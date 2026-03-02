Nghe lời BS Phạm Quang Nhật nói quá thẳng mà tôi thấy vừa thương vừa xót chính mình

Có những điều nghe thì rất đơn giản, nhưng phải đến khi ai đó nói thẳng ra, tôi mới giật mình.

Hôm trước tôi xem một chia sẻ của bác sĩ Phạm Quang Nhật. Bác sĩ nói một câu mà tôi nghĩ rất nhiều mẹ bỉm nên nghe:

“Có được con và con khỏe mạnh là quá tốt, đừng vì ‘gái một bề’ mà bắt vợ sinh dày để có ‘con trai’. Vì các ông mới là người quyết định giới tính thai nhi, chứ không phải do ‘môi trường của vợ’. Việc ăn uống, thụt rửa, cố gắng thay đổi môi trường âm đạo có thể gây viêm và ảnh hưởng sức khỏe”.

Nghe xong mà tôi vừa thấy thương, vừa thấy chua xót.

Làm mẹ đã mệt, còn phải gánh thêm áp lực “phải sinh con trai”

Thú thật, tôi từng là một mẹ bỉm sống trong áp lực đó.

Sinh con đầu là con gái. Cả nhà vui, nhưng đâu đó vẫn có những câu nói nhẹ như không: “Thôi đẻ thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ”; “Có thằng cu nối dõi vẫn hơn”; “Con gái sau này đi lấy chồng”...

Mỗi câu nói như vậy, nghe thì bình thường, nhưng với người vừa sinh xong, cơ thể còn đau, tâm lý còn nhạy cảm, nó không hề nhẹ chút nào.

Tôi từng tự trách bản thân. Từng nghĩ: “Hay do mình?”

Từng tìm đọc đủ thứ bài viết về ăn gì để sinh con trai, canh ngày rụng trứng thế nào, thậm chí nghe mấy mẹ mách nhau đủ kiểu “thay đổi môi trường”.

Bây giờ nghĩ lại mà sợ.

Sự thật khoa học nhưng nhiều người vẫn không chịu tin

Bác sĩ nói rất rõ: giới tính thai nhi do tinh trùng của người chồng quyết định.

Tinh trùng mang nhiễm sắc thể X thì sinh con gái.

Tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y thì sinh con trai.

Người vợ không “quyết định” được chuyện đó. Vậy mà bao nhiêu đời, phụ nữ vẫn bị gán trách nhiệm nếu “không đẻ được con trai”.

Có những chị em sinh dày liên tục vì áp lực phải có con trai. Có người sức khỏe suy kiệt, có người trầm cảm sau sinh, có người viêm nhiễm vì nghe theo các phương pháp truyền miệng không khoa học.

Chỉ để đổi lấy hai chữ “nối dõi”.

Con cái là duyên, không phải là dự án

Làm mẹ rồi mới hiểu, điều đáng sợ nhất không phải là con trai hay con gái. Mà là con không khỏe. Là mẹ không đủ sức khỏe. Là gia đình lúc nào cũng căng thẳng vì kỳ vọng giới tính.

Tôi nhìn con gái mình ngủ, tự hỏi: Tại sao lại có thể xem một đứa trẻ là “chưa đủ” chỉ vì giới tính của con?

Con gái vẫn yêu thương bố mẹ. Con gái vẫn chăm sóc khi cha mẹ già. Con gái vẫn thành đạt, mạnh mẽ, độc lập. Thậm chí tôi thấy con gái bây giờ còn bản lĩnh hơn rất nhiều.

Áp lực “nối dõi” đôi khi chỉ là thói quen xã hội. Nhiều người không hẳn ghét con gái. Họ chỉ quen với tư duy cũ.

“Có thằng cu cho vui cửa vui nhà.”

“Có người thờ cúng.”

Nhưng xã hội thay đổi rồi. Con cái hiếu thảo không nằm ở giới tính, mà ở cách nuôi dạy.

Tôi từng nghĩ nếu sinh thêm, phải là vì tôi và chồng thực sự muốn thêm một đứa con. Chứ không phải vì chạy theo kỳ vọng của ai đó.

Sinh con là chuyện của hai vợ chồng. Không phải cuộc thi với họ hàng.

Phụ nữ xin đừng tự làm khổ mình

Điều tôi tâm đắc nhất trong chia sẻ của bác sĩ không chỉ là yếu tố khoa học.

Mà là thông điệp phía sau: Đừng vì định kiến mà làm tổn hại sức khỏe người phụ nữ.

Việc cố thay đổi môi trường cơ thể, nghe theo các mẹo dân gian thiếu kiểm chứng có thể gây viêm nhiễm, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sức khỏe lâu dài.

Cơ thể phụ nữ sau sinh vốn đã yếu. Chúng ta không cần phải gồng thêm vì những kỳ vọng không thuộc về mình. Với tôi, có con khỏe mạnh là đủ

Làm mẹ rồi, tôi chỉ mong: Con khỏe. Con vui. Con được lớn lên trong một gia đình không đặt điều kiện “giá như”. Nếu có ai hỏi tôi còn muốn sinh thêm không, tôi sẽ trả lời: Có thể. Nhưng không phải để “kiếm con trai”. Mà là vì tôi sẵn sàng.

Sau khi nghe câu nói của bác sĩ, tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hóa ra, bao nhiêu năm nay phụ nữ gánh một điều vốn không thuộc về mình. Và tôi mong rằng, mỗi ông chồng khi đọc được điều này sẽ hiểu:

Nếu đã yêu thương vợ, thì đừng đặt lên vai cô ấy áp lực sinh con theo ý mình. Con trai hay con gái, đều là con. Còn sức khỏe của vợ – mới là điều không thể thay thế.