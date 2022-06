Mẹ bỉm sữa "khởi động hè" cho con bằng việc chèo thuyền SUP, chia sẻ những kỹ năng cơ bản để bé giỏi môn thể thao sông nước này!

Trong quá trình nuôi dạy con cái, gia đình nhà chị Trương Thị Lê Xuân (34 tuổi, hiện đang làm trong lĩnh vực giáo dục) rất chú trọng việc đưa con ra ngoài chơi, vận động và trải nghiệm cùng thiên nhiên. Theo mẹ trẻ, để cho con phát triển toàn diện, trở nên khỏe mạnh và năng động hơn thì không thể thiếu các hoạt động ngoại khóa.



"Bé nhà mình bắt đầu ra ngoài chơi từ 3 tháng tuổi. Sinh nhật năm 4 tuổi con đã tự mình leo lên đỉnh núi Yên Tử. Bạn nhỏ đã đặt chân tới 85% các tỉnh thành ở Việt Nam, và đi tới nhiều nước trong khu vực. Càng ra ngoài, càng đi nhiều và trải nghiệm, con học được nhiều thứ mà trong sách vở và trường học không thể dạy được. Cũng thông qua các chuyến đi, con hiểu hơn về chính mình, khám phá khả năng không giới hạn của bản thân, trân trọng các giá trị của cuộc sống, biết cách yêu bản thân, yêu gia đình, và cao hơn chính là tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước" - chị Xuân chia sẻ.

Chị Xuân rất chú trọng việc cho con ra ngoài chơi.

Môn thể thao SUP được mẹ trẻ biết đến trong 1 lần đưa con ra ngoài dã ngoại. Khi tìm hiểu về trò chơi này, chị Xuân thấy đây là hoạt động thể thao rất lành mạnh. Tham gia SUP, con được phát triển hài hòa về thân, tâm, trí. Bé vừa có phút giây thư giãn, vui vẻ, con lại phát triển đều về thể lực và tinh thần.



"SUP còn có tên gọi khác là chèo thuyền đứng, là loại hình giải trí phố biến tại vùng hồ nước phẳng lặng. Hiểu một cách đơn giản thì chèo thuyền SUP chính là mô tả một người ngồi hoặc đứng trên ván rồi dùng mái chèo để di chuyển ván trên mặt nước.

Khi cho con tham gia bộ môn này, mình thấy rất nhiều người cũng chơi nhưng phần lớn không hiểu được kỹ thuật chơi. Các bạn trẻ thường tự chơi, thậm chí tự sáng tác cách chơi. Như vậy rất nguy hiểm. Bởi chúng ta có thể gặp tai nạn khi đang chèo SUP.

Quan điểm của mình về giáo dục là nếu chưa biết thì cần học, mà đã học thì cần được học đúng. Cung cấp cho con các chuẩn mực ngay từ khi bắt đầu sẽ giúp cho trẻ làm đúng ngay từ đầu, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí; tránh được các rủi ro không đáng có.

Theo chị Xuân, bộ môn thể thao SUP không khó, nhưng hầu hết mọi người chưa nắm bắt đúng luật chơi.

Với những ai mới tham gia bộ môn này thì phải tập, phải làm quen trước. Mọi người phải học cách giữ thuyền thăng bằng, sup không quay vòng vòng và học cách để chèo hiệu quả,... Trước tiên, không thể bỏ qua bước khởi động. Đây là bộ môn thể thao cần nhiều năng lượng, sự phối hợp linh hoạt giữa tay - vai - bả vai. Vì vậy, trước khi xuống nước chèo thuyền, chúng ta cần cho trẻ khởi động kỹ.

Tiếp đến, cần dạy cho trẻ các kỹ năng chèo sup trên cạn trước khi thực hành. Đó là vị trí đứng, cách đứng làm sao cho an toàn để thuyền không bị lật. Tiếp đến là học cách cầm mái chèo chính xác. Động tác đưa mái chèo cơ bản... Khi kỹ năng chèo sup đã thành thục, trở thành một động tác tự nhiên của cơ thể, thì trong tình huống nào trẻ cũng luôn tự tin xử lý tốt nhất.

Một số mẹo để trẻ đứng vững trên thuyền đó là: Chân mở rộng bằng hông, lấy trọng điểm là tâm của tấm ván. Các ngón chân hướng về phía trước, đầu gối hơi cong, lưng thẳng. Hạn chế thay đổi trọng lực bằng cách thay đổi vị trí chân. Mắt nhìn về phái trước, tránh nhìn chằm chằm vào chân. Cách cầm chèo đúng đó là một tay nắm lấy phần chữ T ở đầu mái chèo tay còn lại nắm trục mái chèo. Nâng chèo sao cho 2 cánh tay đều gập tạo thành góc 90 độ.

Kỹ thuật ngã khi đang chèo cũng rất quan trọng. Cần nghiêng người sang một bên để ngã xuống nước - vì ngã xuống nước nguy cơ bị thương ít hơn ngã trên ván

Nếu ngã rồi mà lỡ quăng cái mái chèo thì hãy trèo lên ván trước, rồi dùng tay chèo đi lấy mái chèo..." - Mẹ trẻ chia sẻ.

Để con có được kiến thức bài bản về sup, chị Xuân khuyên các mẹ nên cho bé theo học 1 khóa ở trung tâm, không nên để trẻ tự chơi. Khi các con chèo thuyền cần có sự giám sát của người lớn.

Một số điểm chơi SUP gần Hà Nội được chị Xuân gợi ý:

Địa chỉ thuê SUP Hồ Tây: Paddle Station Cafe 29 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

Chi phí: - Ngày thường:

150.000 đồng/nửa ngày

300.000 đồng/cả ngày

- Cuối tuần:

200.000 đồng/nửa ngày

400.000 đồng/ cả ngày

- Nếu thuê nhiều ngày, từ ngày thứ 3 chỉ tính 50% của ngày thường.

Phí thuê này bao gồm ván SUP, mái chèo, bơm (trường hợp nhóm thuê từ 2 -3 sup chỉ gồm 1 bơm), bánh lái, áo phao.

Chèo SUP khám phá Sông Hồng: Đây là một chuyến khám phá Sông Hồng đặc biệt xuất phát từ phía cầu Nhật Tân và kết thúc ở cầu Long Biên.

Thời gian toàn chuyến đi: 1/2 ngày

Chi phí: 690.000 đồng

* Giá Tour gồm:

- Xe ô tô

- SUP và phụ kiện

- HDV

- 01 Đồ uống miễn phí (bia & nước ngọt)

- Nước uống

- Bảo hiểm Du lịch

Tham khảo chi tiết tại đây.

Chèo thuyền SUP tại hồ Đồng Mô: Hoạt động chèo thuyền SUP tại đây được khá nhiều các bạn trẻ quan tâm.

Chi phí thuê SUP từ 250.000 đồng - 500.000 đồng/3 giờ.

Địa chỉ: Hồ Đồng Mô Cổ Đông, Sơn Tây, TP Hà Nội.

Sup Hồ Đồng Đò

Theo giờ:- Ngày thường: 200k/ 02 giờ

- Cuối tuần: 200k/ 1.5 giờ

Tham khảo gói thuê SUP tại đây.

https://afamily.vn/me-bim-sua-khoi-dong-he-cho-con-bang-viec-cheo-thuyen-sup-chia-se-nhung-ky-nang-co-ban-de-be-gioi-mon-the-thao-song-nuoc-nay-20220523170942569.chn