoria's Secret còn có thói quen đợi chồng chọn trang phục trước rồi mới quyết định diện gì. Sự đồng điệu tự nhiên ấy giúp mỗi lần sánh đôi, cả hai đều ghi điểm như một cặp đôi thời trang thực thụ.

Dylan Sprouse và Barbara Palvin luôn rất ăn ý về thời trang mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Ảnh: Instagram, People.