Theo chia sẻ của người mẹ, chiều ngày 9/7, con trai chị ngủ trưa dậy lúc 3h chiều trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, không sốt và không có va đập gì trước đó. Đến khoảng 3h30, chị bế con sang nhà bác chơi rồi đưa về.

Tuy nhiên, ngay trên đường về, tình huống bất ngờ ập đến khi đứa trẻ đột ngột lên cơn co giật dữ dội: Người cứng đơ, nghiêng sang một bên; Chân tay cong quắp, đầu giật liên hồi; Miệng méo xệch, mắt trợn ngược và da mặt tím tái do thiếu oxy.

Trong cơn hoảng loạn, người mẹ đã kịp giữ bình tĩnh để đặt con nằm nghiêng sang một bên. Nhờ vậy, khi tỉnh lại, bé đã ho và đẩy được dịch nước mũi, đờm ra ngoài, tránh được nguy cơ tắc nghẽn đường thở.

Ngay sau đó, bé được đưa đến bệnh viện tỉnh và nhận chẩn đoán ban đầu là viêm phổi nhẹ, không sốt . Do không yên tâm, gia đình tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương . Tại đây, các xét nghiệm chuyên sâu mới ngã ngửa khi phát hiện: Chỉ số bạch cầu tăng cao, trẻ dương tính với EV71 (Enterovirus 71) , đồng thời bị viêm phế quản, viêm phổi và viêm tai giữa nhẹ. Hiện tại, em bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị và theo dõi sát sao.

Cảnh báo y tế: Nguy hiểm từ virus EV71

Từ câu chuyện đầy ám ảnh trên, các chuyên gia y tế đưa ra những cảnh báo quan trọng mà mọi phụ huynh cần phải nằm lòng:

1. Sự nguy hiểm của chủng virus EV71 (Enterovirus 71)

EV71 là một trong những chủng virus chính gây ra bệnh Tay Chân Miệng , nhưng là chủng nguy hiểm nhất.

Biến chứng thần kinh cấp tính: EV71 có đặc tính tấn công vào hệ thần kinh trung ương. Trẻ có thể bị tổn thương não, viêm màng não, viêm não, dẫn đến co giật, hôn mê hoặc liệt cơ hô hấp rất nhanh.

Triệu chứng thầm lặng: Không phải đứa trẻ nào nhiễm EV71 cũng sốt cao hay nổi nốt phỏng đường tiêu hóa/tay chân rõ ràng ngay từ đầu. Như trường hợp trên, trẻ không hề sốt nhưng virus đã âm thầm tấn công gây co giật.

2. Đừng chủ quan với các biểu hiện bệnh của trẻ

Nhiều phụ huynh có thói quen chỉ đưa con đi "khám tư" gần nhà để hút mũi, nghe phổi và lấy đơn thuốc khi con chớm ho, sổ mũi.

Các phòng khám nhỏ thường thiếu trang thiết bị xét nghiệm máu, xét nghiệm PCR để định danh virus.

Việc chỉ điều trị triệu chứng bên ngoài (tai, mũi, họng) dễ làm lu mờ các tổn thương hệ thống bên trong, khiến bệnh tiến triển nặng mà không hay biết.

3. Nguyên tắc sơ cứu chuẩn khi trẻ bị co giật

Hành động đặt con nằm nghiêng của người mẹ trong câu chuyện là hoàn toàn chính xác. Khi trẻ lên cơn co giật, phụ huynh cần nhớ:

NẰM NGHIÊNG: Đặt trẻ nằm nghiêng trên bề mặt phẳng, thoáng mát để đờm rãi hoặc chất nôn chảy ra ngoài, không lọt vào đường thở gây ngạt.

KHÔNG NẮM CHẶT/KÌM KẸP: Không cố ép chân tay trẻ thẳng lại, không tỳ đè lên người trẻ.

KHÔNG DÙNG VẬT CỨNG NGÁNG MIỆNG: Tuyệt đối không nhét chanh, muỗng, hay ngón tay vào miệng trẻ vì có thể gây gãy răng hoặc tổn thương niêm mạc miệng.

ĐƯA ĐI CẤP CỨU: Khi cơn co giật qua đi (thường kéo dài 1-3 phút), lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Trẻ em có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, diễn biến bệnh có thể thay đổi "theo từng giờ". Khi thấy con có bất kỳ biểu hiện lạ nào như: giật mình khi ngủ, đi đứng loạng choạng, mắt nhìn ngược, hoặc co giật dù không sốt... phụ huynh cần đưa ngay đến các bệnh viện có chuyên khoa Nhi để được làm xét nghiệm máu và tầm soát virus kịp thời.