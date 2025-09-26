Mẹ bỉm chia sẻ hành trình cùng con vượt qua viêm màng não: Không chủ quan và đừng xem nhẹ linh cảm của người mẹ

Mới đây, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về hành trình con trai 2 tuổi 8 tháng nhập viện và điều trị viêm màng não tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi vừa mang tính cảnh báo, vừa gửi gắm tình yêu thương, sự kiên cường của cả mẹ và con trong cuộc chiến với căn bệnh nguy hiểm này.

Hôm nay là tròn 10 ngày con nhập viện vì Viêm màng não. Thật may là con phát hiện sớm và đáp ứng thuốc tốt nên ngày mai con sẽ được ra viện. Mẹ mới an tâm chia sẻ với các mẹ trong nhóm ạ. Bé mình sáng ngủ dậy kêu đau đầu. Kiểu đau dữ dội không thể làm gì nổi. Trước giờ bé chưa từng kêu than đau đầu gì cả. (Con 2 tuổi 8 tháng là bé trai rất hiếu động và tay chân hoạt động liên tục). Bình thường con ốm kiểu bị khò khè, ho, đau họng nhưng lần này chỉ ôm đầu kêu đau. Lúc này con vẫn chưa sốt. Con không muốn ăn, nhưng vẫn uống được 1 hộp sữa nhỏ và vài ba thìa bún. Vừa uống xong thì con ói ra hết sạch sẽ, mặt tái mét. Mình đã nghĩ ngay đến có lẽ nào viêm màng não không? Mình tức tốc đưa con đi bệnh viện Nhi đồng 2. Trên xe bé rất mệt, người lạnh tái và tiếp tục ói. Ói ra dịch vàng lẫn ít máu kiểu như máu cá và kêu đau đầu. Mặt con trắng bệch. Lên đến bệnh viện thì con ói tiếp ra máu. Vào cấp cứu nhưng bác sĩ kêu ra đăng ký khám. Vào phòng khám lại tiếp tục ói ra máu. Bé uống ngụm nước vào là sẽ ói ngay. Bác sĩ cho nhập viện vào khoa tiêu hoá vì nói bé không sốt nên không nghĩ đến viêm màng não mà nghĩ là ói nhiều gây xuất huyết bao tử. Rồi con xuống khoa tiêu hoá lại tiếp tục ói. Mặt tái mét bác sĩ cho truyền nước và tiêm chống ói. Lúc vào khoa tầm 10h sáng thì 11h bé bắt đầu sốt. Bé vẫn còn kêu đau đầu. Sau đó bác sĩ có kêu đi chụp xquang. Siêu âm bụng và xét nghiệm máu nhưng kết quả vẫn bình thường. Con sốt tầm 39 độ và tiêm hạ sốt chỉ hạ được một lúc rồi sốt lại. Truyền nước đến 2h chiều thì con về phòng. Lúc này có uống đc chút bước và 1 hộp yến. Sau đó từ 3h chiều đến 8h tối con cứ sốt cao và cữ ăn tối lại ói ra sạch sẽ. Mẹ sốt ruột vì con cứ kêu đau đầu mãi. Các bác sĩ có nói chờ thêm mấy tiếng xem con có đỡ sốt không thì mới chọc tuỷ. 9h tối con chọc tuỷ và 12h đêm thì có kết quả viêm màng não. Đó là một đêm không ngủ của mẹ. Con được tiêm thuốc an thần sau chọc tuỷ để nằm yên. Nhưng hết thuốc chuyển con sang khoa nhiễm thì con lại kêu đau đầu dữ dội. 2h sáng con được tiêm và chuyền liều kháng sinh đầu thì mg con đổ mồ hôi, cắt sốt và ngủ được chút xíu. Sáng dậy không thấy con kêu đau đầu nữa. Bác sĩ có nói với mẹ rằng con bị viêm màng não nhưng không nặng. Nhưng thực sự nghe đến não thì không thể nào yên tâm nổi. Có lẽ con phát hiện sớm trong vòng 24h nên đáp ứng rất nhanh. Sáng ra con dậy đòi ăn và không còn than đau đầu nữa. Nhưng do tác dụng phụ của chọc dịch tuỷ nên con bị đau lưng, đau chân mất 3 ngày không đi nổi, chỉ đòi mẹ bế. Mẹ lại chuyển sang lo lắng con bị liệt cơ. Qua ngày t4 thì bắt đầu đi lom khom như ông già và bắt đầu đùa nghịch. Sau 7 ngày tiêm thuốc thì con được chọc tuỷ lại. Lần này bác sĩ làm nhẹ nhàng hơn nên con không bị đau lưng và đau chân nên vẫn chạy nhảy tốt. Thật mừng là chỉ số bạch cầu của con giảm từ 522 xuống còn 51. Bác sĩ đánh giá tốt và bảo tiêm đủ 10 ngày kháng sinh con sẽ được xuất viện. Thực sự trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ con sẽ bị như vậy. Nhưng vào bệnh viện thấy rất nhiều bé bị viêm màng não luôn. Có bé bị nhẹ, có bé để ở nhà mấy ngày, vào đây mất ý thức và chân tay không cử động được thấy rất thương. Các mẹ hãy luôn theo dõi kỹ con mình nhé. Hành trình nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng. Mong mọi em bé đều luôn khoẻ mạnh an yên.

Dưới phần bình luận, BS.CK2 Nguyễn Thanh Sang cũng để nhắn nhủ đến các mẹ:

"Dành cho mẹ, hỏi mẹ bé có tiêm vaccine không? Câu trả lời là có và tiêm đủ!

Tiêm vaccine không phải là hoàn toàn không bị bệnh mà là khi tiêm rồi mà nếu bị VMN hay bệnh khác thì sẽ mau lướt qua đợt bệnh hơn hay ít biến chứng hơn. Đó là tác dụng rất rất quan trọng của vaccine".

Ngoài ra, cũng nhiều mẹ để lại bình luận rằng linh cảm của mẹ bỉm này rất nhạy bén. Để có được sự "linh cảm nhạy bén" đó chính là hành trang kiến thức về chăm sóc và sự quan sát kỹ càng của người mẹ. Bên cạnh đó, không chủ quan và kịp thời đến các cơ sở y tế là điều rất quan trọng khi bé có vấn đề về sức khỏe.

Hành trình nuôi con chưa bao giờ dễ dàng, nhưng sự tỉnh táo và quyết đoán của cha mẹ chính là tấm lá chắn đầu tiên bảo vệ con trước bệnh tật. Mong rằng tất cả các em bé đều luôn được khoẻ mạnh và an yên trong vòng tay gia đình.