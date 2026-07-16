Nhiều ông bố bà mẹ bỉm sữa khi chăm con thường cảm thấy vô cùng lúng túng trước thiên thần nhỏ mềm mại, đáng yêu trong vòng tay mình. Nhìn bé cứ vặn vẹo trong cũi, thậm chí làm ra những động tác nhỏ khó hiểu, trong lòng bố mẹ khó tránh khỏi lo lắng, sợ rằng con đang khó chịu ở đâu đó.

Thực ra, rất nhiều khi những “hành vi kỳ lạ” tưởng chừng như khiến người ta phát điên này không phải là bé đang cố tình quấy phá. Ngược lại, con đang dùng cách vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc của mình để tập luyện một kỹ năng trưởng thành quan trọng: Tự đưa bản thân vào giấc ngủ (Tự ngủ) .

1. Lắc đầu, trằn trọc: Màn "tự thôi miên" của bé

Khi bạn phát hiện bé bắt đầu lắc đầu điên cuồng trước khi ngủ, thậm chí chiếc đầu nhỏ còn nhẹ nhàng va chạm vào thành cũi, xin đừng vội vàng bế bé lên .

Bản chất khoa học: Hành vi này thực chất là bé đang bắt chước cảm giác khi còn ở trong tử cung của mẹ hoặc khi được người lớn bế đung đưa. Thông qua những động tác có nhịp điệu này, bé kích hoạt hệ thống tiền đình của mình, tự mang lại cho bản thân một sự "thôi miên" dịu dàng.

Bố mẹ nên làm gì: Đây là một kỹ năng tự xoa dịu cực kỳ lợi hại mà bé đã nắm vững. Chỉ cần đảm bảo xung quanh giường cũi an toàn, không có vật dụng cứng, phụ huynh hoàn toàn có thể lặng lẽ quan sát, để con tự từ từ bình tĩnh lại.

2. Mút tay, chép miệng: Nghi thức trước khi ngủ an toàn

Đôi khi, rõ ràng là bé đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn nhắm mắt chép chép miệng, hoặc ra sức gặm/mút nắm tay nhỏ của mình.

Bản chất khoa học: Đây cũng là một nghi thức trước khi ngủ đặc trưng của bé trong giai đoạn thế giới quan tập trung vào môi miệng (giai đoạn oral stage). Động tác bú mút có thể mang lại cho bé cảm giác an toàn và thư giãn cực kỳ lớn, giống như việc dùng cách này để thay thế cho việc bú sữa, giúp bản thân chuyển giao vào giấc mộng một cách thuận lợi.

Bố mẹ nên làm gì: Bố mẹ chỉ cần chăm chỉ cắt móng tay cho bé, giữ cho bàn tay nhỏ luôn sạch sẽ là có thể để con thỏa thích gặm mút. Đợi sau khi con đã ngủ say, bạn mới nhẹ nhàng rút tay con ra.

3. Hừ hừ, khóc ré lên đột ngột: Chuyển giao chu kỳ giấc ngủ

Một số bé khi sắp ngủ say sẽ đột nhiên hừ hừ trong họng, thậm chí khóc ré lên hai tiếng không một điềm báo trước, nhưng chỉ vài giây sau lại tự im lặng và ngủ tiếp.

Bản chất khoa học: Đây thực chất là lúc bé đang trải qua sự chuyển giao giữa các chu kỳ giấc ngủ. Khi quá độ từ giấc ngủ nông sang giấc ngủ sâu, bé có thể bị "kẹt" một chút. Hai tiếng khóc quấy đó chỉ là con đang nỗ lực để "nối giấc".

Bố mẹ nên làm gì: Lúc này điều bố mẹ cần làm nhất chính là án binh bất động . Hãy cho bé một đến hai phút. Việc vội vàng bế lên hoặc cho bú quá sớm ngược lại sẽ làm gián đoạn quá trình tự điều chỉnh quý giá của con.

4. Xoay người, đạp chân, dụi mắt: Tìm kiếm tư thế thoải mái nhất

Ngoài những điều trên, việc bé nằm trên giường xoay tròn như "chuyển dịch càn khôn", đạp chân, hoặc liên tục dụi mắt, gãi tai cũng là biểu hiện bình thường khi con đang giải phóng năng lượng dư thừa và tìm kiếm tư thế ngủ thoải mái nhất.

Bản chất khoa học: Hành động nắm bấu và cọ xát có thể mang lại cho bé sự an ủi về mặt xúc giác, giúp con giảm bớt sự lo lắng khi cơn buồn ngủ ập đến.

Bố mẹ nên làm gì: Việc bố mẹ cần làm là cung cấp cho bé một môi trường ngủ rộng rãi, an toàn, để con tự do "lăn lộn" trên giường mà không cần vội vàng chỉnh con nằm ngay ngắn lại.

Lời nhắn nhủ dịu dàng dành cho bố mẹ

Quá trình nuôi dạy con cái giống như một cuộc khám phá đầy những điều chưa biết. Đằng sau mỗi cử động nhỏ tưởng chừng như kỳ lạ của bé đều ẩn giấu bí mật nhỏ về sự nỗ lực trưởng thành của con.

Khi chúng ta đọc hiểu được những "mật mã ngôn ngữ trẻ thơ" đáng yêu này, chúng ta sẽ hiểu rằng con có năng lực hơn những gì bạn tưởng tượng. Lần tới khi thấy bé làm ra những "hành vi kỳ lạ" này trước khi ngủ, bạn hãy thử buông bỏ sự lo lắng, cho con một chút thời gian và không gian. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, trong sự buông tay chừng mực và sự dõi theo dịu dàng này, em bé đang âm thầm làm chủ nghệ thuật tự ngủ độc lập, vững vàng bước sang một giai đoạn trưởng thành mới.