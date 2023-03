Mẫu túi bé ngang 1 gang tay gây sốt cõi mạng: Nhỏ mà có võ, tính ứng dụng siêu cao, giá chỉ hơn 2 triệu đồng

Làng thời trang mới đây lại ghi nhận sự lên ngôi của 1 mẫu túi ''nhỏ nhưng có võ''. Thiết kế túi nhỏ hứa hẹn tiếp tục hot trong hè 2023, và rất nhiều cô nàng đã và đang liên tục update trend sắm sửa chúng vừa để cầm tay, vừa để đeo vai... thoải mái biến tấu trong nhiều hoàn cảnh. Và sản phẩm túi xách hot nhất những ngày qua gọi tên Longchamp Le Pliage Original Pouch with handle.

Longchamp Le Pliage Original Pouch with handle gây sốt giới trẻ

Nhìn qua tưởng chừng nhỏ nhắn nhưng Longchamp Le Pliage Original Pouch with handle lại có độ ứng dụng cực cao khi chứa được hầu hết các vật dụng ''must have'' của hội con gái: điện thoại, ví tiền nhỏ, son, nước hoa mini...

Mẫu túi này được làm tử vải canvas tái chế cho cảm giác mềm nhẹ có độ bền cao, cho dù bạn thuộc tuýp người không cẩn thận thì cũng không cần quá lo lắng, sợ hỏng túi do vô tình quăng quật.

Rất nhiều cô nàng sành điệu đang liên tục khoe outfit và tà mix&match với mẫu túi này trên các nền tảng mạng xã hội. Trên website, túi được bán với giá chỉ 85$ (chỉ hơn 2 triệu đồng) - cái giá rất vừa túi tiền để nhiều nàng ''đu'' trend

Longchamp Le Pliage Original Pouch with handle nguyên bản chỉ là 1 chiếc túi cầm tay nhỏ nhắn với phần quai siêu ngắn. Dòng túi này có đa dạng các màu sắc khác nhau: trắng, be, đen, xanh, đỏ, nâu... tha hồ cho phái nữ lựa chọn tùy theo nhu cầu. Túi có thiết kế trơn lì với phần nắp túi làm bằng vải da đính thêm chi tiết khuy tròn màu nổi. Bên cạnh đó, 2 bên túi được may nhô cao tạo cảm giác mới mẻ và độc đáo, cũng là chi tiết rất có công dụng.

Longchamp Le Pliage Original Pouch with handle có rất nhiều mẫu mã để chọn lựa

Longchamp Le Pliage Original Pouch with handle hiện đang là dòng túi hot nhất của hãng vào hè năm nay. Ngoài chất liệu bền và phom dáng nhỏ, mẫu túi này còn được ưu ái vì nó cho phép các nàng thỏa sức biến tấu thành túi xách tay, túi đeo vai... nhờ chính 2 phần quai túi nhô cao. Người dùng có thể mua phần quai xách dài móc vào để biến túi thành dạng đeo vai, hoặc trang trí thêm loạt phụ kiện điệu đà khác.

Tuy có phom dáng hết sức "mi nhon" nhưng em nó lại cho khả năng biến tấu cực cao

Mix thêm dây đeo chéo, Longchamp Le Pliage Original Pouch with handle sẽ trở thành mẫu túi đeo chéo rất điệu và nữ tính

Ngoài dây đeo chéo, nhiều cô nàng còn sử dụng thêm các móc khóa dễ thương để trang trí giúp túi nổi bật hơn

Hè năm ngoái, Longchamp cũng từng gây sốt với mẫu túi Le Pliage Filet Mesh Bag nhờ màn lăng xê trong Emily in Paris. Mẫu túi lưới của hãng cứ hè về là lại gây sốt, bởi nó mang đậm vibe du lịch, cụ thể là rất thích hợp để mang ra biển khiến chị em không thể ngồi yên.

Longchamp Le Pliage Filet Mesh Bag bất ngờ hot rần rần sau khi xuất hiện trong phim Emily in Paris