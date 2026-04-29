Ngô Mai Phương sinh năm 1997 từng dẫn dắt cho hàng loạt chương trình lớn của VTV như: Bữa trưa vui vẻ, Khách sạn 5 sao…

Ngay trong những ngày đầu lên sóng, cô đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong thái dẫn dắt tự tin. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, hình thể "chuẩn như người mẫu", Ngô Mai Phương được nhiều người ưu ái gọi bằng danh xưng "MC xinh như hoa hậu".

Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, cô còn ghi điểm bởi nền tảng học vấn tốt và lối dẫn chương trình duyên dáng, chuyên nghiệp. Ngoài vai trò MC, Ngô Mai Phương từng góp mặt trong một vài bộ phim: Yêu hơn cả bầu trời, Đừng làm mẹ cáu.

Bên cạnh sự nghiệp ổn định, cuộc sống riêng của Ngô Mai Phương cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô đã kết hôn và hiện là bà mẹ 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, gần gũi bên gia đình nhỏ, cho thấy hình ảnh một người phụ nữ vừa đảm đang vừa cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là dù đã trải qua hai lần sinh nở, Ngô Mai Phương vẫn giữ được nhan sắc mặn mà và vóc dáng cân đối. Trong loạt ảnh mới nhất, người đẹp tự tin khoe hình thể nuột nà với thần thái cuốn hút.

Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của nữ MC. Trước đó, Ngô Mai Phương từng khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau vài tháng sinh con lần hai. Cụ thể, nữ MC sinh cô công chúa nhỏ vào tháng 7/2025 và chỉ sau đó 2 tháng, cô đã có thể quay lại với vai trò MC của VTV.
















