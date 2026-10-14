3 “thế lực nhí” nói tiếng Anh cực đỉnh, hot rần rần MXH: Bí quyết nằm ở những cuộc trò chuyện với bố mẹ

Những năm gần đây, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều "ngôi sao nhí" khiến người lớn vừa thích thú vừa bất ngờ bởi khả năng giao tiếp, biểu cảm và sự tự tin trước ống kính. Trong số đó, MinHee, Tệu và Aimee là ba cô bé được nhiều khán giả đặc biệt yêu mến.

MinHee - "em bé nói tiếng Anh" với những cuộc trò chuyện đáng yêu cùng bố mẹ

Nhắc tới những em bé nói tiếng Anh nổi tiếng trên TikTok Việt, MinHee gần như là một cái tên quen thuộc. Kênh "Em bé nói tiếng Anh MinHee" hiện có khoảng 1,5 triệu người theo dõi và hơn 65 triệu lượt yêu thích, cho thấy sức hút bền bỉ của cô bé trên nền tảng này.

Điểm đặc biệt ở MinHee là tiếng Anh không xuất hiện như một "màn trình diễn". Trong những đoạn video được gia đình chia sẻ, cô bé trò chuyện với mẹ về những việc rất bình thường: ăn uống, đi chơi, những thắc mắc bất chợt hay câu chuyện diễn ra trong ngày.

Bé MinHee nói tiếng Anh cùng ba mẹ

Mẹ MinHee - chị Quỳnh Anh, từng là giáo viên tiếng Anh và duy trì cách giao tiếp khá nhất quán trong gia đình: mẹ nói tiếng Anh, bố nói tiếng Việt. Vì thế, hai ngôn ngữ dần trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của cô bé chứ không chỉ xuất hiện trong giờ học.

Có lẽ chính sự tự nhiên ấy đã làm nên thương hiệu "em bé nói tiếng Anh MinHee". Những clip đầu tiên vốn chỉ được mẹ quay lại để lưu những câu nói ngộ nghĩnh của con, nhưng nhanh chóng nhận được lượng lớn bình luận và chia sẻ. Gia đình sau đó tiếp tục ghi lại các cuộc trò chuyện thường ngày, không ép MinHee phải trở thành một "nhân vật" trước máy quay.

Đáng chú ý, khi xuất hiện trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế" năm 2025, khán giả còn nhìn thấy một MinHee khác: có lúc sợ hãi, rụt rè, bật khóc trước thử thách, nhưng cũng biết quan sát, thử lại và quan tâm đến người khác. Điều đó khiến hình ảnh cô bé trở nên gần gũi hơn nhiều so với một nhãn dán đơn giản là "bé giỏi tiếng Anh".

Tệu - cô bé lí lắc khiến chuyện học ngoại ngữ cũng trở nên vui nhộn

Nếu MinHee gây ấn tượng bởi những đoạn hội thoại song ngữ nhẹ nhàng thì Tệu lại mang tới nguồn năng lượng rất khác. Kênh "Em Tệu đây" hiện có hơn nửa triệu người theo dõi, với hàng trăm video ghi lại những câu nói, biểu cảm và tình huống thường ngày của cô bé.

Tệu được khán giả nhớ đến bởi vẻ hoạt bát, nhiều năng lượng, có chính kiến và đặc biệt là những màn đối đáp với mẹ đầy bất ngờ. Bên cạnh tiếng Anh, cô bé còn làm quen với tiếng Trung. Tuy nhiên, mẹ Tệu - chị Thương Hiền, không đặt ngoại ngữ vào một lịch trình nặng tính thành tích.

Chị đưa tiếng Anh vào các cuộc trò chuyện quen thuộc, còn những câu tiếng Trung con học được với giáo viên cũng được nhắc lại trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ vậy, ngoại ngữ gắn với tình huống thực tế thay vì chỉ nằm trong sách vở hay giờ học.

Không chỉ tiếng Anh, bé Tệu còn nói chuyện với mẹ bằng tiếng Trung.

Mẹ bé Tệu thẳng thắn chia sẻ con cũng có ngày mè nheo, cáu kỉnh hay không muốn hợp tác. Quan điểm của chị rất rõ ràng: Tệu trước hết là một đứa trẻ đang lớn lên, chứ không phải một nhân vật phải luôn hoàn hảo để phục vụ nội dung trên mạng xã hội.

Vì vậy, đằng sau những đoạn clip ngoại ngữ vui nhộn là câu chuyện về một gia đình học cách tôn trọng cá tính, để con tự làm những việc phù hợp với độ tuổi và được quyền nói "không" trong những giới hạn an toàn.

Aimee - cô bé mê hát tiếng Anh với "tuổi thơ vòng quanh thế giới" cùng ba mẹ

Aimee là em út trong bộ ba nhưng độ viral lại không hề kém cạnh. Khi mới hơn 2 tuổi, cô bé từng gây sốt với clip hát tiếng Anh rõ lời, biểu cảm vô cùng đáng yêu. Kênh "Em bé Aimee" hiện đang có tới 9,9 triệu lượt yêu thích và hơn 160 nghìn người theo dõi, cô bé sở hữu rất nhiều clip triệu view, cao nhất là 9,2 triệu view.

Nhưng nếu chỉ nhớ Aimee là "cô bé hát tiếng Anh sõi" thì vẫn chưa đủ. Điều làm nên màu sắc riêng của cô bé còn là những chuyến đi khám phá thế giời từ khi còn rất nhỏ. Aimee đã theo bố mẹ khám phá nhiều nơi trong nước từ khi mới vài tháng tuổi; đến khoảng 15 tháng tuổi đã được tới Venice và trước 3 tuổi đã có những trải nghiệm tại Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Ý, Vatican, Bali…

"Tuổi thơ dữ dội" của bé Aimee.

Loạt video được mẹ cô bé hài hước ghi lại với những khoảnh khắc như "khóc ở Mỹ", "vấp ngã ở Pháp", "xúc động ở Ý" trở nên viral. Aimee vẫn mếu, vẫn ngã, vẫn ngơ ngác như mọi em bé khác, chỉ có điều phông nền phía sau là những thành phố cách nhà hàng nghìn cây số. Chính sự đối lập ấy tạo nên một "tuổi thơ dữ dội" khiến nhiều người lớn cũng phải ao ước.

Tuổi thơ của các bé được ba mẹ lưu giữ theo những cách riêng

MinHee, Tệu và Aimee có cách tiếp cận ngoại ngữ khác nhau, cá tính cũng hoàn toàn khác nhau. MinHee gây thiện cảm bằng những cuộc trò chuyện song ngữ tự nhiên; Tệu mang đến sự lí lắc, hài hước và tinh thần khám phá nhiều ngôn ngữ; còn Aimee khiến mọi người thích thú bởi tiếng Anh, âm nhạc và một tuổi thơ đầy những chuyến đi.

Nhưng có lẽ điểm chung đáng chú ý nhất lại nằm phía sau máy quay. Ở cả ba gia đình, những video được yêu thích đều bắt đầu từ mong muốn lưu giữ quá trình con lớn lên. Và đó cũng là lý do những em bé này tạo được cảm giác gần gũi: khán giả không chỉ nhìn thấy "thành tích ngoại ngữ", mà nhìn thấy một đứa trẻ đang trò chuyện, khám phá, mắc lỗi, mè nheo, bật cười và lớn lên từng ngày.