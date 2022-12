Mẹ bỉm hoang mang vì hàng giả, bật mí 2 bí kíp giúp mẹ chọn bình sữa chuẩn dễ dàng

Kamidi là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong ngành hàng mẹ và bé đến từ Nhật Bản. Với những thành tựu đã được xây dựng và phát huy trong suốt 20 năm qua, Kamidi luôn là lựa chọn uy tín, an toàn khi mẹ muốn sắm đồ cho trẻ. Đặc biệt hơn, Kamidi Việt Nam phân phối độc quyền những sản phẩm chất lượng, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cha mẹ trong hành trình phát triển của bé yêu.

Sản phẩm chất lượng giúp mẹ an tâm

Hàng giả xuất hiện cũng là lúc thấy được sự khác biệt rõ nét từ bao bì đến chất lượng so với sản phẩm chính hãng. Bình sữa Kamidi sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật, được các mẹ bỉm sữa Việt đánh giá cao nhờ những ưu điểm nổi bật.

Em bé ti bình trắng của nhà Kamidi.

Điểm đầu tiên có thể kể tới đó là đa dạng mẫu mã, chất liệu bình được làm từ nhựa PPSU và Silicon 100% cao cấp có khả năng chịu nhiệt độ cao tới 180 độ C. Điều này rất thuận tiện cho mẹ trong việc hâm sữa, làm ấm sữa trước mỗi giờ ăn của con.

Điểm cộng thứ hai mà ít có bình sữa nào tầm trung có được là núm ty được mô phỏng giống với bầu vú mẹ, làm từ chất liệu Silicon mềm mại đem đến cảm giác thân thiện khi bé tiếp xúc, dễ dàng hợp tác ngay cả các bé lười ti bình.

Điểm cộng thứ 3 không thể không nhắc tới chính là ống hút 360 độ giúp bé dễ dàng uống sữa, ngay cả trong tư thế nằm hay ngồi đều có thể ti cạn bình. Bình sữa Kamidi có tay cầm chắc chắn, vạch chia ml rõ ràng, cổ rộng giúp mẹ dễ vệ sinh bình sữa cho trẻ.

Muốn bé khỏe - mẹ đừng ham rẻ

Bình sữa Kamidi được mang đi kiểm nghiệm tại TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG, đảm bảo an toàn cho bé. Giá dao động từ 379.000 đồng - 409.000 đồng, bình nhà Kamidi được đánh giá là bình tầm trung nhưng chất lượng tầm cao đáng để bé trải nghiệm.

Thế nhưng, gần đây Kamidi Việt Nam nhận được những ý kiến phản hồi tiêu cực về chất lượng của sản phẩm bình sữa Kamidi: như bé bị mẩn đỏ quanh vùng miệng sau khi sử dụng, vạch trên bình mờ,... Những hội nhóm trên Facebook, Zalo công khai bán bình với giá rẻ, kèm theo những quà tặng, các mẹ nghe tưởng được lợi hóa ra lại là hại.

Bao bì của bình sữa Kamidi chính hãng được in ấn rõ nét

Để dễ dàng phân biệt hàng giả, kém chất lượng, mẹ bỉm có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1: Quan sát bao bì, thiết kế, chất lượng sản phẩm

- Bao bì sản phẩm: Hàng chính hãng bao bì được in rõ nét, không mờ nhoè, thông tin được in bằng tiếng Anh. Mặt bên bao bì luôn có mã QR được in trực tiếp, dưới gần đáy hộp. Khi quét mã sẽ hiển thị link dẫn về trang website chính hãng kamidi.vn. Ngược lại, hàng kém chất lượng mã QR thường là loại tem rời, dán ở đầu vỏ hộp, khi check sẽ không hiển thị bất kỳ thông tin nào.

- Thiết kế sản phẩm: Hàng chính hãng trên thân bình logo Kamidi được in chính giữa sắc nét, dưới đáy bình có giới hạn nhiệt độ được sử dụng là 180 độ. Còn hàng nhái, chất lượng in không đảm bảo, mờ đi sau 1-2 tháng sử dụng và không có ký hiệu dưới đáy bình.

Chữ Kamidi được in giữa theo dọc thân bình

- Chất lượng sản phẩm: Núm ti hàng giả cứng, có mùi hôi khó chịu dù đã được ngâm, xử lý trước khi sử dụng cho bé. Hàng thật núm mềm, có chữ Kamidi nằm ngang trên thân núm và các ngôi sao xung quanh núm.

Cách 2: Quét mã QR

Hiện giờ hàng giả, hàng nhái được làm rất tinh vi, nếu việc sờ và phân biệt sản phẩm bằng mắt thường gặp khó khăn, cha mẹ có thể quét mã QR để kiểm tra sản phẩm.

Mẹ bỉm hãy quét mã qua Zalo, các thao tác thực hiện đơn giản:

Tải Zalo trên App store và CH play. Nếu máy của mẹ chưa có ứng dụng này mở Zalo, ấn vào phần quét mã QR ở bên trên góc phải màn hình. Đưa camera hướng vào phần QR code được in trên vỏ hộp. Nếu là sản phẩm chính hãng sẽ được chuyển đến trang web kamidi.vn với đầy đủ thông tin của sản phẩm.

Cha mẹ quét mã QR trên tài khoản Zalo để có thể chuyển đến web kamidi.vn

Mua hàng chính hãng - bảo vệ con yêu

Để bảo vệ sức khỏe con yêu, cha mẹ cần tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ, mua hàng ở những địa chỉ uy tín, chất lượng. Tránh mua bán ở những hội nhóm trên mạng xã hội, đây là cách tiếp tay cho hàng giả lộng hành, ngày càng phát triển tinh vi, khó kiểm soát.

Để mua bình sữa Kamidi chính hãng và được hưởng các chính sách bảo hành, ưu đãi về giá trực tiếp từ nhãn hàng, mẹ nên mua sản phẩm trực tiếp tại Kamidi Việt Nam – kamidi.vn. Đây là website chính thức phân phối độc quyền sản phẩm Kamidi tại thị trường Việt Nam, có giấy tờ kiểm nghiệm rõ ràng nên ba mẹ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cho bé yêu.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Kamidi Việt Nam.

Địa chỉ: Tòa nhà Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội

Hotline: 033.6655.466. Website: https://kamidi.vn/