Mẹ 2 con giảm 7,5kg trong 2 tháng, thải sạch mỡ bụng bằng cách tập nằm

Ai nói giảm cân nhất định phải khổ sở, mồ hôi đầm đìa trong phòng gym? Một bà mẹ người Nhật đã chứng minh điều ngược lại khi giảm thành công 7,5kg chỉ trong vòng 2 tháng, nhờ duy trì một thói quen cực kỳ đơn giản trước khi đi ngủ. Không cần máy móc, thậm chí không cần rời khỏi giường, cô vẫn đánh bay vòng bụng tích mỡ và lấy lại vóc dáng thon gọn đáng kinh ngạc.

Sở hữu chiều cao 1m56, cân nặng ban đầu 61kg, tỷ lệ mỡ cơ thể 34%, bà mẹ 2 con từng mang thân hình mũm mĩm suốt nhiều năm (Nguồn @honkidasumaru)

Bí quyết giảm cân gây sốt của bà mẹ Nhật: Chỉ 1 phút trước giờ ngủ

Nhân vật chính trong câu chuyện là một bà mẹ Nhật Bản kiêm KOL về fitness, được biết đến với cái tên Maru. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ rằng trong giai đoạn đầu giảm cân, suốt hai tháng liền cô duy trì đều đặn một chuỗi bài tập ngắn trước khi ngủ, mỗi động tác chỉ kéo dài khoảng 10 giây. Nhưng chính sự đều đặn mỗi ngày mới là yếu tố tạo nên khác biệt rõ rệt.

Kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh, thói quen vận động cực ngắn này đã giúp Maru từ tình trạng tăng cân tuổi trung niên trở lại vóc dáng thon gọn, bụng phẳng hơn rõ rệt, thậm chí còn thấy đường cơ dọc ở bụng.

Ảnh @honkidasumaru

Động tác cuộn bụng nâng chân giúp siết chặt bụng dưới

Động tác đầu tiên Maru thực hiện là cuộn bụng nâng chân. Cô nằm ngửa trên giường hoặc thảm, hai tay đặt sau đầu, đầu gối co lại và từ từ cuộn người lên, tưởng tượng như khuỷu tay đang tiến gần đầu gối. Bài tập này tác động trực tiếp vào cơ bụng thẳng, vùng dễ tích mỡ nhất ở phụ nữ sau sinh.

Dù chỉ thực hiện trong 10 giây, nhưng khi làm mỗi ngày, cơ bụng sẽ dần quen với việc được kích hoạt, giúp vòng bụng săn chắc hơn và cảm giác siết cơ rõ ràng hơn ngay cả khi ngồi hay đứng trong sinh hoạt thường ngày.

Ảnh @honkidasumaru

Động tác chạm cổ chân giúp tạo đường eo rõ nét

Sau đó là bài tập chạm cổ chân, một động tác nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả cho phần eo. Vẫn ở tư thế nằm ngửa, hai chân chống xuống giường, Maru luân phiên dùng tay chạm vào cổ chân trái - phải, đồng thời giữ bụng luôn căng.

So với cuộn bụng, động tác này ít gây áp lực lên cột sống hơn, phù hợp với phụ nữ trung niên hoặc người mới bắt đầu tập. Khi duy trì đều đặn, phần cơ bụng xiên được kích hoạt, giúp vòng eo gọn gàng và rõ đường cong hơn, bụng dưới cũng dần phẳng lại.

Ảnh @honkidasumaru

Nâng chân kết hợp siết mông giúp bụng gọn, dáng đẹp

Tiếp theo là bài tập nâng chân kết hợp siết mông. Maru nằm ngửa, hai tay đặt dưới mông để hỗ trợ lưng, sau đó nâng hai chân từ mặt giường lên góc vuông 90 độ rồi hạ xuống chậm rãi. Động tác này không chỉ tác động vào phần bụng dưới mà còn giúp kích hoạt mông và đùi.

Sau mỗi lần tập, vùng bụng sẽ có cảm giác ấm lên nhẹ, cơ hơi mỏi nhưng không quá nặng nề. Về lâu dài, động tác này giúp đường eo săn chắc hơn, đồng thời cải thiện vóc dáng tổng thể.

Ảnh @honkidasumaru

Động tác đạp xe trên không giúp đốt mỡ toàn vùng bụng

Bài tập cuối cùng là đạp xe trên không, một động tác quen thuộc nhưng cực kỳ hiệu quả. Maru nằm ngửa, nâng hai chân lên và mô phỏng động tác đạp xe, đồng thời luân phiên đưa khuỷu tay chạm đầu gối đối diện. Toàn bộ vùng bụng trên, bụng dưới và eo đều được kích hoạt cùng lúc.

Chỉ 10 giây trước khi ngủ, động tác này không chỉ giúp tiêu hao năng lượng dư thừa ở vùng bụng mà còn hỗ trợ lưu thông máu, giúp cơ thể thư giãn hơn trước khi đi ngủ.

Ảnh @honkidasumaru

Giảm cân không cần cực đoan, quan trọng là đúng cách và đủ kiên trì

Từ câu chuyện của bà mẹ Nhật này có thể thấy, giảm mỡ bụng không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao hay dành hàng giờ trong phòng tập. Đôi khi, chỉ cần một thói quen nhỏ, đúng trọng tâm và duy trì đều đặn mỗi ngày, cơ thể sẽ tự thay đổi theo hướng tích cực.

Nguồn TVBS