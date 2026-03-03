Mẹ 2 con ở trời Âu làm món quê nhà, dạy con nói tiếng Việt và giữ trọn hồn Tết Việt Nam giữa mùa đông xa xứ

Lớn lên giữa hai nền văn hóa, chị Thu Hương (hiện đang sống tại nước ngoài) và nhiều gia đình Việt khác luôn mang trong mình một mong muốn giản dị: giữ gìn và trao truyền những giá trị truyền thống cho con trẻ. Với họ, Tết Nguyên Đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là "linh hồn" của văn hóa Việt.

"Dù ở xa quê hương hàng nghìn cây số, tôi vẫn muốn các con hiểu vì sao có bánh chưng, vì sao phải chúc Tết ông bà và vì sao gia đình luôn là điều thiêng liêng nhất mỗi dịp đầu năm", chị Hương chia sẻ.

Mọi người cùng nhau tụ tập gói bánh chưng.

Thành quả khiến ai cũng thích thú

Thành phẩm là những chiếc bánh chưng và xôi ngon lành

Các món ăn Việt Nam khác cũng được đưa vào thực đơn.

Từ mong muốn đó, chị Hương cùng cộng đồng người Việt tại đây tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em nhỏ. Các con được tham gia cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Ngày Tết quê em", thi hát tiếng Việt, biểu diễn múa, thổi sáo và nghe kể chuyện về sự tích bánh chưng, bánh dày, cây nêu, Táo quân… Những hoạt động tưởng như nhỏ bé nhưng lại là cách để các em chạm vào cội nguồn một cách tự nhiên, gần gũi.

Theo chị Hương, việc giữ gìn tiếng Việt đặc biệt quan trọng, bởi ngôn ngữ chính là sợi dây bền vững nhất kết nối các con với quê hương.

"Chỉ cần các con còn nói được tiếng mẹ đẻ, còn hiểu câu chuyện ông bà kể, thì văn hóa Việt vẫn còn ở đó", chị nói.

Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, ẩm thực Tết cũng là phần không thể thiếu. Những buổi cùng nhau gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm đầu năm trở thành dịp để nhiều thế hệ quây quần, kể cho nhau nghe chuyện quê nhà. Mùi lá dong, nếp mới và không khí rộn ràng khiến mùa đông nơi đất khách như ấm áp hơn.

Trẻ em có cơ hội tụ tập, nói chuyện với nhau.

Các em bé rất hào hứng và thích thú.

Chị Hương cảm thấy rất vui vì được tham gia những dịp lễ như thế này.

Đáng chú ý, một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội là khu vực ẩm thực với nhiều món ăn truyền thống do chính các gia đình trong cộng đồng tự tay chuẩn bị. Tất cả đều trên tinh thần tự nguyện, thể hiện sự chung tay và sẻ chia của người Việt nơi đây.

Không chỉ dành cho cộng đồng, các gia đình còn giới thiệu ẩm thực Tết Việt tới bạn bè bản xứ. Qua từng món ăn, họ giải thích ý nghĩa bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh dày tượng trưng cho trời, về mâm cỗ đầu năm và phong tục sum họp. Sự tò mò, thích thú và trân trọng của bạn bè quốc tế trở thành niềm vui lớn, giúp văn hóa Việt lan tỏa giữa môi trường đa văn hóa.

Với chị Hương, giữ gìn truyền thống không có nghĩa là khép mình trước hội nhập. Ngược lại, đó là cách để thế hệ trẻ tự tin hơn khi bước ra thế giới, bởi các con biết mình là ai, đến từ đâu.

Tết nơi trời Âu có thể không đủ đầy hương vị như ở quê nhà, nhưng tình yêu với văn hóa Việt chưa bao giờ vơi cạn. Từ tiếng hát trẻ thơ vang lên giữa mùa đông, từ nồi bánh chưng nghi ngút khói trong gian bếp nhỏ, hồn Tết Việt vẫn đang được tiếp nối, bền bỉ và ấm áp.