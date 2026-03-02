Nhắc đến Sơn Đông (Trung Quốc) không thể không nhắc đến 5 chữ khiến trẻ con vùng này "ám ảnh" nhất

Triều Sán (Quảng Đông) và Sơn Đông - Trung Quốc đều là những vùng có truyền thống gia tộc và Nho giáo rất mạnh. Trong lịch sử, đúng là hai nơi này từng nổi tiếng với tư tưởng:

Coi trọng con trai để nối dõi tông đường

Gia đình phụ hệ (họ theo cha, thờ tổ tiên bên nội)

Phụ nữ sau kết hôn thường “theo nhà chồng”

Đặc biệt:

Triều Sán nổi tiếng với văn hóa tông tộc rất chặt chẽ, nhà thờ họ, gia phả, quy tắc nội tộc rõ ràng.

Sơn Đông là quê hương Khổng Tử, chịu ảnh hưởng Nho giáo sâu sắc, đề cao trật tự “quân – thần – phụ – tử”.

Vì vậy trong quá khứ, tư tưởng trọng nam là có thật và từng khá rõ rệt.

Ngày nay, mỗi vùng miền dường như đều có “nỗi sợ ngày Tết” riêng. Ở Phúc Kiến hay Lưỡng Quảng, người trẻ ngoài 20 tuổi thường bị họ hàng giục cưới. Ở Đông Bắc, nhiều bạn trẻ hướng nội ngại về quê vì sợ bị bố mẹ nhắc phải “mạnh dạn, gặp ai cũng phải chào hỏi”.

Còn với những người con Sơn Đông làm ăn xa quê, điều khiến họ lo nhất mỗi lần trở về là một câu nói quen thuộc: “Đừng để người ta chê cười.”

“Đừng để người ta chê cười” – câu nói theo suốt tuổi thơ

Với nhiều người Sơn Đông, đây gần như là câu cửa miệng của cha mẹ, vang lên từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành.

Chuyện nhỏ như nhà cửa chưa dọn dẹp gọn gàng mà đã có khách đến chơi – “để người ta chê cười”.

Chuyện lớn như đến tuổi mà chưa yêu đương, chưa kết hôn – cũng “để người ta chê cười”.

Khi lớp trẻ đầu tiên đi làm ở thành phố trở về quê, từ “Lucy” lại thành “Thúy Hoa”, điều quan trọng không phải khoe lương thưởng hay chức vụ, mà là nhanh chóng “nhập vai” người con quê nhà: sống sao cho đúng mực, đừng làm điều gì khiến gia đình mất mặt.

Nếu nhiều bạn trẻ vẫn còn ngủ nướng ngày Tết, thì không ít người Sơn Đông đã dậy sớm gấp chăn, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị chu đáo để “đỡ bị chê”. Đi chúc Tết phải đi sớm kẻo bị đánh giá thiếu lễ phép. Trang phục cũng phải chỉnh tề, lịch sự để tránh ánh nhìn soi xét của hàng xóm.

Áp lực vô hình từ “ánh mắt người khác”

Không chỉ dịp Tết, cụm từ “đừng để người ta chê cười” xuất hiện trong hầu hết những chuyện lớn nhỏ của đời sống.

Nhà bừa bộn – bị chê.

Con ngủ đến 10 giờ sáng chưa dậy – bị chê.

Năm nay vẫn chưa dẫn người yêu về ra mắt – càng dễ bị chê.

Một người trẻ ở Tế Nam chia sẻ: “Không yêu thì bị chê, yêu mà chưa cưới cũng bị chê, cưới rồi mà chưa sinh con lại tiếp tục bị chê. Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc ‘người ta’ là ai mà rảnh đến vậy?”

Thực tế, trong môi trường “xã hội quen biết” – nơi nhiều thế hệ sống cùng một địa phương, hàng xóm hiểu rõ từng gia đình – áp lực từ dư luận càng lớn. Ở thành phố, mặc đồ thể thao chạy bộ là chuyện bình thường. Nhưng nếu về quê mà ăn mặc khác lạ, chỉ vài ngày sau cả xóm đã biết.

Vì thế, nhiều gia đình coi trọng “thể diện”. Việc cưới, việc tang hay những dịp trọng đại đều phải đủ nghi thức, đủ mâm cỗ, không hẳn để khoe khoang mà để “khỏi ai có cớ bàn tán”.

“Sợ bị chê” – áp lực hay chiến lược ứng xử?

Có người cho rằng thế hệ trước quá nặng sĩ diện, sống vì ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của lối sống đề cao sự chừng mực, coi trọng chuẩn mực cộng đồng.

Thú vị hơn, chính câu “đừng để người ta chê cười” đôi khi lại trở thành một cách từ chối khéo léo.

Không muốn đi nhậu? – “Uống say quá về lại bị người ta chê.”

Không muốn cho vay tiền? – “Lỡ sau này khó xử, để người ta chê thì mệt lắm.”

Không muốn tăng ca cuối tuần? – “Làm gấp quá chất lượng không tốt, đưa ra lại bị chê.”

Bề ngoài là lo sợ ánh nhìn của người khác, nhưng sâu xa đó cũng là một chiến lược giao tiếp mang tính tự bảo vệ, dùng sự khiêm nhường để giữ thể diện và tránh xung đột.

Khi nỗi sợ trở thành nguyên tắc sống

Nhiều người Sơn Đông cho rằng chính áp lực “đừng để bị chê” đã khiến họ trưởng thành hơn: biết giữ lời hứa, coi trọng lễ nghĩa, làm việc cẩn trọng. Trong công việc, họ có thể không dễ dàng nhận lời, nhưng đã hứa thì cố gắng làm trọn vẹn.

Dẫu vậy, thế hệ trẻ cũng dần có cách dung hòa. Một bạn trẻ chia sẻ: “Nếu chuyện gì cũng sợ người ta chê thì chẳng làm được gì. Giờ tôi chỉ cần sống sao cho không thẹn với lòng. Ai muốn nói gì thì nói.”

Có lẽ, sau tất cả, “đừng để người ta chê cười” không chỉ là áp lực, mà còn phản ánh một nền văn hóa coi trọng danh dự và trách nhiệm cộng đồng. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi người học cách cân bằng giữa chuẩn mực xã hội và tự do cá nhân, để sống nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn giữ được những giá trị tốt đẹp.

