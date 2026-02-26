Mẹ bầu ăn trái cây thế nào cho đúng? 8 loại quả cần thận trọng trong thai kỳ

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ quan trọng cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sản khoa, không phải loại quả nào cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên trong thai kỳ. Do sự thay đổi nội tiết, chuyển hóa và độ nhạy insulin, cơ thể mẹ bầu dễ bị ảnh hưởng bởi thực phẩm có hàm lượng đường cao hoặc tính nóng, tính lạnh mạnh.

Dưới đây là 8 loại trái cây mẹ bầu nên thận trọng khi mang thai, kèm theo những lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

1. Sầu riêng

Sầu riêng giàu năng lượng và đường. Trung bình 100g sầu riêng cung cấp lượng calo tương đối cao so với nhiều loại trái cây khác. Việc ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ tăng cân nhanh và đái tháo đường thai kỳ – tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, sầu riêng được xếp vào nhóm trái cây tính nóng, có thể gây táo bón, nổi nhiệt ở một số người.

Khuyến nghị: Chỉ nên ăn lượng nhỏ (1–2 múi/lần), không dùng thường xuyên.

2. Táo mèo

Táo mèo có vị chua, giúp kích thích vị giác, đặc biệt trong giai đoạn ốm nghén. Tuy nhiên, một số tài liệu cho rằng táo mèo có thể kích thích co bóp tử cung nếu ăn nhiều nhiều.

Trong 3 tháng đầu thai kỳ – giai đoạn thai chưa ổn định – mẹ bầu nên hạn chế. Những người có tiền sử sảy thai càng cần thận trọng.

Khuyến nghị: Chỉ dùng rất ít, không nên ăn thường xuyên.

3. Đu đủ xanh

Đu đủ xanh chứa nhiều nhựa và enzyme papain. Một số nghiên cứu cho thấy hoạt chất này có thể kích thích co bóp tử cung nếu ăn với số lượng lớn.

Đu đủ chín hoàn toàn thường an toàn hơn, song mẹ bầu có hệ tiêu hóa nhạy cảm vẫn nên ăn với lượng vừa phải.

Khuyến nghị: Tránh đu đủ xanh; nếu ăn đu đủ chín, chỉ dùng lượng nhỏ.

4. Vải

Vải có hàm lượng đường cao. Ăn nhiều có thể làm tăng đường huyết, đặc biệt ở mẹ bầu có nguy cơ hoặc đang mắc đái tháo đường thai kỳ.

Vải cũng thuộc nhóm trái cây tính nóng, dễ gây nhiệt miệng, táo bón nếu ăn quá mức.

Khuyến nghị: Ăn 3–5 quả/lần, không nên ăn liên tục nhiều ngày.

5. Hồng

Hồng chứa nhiều tannin. Nếu ăn khi đói hoặc ăn quá nhiều, tannin có thể kết hợp với protein trong dạ dày tạo thành khối khó tiêu, gây đầy bụng, khó chịu.

Với mẹ bầu có hệ tiêu hóa yếu, nên đặc biệt lưu ý.

Khuyến nghị: Không ăn khi đói; mỗi lần chỉ nên ăn 1 quả nhỏ.

6. Nhãn

Nhãn có vị ngọt đậm, tính ấm. Trong thai kỳ, nhiều mẹ dễ bị nóng trong, phù nhẹ hoặc táo bón. Ăn nhiều nhãn có thể làm các triệu chứng này rõ hơn.

Khuyến nghị: Hạn chế ăn, đặc biệt ở 3 tháng cuối thai kỳ.

7. Mía và nước mía

Mía chứa nhiều đường sucrose, làm tăng đường huyết nhanh. Uống nước mía thường xuyên có thể gây dao động đường máu, không có lợi cho mẹ bầu có nguy cơ đái tháo đường thai kỳ.

Ngoài ra, nước mía bán ngoài đường nếu không đảm bảo vệ sinh có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn.

Khuyến nghị: Nếu sử dụng, chỉ nên uống lượng nhỏ và chọn cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm.

8. Bưởi

Bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc do ảnh hưởng đến enzyme chuyển hóa thuốc ở gan, làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu.

Mẹ bầu đang điều trị bệnh hoặc dùng thuốc theo đơn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

Ăn trái cây thế nào cho an toàn?

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, mẹ bầu nên:

Đa dạng các loại trái cây thay vì tập trung vào một loại

Ưu tiên trái cây ít đường như táo, lê, ổi, thanh long

Rửa sạch, gọt vỏ trước khi ăn

Kiểm soát khẩu phần, không ăn quá nhiều trong một lần

Các chuyên gia nhấn mạnh, phần lớn trái cây đều có lợi nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp. Thay vì kiêng khem quá mức, mẹ bầu nên xây dựng chế độ ăn cân bằng, theo dõi đường huyết định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ khi có bệnh lý kèm theo.

Chủ động ăn uống khoa học sẽ giúp mẹ khỏe mạnh, thai nhi phát triển tốt suốt thai kỳ.

