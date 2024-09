Sự kiện "Festival Áo Dài Di Sản Việt Nam 2024-2025" được tổ chức "The Beauty Of Vietnam" thuộc trung tâm UNESCO - CEP thực hiện, đã chính thức diễn ra tại Văn Miếu Trấn Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào chiều tối 25/09. Điểm nhấn của chương trình có sự tham gia của bảy nhà thiết kế Việt Nam với những bộ sưu tập áo dài được trình diễn bởi các Hoa hậu, người mẫu trong nước và quốc tế.

Trong đó, thương hiệu Áo Dài Thêu Tay Tulip của nhà thiết kế Dũng Nguyễn đem đến bộ sưu tập "Đêm Hội Long Thành" với 40 mẫu trang phục dân tộc mới nhất. Loạt thiết kế lần lượt được giới thiệu trong không gian kiến trúc cổ kính đã mang đến cho tất cả mọi người một bữa tiệc thị giác thăng hoa, tôn vinh vẻ đẹp độc đáo về văn hóa – lịch sử - thiên nhiên – thời trang – nghệ thuật của đất nước gấm hoa nghìn năm văn hiến.



Á hậu Hoàng Thùy đảm nhận vị trí vedette khi hội ngộ cùng Miss World Vietnam 2016 Diệu Ngọc ở vai trò first face và dàn người đẹp trình diễn bộ sưu tập áo dài mang tên "Đêm Hội Long Thành" với mục đích tôn vinh văn hoá, lịch sử Việt Nam của nhà thiết kế Dũng Nguyễn và thương hiệu Áo Dài Thêu Tay Tulip trong khuôn khổ của sự kiện "Festival Di Sản Áo Dài Việt Nam 2024 - 2025" do tổ chức "The Beauty Of Vietnam" thuộc trung tâm UNESCO - CEP thực hiện tại Văn Miếu Trấn Biên (Đồng Nai).

Nhan sắc cuốn hút, sải bước tự tin, thần thái ngút ngàn đến từ 40 Hoa hậu, người mẫu trên sàn diễn đặc biệt giữa lòng di sản cấp quốc gia Văn Miếu Trấn Biên trong bộ sưu tập áo dài "Đêm Hội Long Thành" của nhà thiết kế Dũng Nguyễn đã mang đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn cùng những trải nghiệm hiếm có cho các khách mời và khán giả.

Tọa lạc tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Văn Miếu Trấn Biên với không gian thoáng đãng và kiến trúc đặc sắc được xem là báu vật lịch sử vô giá, hàm chứa giá trị văn hóa và tâm linh đầy ấn tượng giữa đất Đồng Nai.

Kể câu chuyện ngàn năm của dải đất hình chữ S giữa chốn non nước hữu tình hơn 300 năm lịch sử với mong muốn lưu giữ nét đẹp truyền thống, kế thừa di sản Áo Dài Việt và phát triển vẻ đẹp ngàn đời của trang phục truyền thống Việt Nam, nhà thiết kế Dũng Nguyễn đã đem tới cho giới mộ điệu thời trang bộ sưu tập "Đêm Hội Long Thành" trong khuôn khổ của sự kiện văn hóa "Festival Áo Dài Di Sản Việt Nam 2024-2025" được tổ chức "The Beauty Of Vietnam" thuộc trung tâm UNESCO - CEP thực hiện.

Hành trình hoàn thiện các tác phẩm nghệ thuật trên tà Áo Dài chính là lý do tại sao nhà thiết kế Dũng Nguyễn và thương hiệu Áo Dài Thêu Tay Tulip lại quyết tâm đặt tên cho bộ sưu tập "Đêm Hội Long Thành".

"Mảnh đất Kinh Kỳ vẫn luôn là nơi tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, chốn đô thành xưa với rất nhiều tinh hoa đặc sắc. Văn hóa người Hà Thành không chỉ đến từ ẩm thực hay cách giao tiếp, mà còn mang đậm nét thanh lịch, sự tinh tế trong mọi mặt cuộc sống. Từ xa xưa, những lễ hội luôn góp phần thể hiện sự đa dạng, trù phú trong đời sống văn hóa tinh thần, là nơi giúp tăng thêm sự gắn kết và tinh thần tự hào dân tộc, ai ai cũng mong cầu có 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc. Từ những ý nghĩa đó đã mang đến những xúc cảm tạo nên bộ sưu tập "Đêm Hội Long Thành". Đêm hội không chỉ mang đến ý nghĩa về sự vui tươi may mắn, mà còn là giá trị văn hóa đặc trưng của mảnh đất, mỗi vùng miền mà tất cả chúng ta cần gìn giữ và phát huy." - nhà thiết kế Dũng Nguyễn giải thích.

Với tình yêu nghệ thuật và ngọn lửa đam mê thời trang, nhà thiết kế Dũng Nguyễn và các nghệ nhân Tulip đã mất hơn 3 tháng thực hiện 40 thiết kế đa dạng từ truyền thống đến hiện đại, mang vẻ đẹp tinh tế kinh điển của những người phụ nữ Hà Nội xưa cho đến những sự phá cách mới mẻ mang hơi thở của thời đại mới.

Bên cạnh dòng trang phục chủ đạo là áo dài truyền thống, các dáng áo dài suông xưa, áo dài cách điệu như áo yếm, áo tứ thân,… cũng được nhà thiết kế Dũng Nguyễn và các nghệ nhân của thương hiệu Tulip khai thác tối đa nhằm góp phần thể hiện sự đa dạng của nền văn hóa, trang phục truyền thống Việt Nam.

Với bộ sưu tập "Đêm Hội Long Thành", nhà thiết kế Dũng Nguyễn đặt tin tưởng vào người mẫu Hoàng Thùy và học trò Khoai Vũ cho vai trò vedette cùng với sự xuất hiện của Miss World Vietnam 2016 Diệu Ngọc ở vị trí mở màn. Nét đẹp của thiết kế Miss World Vietnam 2016 Diệu Ngọc diện nằm ở họa tiết Tháp Rùa - một tòa tháp nhỏ xây dựng giữa lòng Hoàn Kiếm, Hà Nội được đính kết tinh xảo trên tà áo.



Thiết kế mà Diệu Ngọc trình diễn được may từ chất liệu lụa satin trắng bồng bềnh như làn mây, nhẹ nhàng lướt theo những bước catwalk thanh lịch của Miss World Vietnam 2016 Diệu Ngọc, tôn vinh vẻ đẹp mềm mại và thanh thoát. Để hoàn thiện nên tà áo dài này, 5 nghệ nhân tài hoa nhất của Tulip đã dành trọn 96 giờ làm việc liên tục, biến từng đường kim mũi chỉ thành hoa ngọc thượng phẩm, điểm xuyết thêm phần đằm thắm và duyên dáng.

Hoàng Thùy và Khoai Vũ gây thương nhớ với fan sắc đẹp với màn trình diễn dịu dàng đầy cuốn hút. Nàng Á hậu và học trò sải bước uyển chuyển trên sàn runway trong thiết kế cách tân với phần tà dài độc đáo, khiến giới mộ điệu không khỏi trầm trồ về thần thái cùng nhan sắc quyến rũ, thân thái tự tin của cả hai.

Bên cạnh những lời khen ngợi về vẻ đẹp rực rỡ của nàng Á hậu và học trò, nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước tà áo dài lộng lẫy mà Hoàng Thùy và Khoai Vũ trình diễn trong vai trò vedette.

Điểm nhấn của thiết kế Hoàng Thùy mặc là hình ảnh chim phượng quấn quít, tượng trưng cho đôi lứa xứng đôi trong văn hóa dân gian Việt Nam, là biểu tượng cho sự bất tử, đức hạnh, bổn phận, trách nhiệm, lòng trắc ẩn và sự tin cậy. Trang phục được kết hợp một cách tinh tế với hơn 100 cánh hoa và hàng nghìn viên pha lê lấp lánh, tất cả đều được đính kết tỉ mỉ trên thân áo và phần tà dài nhẹ nhàng, bay bổng, mất đến hơn 300 giờ để hoàn thiện.

Trong khi đó, thiết kế của Khoai Vũ là sự kết hợp hoàn hảo của những giá trị truyền thống và chuẩn mực vẻ đẹp của áo dài hiện đại, mang đậm dấu ấn của tinh hoa thêu đính thủ công Tulip.

Cùng với Miss World Vietnam 2016 Diệu Ngọc, và Á hậu Hoàng Thùy, một số gương mặt nổi bật của nhan sắc và thời trang Việt như: Á hậu Huỳnh Kim Anh, Á hậu Tâm Như, người mẫu Kim Nhung, Thanh Thảo, Hằng Nguyễn,... cùng dàn mẫu ngoại quốc cũng đồng loạt khoe sắc đầy tự tin trên sàn diễn, tạo nên một bức tranh sống động, như thông điệp yêu cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa lịch sử dân tộc Việt Nam mà nhà thiết kế Dũng Nguyễn và thương hiệu Áo Dài Thêu Tay Tulip muốn truyền tải.

Nhan sắc cuốn hút, sải bước tự tin, thần thái ngút ngàn đến từ 40 Hoa hậu, người mẫu trên sàn diễn đặc biệt giữa lòng di sản cấp quốc gia Văn Miếu Trấn Biên đã mang đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn cùng những trải nghiệm hiếm có cho các khách mời và khán giả.