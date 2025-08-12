Mẹ bỉm 2 con chia sẻ 6 mẹo cực kỳ hữu ích, giúp các chị em bớt lóng ngóng khi lần đầu làm mẹ

Lần đầu làm mẹ là một hành trình đầy cảm xúc, từ hạnh phúc vỡ òa khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, đến những giây phút bỡ ngỡ, lóng ngóng và lo lắng khi phải chăm sóc một sinh linh bé nhỏ. Nhiều mẹ kể lại rằng đêm đầu tiên đưa con từ bệnh viện về nhà, họ không dám chợp mắt vì sợ con "có chuyện gì" mà mình không biết.

Nhưng đừng quá lo lắng, mẹ bỉm 2 con Đỗ Vy - mẹ của 2 em bé đáng yêu Hihi và Haha (kênh TikTok @embehihi.haha với 1,7 triệu lượt yêu thích) đã chia sẻ vài mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích giúp các mẹ mới an tâm hơn với hành trình lần đầu làm mẹ của mình. Bạn sẽ bắt gặp những mẹo tưởng như "vô tri" nhưng lại cực kỳ hiệu nghiệm trong hành trình chăm sóc con nhỏ của mình.

1. Bảo quản thìa múc sữa

Nhiều người không quan tâm mấy đến việc nhỏ nhặt này nhưng thực tế chính cách này lại giúp ích rất nhiều cho các mẹ bỉm. Chiếc thìa múc sữa cho bé, nếu không để cẩn thận sẽ dễ lây lan vi khuẩn, hơn nữa việc bạn cho tay vào hộp lấy thìa sẽ khiến sữa nhanh bị chảy nước.

Cách của mẹ bỉm 2 con này là dùng một miếng băng dính y tế dán vào mặt sau của nắp hộp sữa, và cài chiếc thìa vào. Mỗi lần dùng, các mẹ chỉ cần lấy thìa ra, sau đó lại cài vào, như vậy tay không dính sữa, thìa cũng không bị dính bẩn khi để trên bàn và cũng không bị thất lạc.

2. Tự chế móc phơi đồ cho bé

Đối với những gia đình có không gian sân phơi đồ hơi hẹp thì cách này của mẹ bỉm Đỗ Vy cực kỳ hữu ích. Cô chia sẻ, các mẹ hoàn toàn có thể tự chế chiếc móc phơi đồ cho bé bằng mắc áo của người lớn và một vài chiếc kẹp.

Khi phơi đồ lên, chiếc móc phơi tự chế không tốn quá nhiều diện tích mà lại rất thuận tiện cho các mẹ khi lấy đồ. Đây cũng là cách tiết kiệm khá thú vị dành cho các gia đình có con nhỏ.

3. Làm dây đeo cho vung nồi nấu chậm

Những mẹ bỉm dùng nồi nấu chậm để nấu thức ăn cho các bé sẽ hiểu, vung nồi rất nhỏ và khi nấu sẽ nóng, nhiều khi vội hay quên mất sẽ dùng tay ở vung nồi, việc này rất dễ bị bỏng.

Thay vào đó mẹ bỉm Đỗ Vy buộc thêm đoạn dây vào vung nồi và để cố định luôn ở đó. Mỗi lần nấu xong là cô lại cầm vào chiếc dây để kéo vung nồi ra. Vừa tiện, vừa nhanh lại không bị nóng. Một mẹo nhỏ nhưng rất tiện dành cho các mẹ bỉm.

3. Tiết kiệm hơn khi dùng khăn vải khô đa năng

Với kinh nghiệm của mẹ bỉm 2 con, Đỗ Vy chia sẻ, cô chỉ dùng khăn giấy ướt khi đi ra ngoài, còn ở nhà cô sẽ dùng khăn vải khô đa năng. Cô sẽ cho một phần khăn vào hộp đựng giấy, sau đó cho thêm ít nước ấm vào khăn và dùng dần, vừa tiết kiệm chi phí mua nhiều bịch khăn giấy ướt, vừa có khăn ấm để lau miệng, lau tay chân cho bé hàng ngày.

Riêng việc lúc nào cũng có khăn ấm để lau cho bé, thì mẹo này đã hữu ích hơn nhiều so với việc mua bịch khăn giấy ướt để dùng ở nhà.

4. Mẹo làm sạch lưỡi cho bé khi sắp mọc răng

Việc vệ sinh răng miệng cho các bé cũng rất quan trọng, với các bé sắp mọc răng thì phần lợi khá nhạy cảm, đôi khi ngứa ngáy khó chịu, bé sẽ cắn vào ngón tay mẹ nếu mẹ dùng ngón tay và khăn làm sạch lợi và lưỡi cho bé.

Một mẹo nhỏ mà mẹ Hihi Haha chia sẻ với các mẹ bỉm, đó là lấy tăm bông và gạc bông để vệ sinh cho bé. Các mẹ bọc miếng gạc vào tăm bông, sau đó thoải mái vệ sinh cho bé.

5. Mẹo bảo quản sữa khi đi ra ngoài

Nhiều mẹ đầu tư túi hâm sữa, hay giữ nhiệt đến vài trăm nghìn mà không biết rằng chiếc bình giữ nhiệt ở nhà cũng có thể là món đồ giữ lạnh, làm nóng sữa cực kỳ tiện lợi mỗi khi cho bé đi ra ngoài.

Cách của mẹ Hihi Haha là, khi cô muốn giữ lạnh cho sữa thì cho túi/hộp sữa đã trữ đông vào bình giữ nhiệt và đậy kín lại, khi muốn hâm nóng sữa thì cô lại đổ nước nóng vào vào ngâm hộp sữa trữ đông. Nước nóng được giữ trong bình giữ nhiệt có thể hâm nóng hộp sữa trữ đông cho bé. Cách này có thể duy trì khoảng 2-3 tiếng, rất phù hợp khi bé đi tàu xe, đi chơi ở ngoài mà mẹ cũng không phải lách cách mang quá nhiều đồ.

6. Mẹo chống bẹp đầu cho bé khi ngủ

Nếu các mẹ lo bé con ngủ sẽ bị bẹp đầu thì có thể tham khảo mẹo này của mẹ HiHi Haha. Đây là cách mà cô học được từ các cô điều dưỡng chăm bé chỉ cho.

Thay vì mua gối chống bẹp đầu cho các bé, các mẹ có thể cuộn chiếc khăn lại hai đầu và đặt bé nằm vào giữa. Nếu muốn chỉnh bé nằm quay sang bên nào thì các mẹ thả bên ấy và cuộn cao bên còn lại và kê sát vào đầu bé là được.

Nguồn: @embehihi.haha