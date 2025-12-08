Mẹ 2 con từng là "hot girl Thanh Hóa" khiến khắp cõi mạng dậy sóng: Nhan sắc 10 năm không đổi, gen đẹp 3 đời là có thật

Một bài đăng trên MXH Threads bỗng nhiên dậy sóng, nhận về tới hơn 5 triệu lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Nội dung bài chia sẻ nói về nhan sắc của các hotgirl đời đầu. Trong số đó, hình ảnh của Nam Thương - bà xã hot boy Ba Duy, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý và nhận về lượng tương tác "khủng".

(Nguồn: @xxjash.mn)

"Hồi học cấp 3 là Nam Thương nổi tiếng khắp Thanh Hóa, gọi là Thương Baby, đẹp lắm, đi đến đâu là có người ngoái lại nhìn", đây là lời miêu tả về nhan sắc của mẹ 2 con Nam Thương hơn 10 năm trước, kèm theo đó là một vài hình ảnh của hotmom thời còn là hot girl đình đám.

Quay ngược thời gian về khoảng 10 năm trước, khi trào lưu hot girl bắt đầu nở rộ, Nam Thương đã là cái tên đình đám với vẻ đẹp không trộn lẫn. Khác với quy chuẩn cằm V-line sắc sảo thời bấy giờ, Nam Thương sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười tỏa nắng. Vẻ đẹp ấy trong trẻo, ngọt ngào đến mức ai nhìn cũng thấy thiện cảm ngay lập tức.

Nam Thương xinh từ bé, nhưng hồi bé với mái tóc ngắn nhìn cô cá tính, tinh nghịch hơn, lớn lên để tóc dài dịu dàng nữ tính khiến ai ngắm nhìn cũng phải xuýt xoa.

Dù hiện tại đã là mẹ của hai nhóc tỳ kháu khỉnh, Nam Thương vẫn giữ vẹn nguyên những nét đẹp thanh tú năm nào. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét rằng nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, đằm thắm và khí chất hơn xưa.

Hotmom Nam Thương ở thời điểm hiện tại.

Bên dưới bài đăng đang gây bão ấy, cư dân mạng không chỉ dành lời khen có cánh cho Nam Thương mà còn "đào" lại được những hình ảnh hiếm hoi về gia đình cô. Hóa ra, nét đẹp thanh tú ấy của Nam Thương được thừa hưởng trọn vẹn từ mẹ.

Mẹ của Nam Thương - bà ngoại của bé Bún.

Và giờ đây, gen đẹp ấy lại tiếp tục được truyền sang thế hệ thứ ba. Cô con gái út của Nam Thương - bé Bún. Ngay từ khi mới chào đời, bé Bún cũng đang được ví von là một tiểu mỹ nhân, một nàng công chúa nhỏ hứa hẹn sẽ thành mỹ nhân trong tương lai với đôi mắt to tròn và biểu cảm đáng yêu vô cùng.

Nhắc đến Nam Thương, người ta không thể không nhắc đến câu chuyện tình yêu đẹp như mơ và quyết định kết hôn khá sớm của cô. Năm 2015, khi đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và sự nghiệp đang trên đà phát triển, Nam Thương bất ngờ lên xe hoa với Ba Duy - chàng hot boy từng nổi đình nổi đám với trào lưu "đẹp trai mới có nhiều người yêu". Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc ngày ấy đã nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Quyết định kết hôn sớm ở tuổi 20 tưởng chừng là một bước đi vội vã, nhưng thời gian đã chứng minh đó là sự lựa chọn đúng đắn của Nam Thương. Một năm sau ngày cưới, vào năm 2016, tổ ấm nhỏ chào đón con trai đầu lòng là bé Đậu. Cậu bé nhanh chóng trở thành một "thế lực nhí" trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài điển trai giống bố và tính cách nhẹ nhàng ấm áp. Đến năm 2021, hạnh phúc của gia đình càng thêm trọn vẹn khi cô công chúa nhỏ bé Bún chào đời, hoàn thiện đội hình "đủ nếp đủ tẻ".

Cặp đôi Nam Thương - Ba Duy không chỉ thành công trong công việc sáng tạo nội dung mà còn là hình mẫu lý tưởng về việc xây dựng tổ ấm. Ba Duy từ một chàng hot boy tinh nghịch đã trở thành người chồng, người cha mẫu mực, luôn yêu chiều vợ con hết lòng. Còn Nam Thương, từ cô hot girl "Thương Baby" đình đám Thanh Hóa năm nào, giờ đã là một hot mom xinh đẹp, duyên dáng, khéo léo vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình..