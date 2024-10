Và "điểm chạm", theo Phí Linh và Hồng Nhung, đó là tình yêu với mảnh đất này, là tình yêu với tà áo dài Hà Nội. Mỗi người phụ nữ là 1 câu chuyện khác biệt, nhưng cuối cùng thì… "Nàng đẹp nhất khi mặc áo dài".

Bức ảnh được chụp vào những ngày thu tháng 10 năm 2024, tại căn nhà cổ được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX. Hồng Nhung mặc chiếc áo dài của bà được may đã hơn nửa thế kỷ. Trong khi đó, Phí Linh khoác lên mình chiếc áo may mới hoàn toàn. Tưởng giống mà lại nhiều khác biệt.

Cô gái xưa vấn mái tóc đen, dài, trang điểm cho tà áo bằng những phụ kiện nhẹ nhàng, với chén trà sen Hà Nội.

Cô gái nay cá tính với màu tóc tự do, phong cách khoáng đạt. Tự tin khẳng định cá tính với những phụ kiện đa dạng, và ly cà phê "take away" – tiện lợi.

Những bức thư tay dần được thay thế bằng thư điện tử. Những trang nhật ký được gửi lên điện thoại, máy tính bảng, thậm chí nhờ AI viết hộ.

"Hình như thời nào cũng vậy, xưa hay nay, giản dị hay cá tính, mạnh mẽ hay yếu mềm, chỉ cần khoác lên mình chiếc áo dài, người phụ nữ sẽ tìm thấy trong mình những phần tĩnh lặng. Tà áo dường như làm người ta điềm tĩnh hơn, từ tốn hơn, phụ nữ hơn. Áo dài bao dung cho mọi phần nhược điểm, cũng làm tôn lên những dịu dàng êm ả nhất của người phụ nữ" - BTV Hồng Nhung chia sẻ.

"Áo dài đẹp vô cùng và được khai thác ở rất nhiều khía cạnh khác nhau, từ quá khứ đến hiện tại. Trăm năm đi qua, vài chục năm đi qua, chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ trên áo, nhưng cũng đủ thổi được vào một dáng dấp mới đúng với tinh thần của thời đại. Mỗi thời mỗi khác, sự thay đổi của tà áo cũng chính là sự đổi thay trong phong cách và tư tưởng của những người phụ nữ. Chính vì điều đó mình chợt nghĩ, sao không đặt phong cách của 2 chiếc áo xưa và nay ở cạnh nhau - trong cùng một khung hình, một bối cảnh? Chúng ta vừa được sống lại ký ức, hoài niệm nhưng cũng được nhìn thấy tinh thần của thời đại - trẻ trung, thanh lịch mà không mất đi sự duyên dáng. Hình ảnh xưa - nay như một sợi dây kết nối, một lời hồi đáp của những người trẻ hôm nay đến một phần di sản của dân tộc mình" - stylist Huyền Gin bộc bạch về ý tưởng thực hiện bộ ảnh.

"Tôi giữ tà áo dài của bà mình, của mẹ mình. Và sẽ trao lại cho những đứa con gái của mình. Đó là một của hồi môn tinh thần có 1 không 2 trong mỗi gia đình. Nhìn vào những tấm áo ấy, tôi biết bà mình ra sao, mẹ mình sống thế nào. Dù xưa hay nay, thì người phụ nữ Việt vẫn luôn là người duy trì nếp sống của gia đình và sự vận hành của xã hội. Dù người phụ nữ mặc chiếc áo dài theo phong cách nào chăng nữa, họ vẫn là người gìn giữ hồn dân tộc qua tình yêu với tà áo ấy. Những tình yêu được xây đắp và gìn giữ qua nhiều thế hệ, đó chính là điểm "chạm" của những người phụ nữ Việt Nam" - nhà thiết kế Phương Thảo chia sẻ.

"Tôi được Hồng Nhung gọi giật đi chụp hình vào buổi đêm và chiều hôm sau thì bấm máy. Sự thú vị là, tôi tin rằng Nhung nhìn thấy một phần của mình trong sự cá tính mạnh mẽ của tôi và tôi soi chiếu được sự yếu mềm của mình trong Nhung. Tôi giống Nhung, cùng tin rằng người phụ nữ Việt Nam đẹp nhất khi mặc áo dài" - MC Phí Linh chia sẻ.

Áo dài kết nối quá khứ và hiện tại. Dù mới hay cũ, xưa đến nay thì "Nàng vẫn đẹp nhất khi mặc áo dài".